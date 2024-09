En images: comment les représentations de Staline ont disparu du métro de Moscou

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Belorousskaïa

En 1952, la station Belorousskaïa de la ligne circulaire a été solennellement inaugurée.

Le centre du hall était décoré de 12 panneaux de mosaïque représentant la vie du peuple biélorusse. Or, sur l’un d’entre eux, intitulé « Brodeuses », de jeunes femmes tissaient un tapis à l’effigie de Staline.

Domaine public ; imageBROKER.com/Global Look Press Domaine public ; imageBROKER.com/Global Look Press

Au milieu des années 1960, le portrait en mosaïque a été modifié : à la place du profil du « Petit père des peuples », l’ordre du Drapeau rouge du Travail est apparu sur le tapis.

Novoslobodskaïa

La station Novoslobodskaïa, ouverte en 1952, a notamment été décorée d’un panneau de mosaïque portant l’inscription « La Paix dans le monde entier ». Au-dessus d’une mère et de son enfant, l’artiste Pavel Korine y avait représenté un médaillon avec le portrait de Staline.

Musée d'Architecture Chtchoussev ; Alexandre Chtcherbak/TASS Musée d'Architecture Chtchoussev ; Alexandre Chtcherbak/TASS

Néanmoins, sous Khrouchtchev, il lui a été demandé de corriger le panneau : à la place de Staline, se trouvent désormais des colombes et l’inscription « paix ».

Komsomolskaïa

La station de métro Komsomolskaïa est particulièrement fastueuse, car elle constitue la « porte d’entrée » de Moscou depuis trois grandes gares ferroviaires à la fois. Le plafond est décoré de mosaïques représentant des scènes de l’histoire russe, conçues par Pavel Korine.

À l’origine, l’un des panneaux représentait Staline recevant le serment d’un soldat. Après la suppression du culte de sa personnalité, l’artiste a été invité à retravailler cet ouvrage et a proposé de représenter Lénine s’adressant à l’Armée rouge.

>>> Comment les grands poètes russes ont tenté de communiquer avec Staline

Kievskaïa

La station Kievskaïa a été inaugurée en 1954 et dédiée au 300e anniversaire de la réunification de la Russie et de l’Ukraine. Tout comme les images des ennemis du peuple ont été effacées des photographies officielles sous Staline, le dirigeant lui-même a disparu de cette mosaïque.

Sur une autre, l’image de Staline était la pièce maîtresse. Comme il était difficile de la refaire, elle a été remplacée par un nouveau sujet.

Archives de Valentin Khoukhlaïev/Galerie Lumière ; Nikolaï Gyngazov/Global Look Press Archives de Valentin Khoukhlaïev/Galerie Lumière ; Nikolaï Gyngazov/Global Look Press

Baumanskaïa

Cette station, dédiée à l’héroïsme du peuple soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, a été inaugurée en 1944. Un an plus tard, une mosaïque avec une bannière rouge et les profils de Staline et de Lénine a été placée sur le mur.

Domaine public ; Choustovr (CC BY-SA 4.0) Domaine public ; Choustovr (CC BY-SA 4.0)

En 1963, le profil de Staline a été retiré et Lénine a commencé à regarder de l’autre côté.

Dobryninskaïa

Trois grands panneaux de mosaïque se trouvent près des escalators de la station Dobryninskaïa.

Nikolaï Galkine/TASS Nikolaï Galkine/TASS

Près du panneau central représentant Lénine, il y avait une statue de Staline sur une tribune. Elle a été démontée dans les années 1960.

Domaine public Domaine public

Le panneau de droite représente quant à lui une manifestation avec des banderoles. Lors de l’inauguration de la station en 1950, un portrait de Staline figurait au centre. Cependant, après le premier vol spatial de l’histoire, l’image du dirigeant a été remplacée par celle de Iouri Gagarine.

Leonid Velikjanine, Nikolaï Galkine/TASS Leonid Velikjanine, Nikolaï Galkine/TASS

À l’intérieur de la station, le portrait de Staline a également été remplacé par un thème spatial, tout comme un bas-relief, qui a cédé sa place à la mosaïque « Le Matin de l’ère spatiale ».

