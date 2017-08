La Russie à l’honneur à l'aéroport de Lyon

Jusqu'au 17 septembre 2017, l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry s'habille aux couleurs de la Russie et propose des animations « à la russe » pour fêter l’anniversaire du lancement de la liaison Lyon-Moscou par la compagnie russe Aeroflot.

Cet été, les passagers de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry peuvent faire escale à Moscou, quelle que soit leur destination finale, et même avant de prendre l’avion.

Bouleaux, ToboGliss habillé en « montagnes russes », photo call en poupées russes, jeu Kinect de danse russe, ateliers de cuisine et de musique russes et même visites virtuelles de Moscou : les terminaux 1A et 2 de l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry exploitent tous les codes culturels et symboles de la Russie pour promouvoir la ligne Lyon-Saint Exupéry (France) – Moscou (Russie) et distraire les passagers.

La campagne Russian Summer haute en couleurs a commencé le 21 juin, un an après le lancement de la ligne Lyon-Moscou par Aeroflot, qui assurait 5 rotations par semaine. Depuis le 3 juin 2017, la liaison est devenue quotidienne.

Aeroflot est sans concurrence directe sur cet itinéraire autrefois proposé en partage de codes avec Air France, sa partenaire au sein de l’alliance SkyTeam, via l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.

