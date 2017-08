Un nouvel ambassadeur russe en France d'ici novembre

Selon des sources diplomatiques citées par les médias russes, un nouvel ambassadeur de Russie devrait être nommé en France d'ici novembre 2017.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexeï Mechkov devrait diriger la représentation diplomatique de la Fédération de Russie auprès de la République française, succédant à l’ambassadeur Alexandre Orlov, en poste depuis 2008.

Vice-ministre des Affaires étrangères depuis décembre 2012, Alexeï Mechkov supervise la coopération avec l'UE, l'OSCE, l'Otan et le Conseil de l'Europe au sein du ministère. De 2004 à 2012, il dirigeait la mission diplomatique russe en Italie (et en République de Saint-Marin). Le diplomate parle couramment trois langues – anglais, italien et espagnol.

Le processus d’obtention d’un visa diplomatique pour Mechkov est déjà en cours, et la question de l'obtention de l’agrément du gouvernement français serait pratiquement réglée, selon les mêmes sources.

La candidature d’Alexeï Mechkov a été approuvée par la Douma (chambre basse du parlement russe) et par le Conseil de la Fédération (chambre haute) en juin.

Lire aussi :