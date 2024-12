Quinze chats issus de l’art pictural russe

Russia Beyond

Les peintres russes avaient un véritable amour pour les chats, des classiques du XIXe siècle, à l’instar de Fedotov et Makovski, aux grands noms de l’avant-garde, tels Larionov et Serebriakova.

Femme de marchand prenant le thé. Boris Koustodiev Musée Russe Musée Russe

Thé matinal. Vladimir Makovski Collection privée Collection privée

Discutions sur le ménage. Vladimir Makovski Collection privée Collection privée

Beauté russe au chat. Constantin Makovski Collection privée Collection privée

Jeune femme au chat. Ivan Kramskoï Musée national de peinture de Kiev Musée national de peinture de Kiev

Jeune femme devant le miroir. Filipp Boudkine Musée national des beaux-arts de Biélorussie Musée national des beaux-arts de Biélorussie

Partie d’échecs. Viatcheslav Chvarts Musée Russe Musée Russe

Fiançailles d’un major. Pavel Fedotov Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Officier et serviteur. Pavel Fedotov Musée Russe Musée Russe

Favori. Nikolaï Bodarevski Collection privée Collection privée

Dans une izba paysanne. Ivan Gorokhov Collection privée Collection privée

Près du samovar. Ekaterina Katchour Musée Russe Musée Russe

Vénus de Grande Russie. Mikhaïl Larionov Collection privée Collection privée

Femme au chat. Boris Grigoriev Collection privée Collection privée

Portrait de Natacha Lancere avec un chat. Zinaïda Serebriakova Collection privée Collection privée

