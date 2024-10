Les cinq meilleures adaptations soviétiques d’œuvres d’Anton Tchékhov

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Kachtanka de Mikhaïl Tsékhanovski (1952)

Mikhaïl Tsékhanovski/Soiouzmoultfilm, 1952 Mikhaïl Tsékhanovski/Soiouzmoultfilm, 1952

Kachtanka est la chienne d’un menuisier. Un jour, elle s’égare dans la rue et est recueillie par un clown-dresseur. Au cirque, Kachtanka se fait de nouveaux amis : une oie, un chat et un cochon. Elle commence à se produire sur la piste. Et, miracle, un jour son ancien maître assiste à une représentation.

La plupart des enfants russes découvrent Anton Tchékhov grâce à ce récit et son adaptation à l’écran en dessin animé. Les critiques relevèrent la très grande finesse du dessin et de sa mise en animation. Le jeu des acteurs dessinés fait rire et pleurer.

La Dame au Petit Chien de Iossif Kheïfits (1960)

Iossif Kheïfits/Lenfilm, 1960 Iossif Kheïfits/Lenfilm, 1960

Dmitri Gourov est marié mais trompe souvent sa femme. Mais, sa dernière aventure le tourmente. Est-ce seulement une passade ou aurait-il rencontré le véritable amour. De retour chez lui après ses vacances à mer, il n’aspire qu’à une seule chose : revoir la dame au petit chien.

Cette adaptation de la nouvelle éponyme d’Anton Tchékhov fut tournée l’année du centenaire de sa naissance. Elle fut récompensée du Prix Spécial au Festival de Cannes 1960 et d’un BAFTA en 1963. L’interprétation du duo formé par Iïa Savvina et Alexeï Batalov est remarquable.

Oncle Vania d’Andreï Kontchalovski (1970)

Andreï Mikhalkov-Kontchalovski/Mosfilm, 1970 Andreï Mikhalkov-Kontchalovski/Mosfilm, 1970

Comme dans les autres pièces d’Anton Tchékhov, l’action d’Oncle Vania se déroule sur une propriété terrienne en province. Celle-ci appartenait à la défunte femme du professeur Sérébriakov. Il y vit avec leur fille Sonia, son beau-frère Ivan Pétrovitch (oncle Vania) et sa seconde femme. La vie y est morne et semble absurde. Vania s’est privé toute sa vie pour rembourser le prêt que son père avait contracté pour acquérir cette propriété et assurer des revenus à son beau-frère. Oncle Vania est un homme sensible arrivé à l’âge où l’on commence à faire le bilan de sa vie...

Cette adaptation d’Andreï Kontchalovski est très fidèle au texte d’Anton Tchékhov. Pour servir cette pièce, il choisit de très grands acteurs : Innokenti Smoktounovski tient le rôle d’Oncle Vania ; Sergueï Bondartchouk, celui du médecin Astrov ; Irina Kouptchenko est Sonia et Vladimir Zeldin, le professeur Sérébriakov. Cette adaptation obtint des récompenses aux festivals de San Sebastian, Sorrento et Milan. La musique composée par Alfred Schnittke souligne à merveille le jeu des acteurs.

Partition Inachevée pour Piano Mécanique de Nikita Mikhalkov (1977)

Nikita Mikhalkov/Mosfilm, 1977 Nikita Mikhalkov/Mosfilm, 1977

L’action se déroule sur le domaine d’une famille noble où vit la veuve d’un général, son beau-fils et sa femme Sophie. Ils reçoivent des invités. On comprend que Sophie était le premier amour de l’un d’entre eux, Platonov. Il lui avoue l’aimer toujours mais ne s’attend pas à ce qu’elle lui dise être prête à quitter son mari pour lui...

Nikita Mikhalkov/Mosfilm, 1977 Nikita Mikhalkov/Mosfilm, 1977

Ce film est une libre adaptation de Platonov, la première pièce d’Anton Tchékhov. Les scénaristes, Alexandre Adabachian et Nikita Mikhalkov, s’inspirèrent également de plusieurs récits de l’écrivain. Ce long métrage reçut de nombreux prix lors de festivals internationaux, de Belgrade à Chicago. L’interprétation d’Alexandre Kaliaguine dans le rôle de Platonov fut très remarquée.

Un Accident de Chasse d’Emile Lotianou (1978)

Emile Lotianou/Mosfilm, 1978 Emile Lotianou/Mosfilm, 1978

Le sujet n’est pas un triangle, mais un rectangle amoureux. Trois hommes sont amoureux d’une jeune et belle femme. Elle veut se sortir de la pauvreté et épouse l’un d’eux. Elle avoue ensuite son amour à un second avant de quitter son mari pour le troisième... Elle est tuée pendant une sortie de chasse. Lequel de ces trois hommes est le coupable ?

Ce film est une adaptation du récit Un Accident de Chasse. Les rôles masculins sont tenus par Oleg Iankovski, Kirill Lavrov et Léonide Markov. Galina Béliaïeva interprète la jeune femme.

Ce long métrage est une co-production soviétique et ouest-allemande réalisée par un metteur en scène moldave. Dans le monde entier, ceux qui l’ont vu se souviennent de la valse composée par Evguéni Doga. Ronald Reagan disait qu’elle était la « valse du siècle ».

