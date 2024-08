Les cinq vedettes d‘Hollywood les plus convaincantes dans des adaptions de la littérature russe

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Jude Law : le sniper Vassili Zaïtsev dans Stalingrad et Karénine dans Anna Karénine

Jean-Jacques Annaud/Mandalay Pictures, Repérage Films, 2001 Jean-Jacques Annaud/Mandalay Pictures, Repérage Films, 2001

L’acteur britannique a incarné deux personnages russes et les spectateurs commencent déjà à discerner en lui des traits slaves.

Son interprétation du sniper Vassili Zaïtsev dans Stalingrad (2001) fut très remarquée. Le scénario de ce film de Jean-Jacques Annaud est inspiré du journal du soldat Zaïtsev. Jude Law est magistral dans la scène du duel avec un sniper de la Wehrmacht. Bien que ce film ait été critiqué en Russie pour ses clichés et l’image faussée qu’il donne de l’Armée rouge, les spectateurs russes ont réellement apprécié la prestation de Jude Law.

Joe Wright/Working Title Films, 2012 Joe Wright/Working Title Films, 2012

En 2012, l’acteur britannique était Alexeï Karénine, le mari d’Anna Karénine, dans l’adaptation théâtralisée de Joe Wright. Son interprétation attire sur son personnage l’attention des spectateurs qui finissent par penser que cet homme n’est pas si mauvais qu’il pouvait le sembler.

Keira Knightley : Anna Karénine et Lara Antipova dans la série Le Docteur Jivago

Cette actrice britannique est connue pour ses interprétations de personnages de la littérature classique, en particulier de romans du XIXe siècle.

Giacomo Campiotti/Granada Television, 2002 Giacomo Campiotti/Granada Television, 2002

Avant de tourner dans Pirates des Caraïbes, elle avait tenu le rôle de Lara Antipova dans la mini-série Le Docteur Jivago (2002). La natte russe lui allait à ravir !

L’acteur écossais Hans Matheson tenait le rôle-titre. Beaucoup de spectateurs russes le préférèrent à Omar Sharif qui interpréta le médecin-poète dans l’adaptation de David Lean (1965).

Joe Wright/Working Title Films, 2012 Joe Wright/Working Title Films, 2012

Après sa brillante prestation dans Orgueil et Préjugés (2005), Keira Knightley joua Anna Karénina avec Jude Law et Aaron Taylor-Johnson. Elle incarna l’héroïne de Léon Tolstoï avec un tel brio qu’elle provoqua la compassion du public pour le personnage de son mari.

Daniel Radcliffe : le médecin Vladimir Bomgard dans la série Les Récits d’un Jeune Médecin

Alex Hardcastle, Robert McKillop/Big Talk Productions, 2012 Alex Hardcastle, Robert McKillop/Big Talk Productions, 2012

Cette mini-série de 2012 adaptée de récits autobiographiques de Mikhaïl Boulgakov transporte les spectateurs dans une campagne russe qui correspond plus aux stéréotypes que peuvent s’en faire les étrangers qu’à la réalité. C’est à la fois un drame et une comédie noire où la musique tzigane ajoute un élément de légèreté. Le rôle du médecin Bomgard est l’un des premiers rôles que Daniel Radcliffe tint après celui d’Harry Potter. Dans le monde entier en général et en Russie en particulier, les spectateurs apprécièrent les talents comiques de cet acteur britannique et la richesse de sa palette d’acteur.

Paul Dano : Pierre Bézoukhov dans la série Guerre et Paix

Tom Harper/BBC, 2016 Tom Harper/BBC, 2016

Cette mini-série britannique de 2016 sut convaincre les spectateurs russes qui sont toujours méfiants lorsqu’ils apprennent la sortie d’une nouvelle adaptation de ce roman de Léon Tolstoï.

Lily James dans le rôle de Natacha Rostova et James Norton dans celui d’André Bolkonski sont convaincants. Mais moins que l’acteur américain Paul Dano dans le rôle de Pierre Bézoukhov, l’alter ego de Léon Tolstoï.

Ralph Fiennes : Onéguine et Mikhaïl Rakitine dans Deux Femmes

Martha Fiennes/7 Arts International, 1999 Martha Fiennes/7 Arts International, 1999

L’acteur britannique qui joua dans La Liste de Schindler, Le Patient Anglais et Harry Potter s’est attiré la sympathie du public russe pour avoir participé à des adaptations de classiques de la littérature russe.

En 1999, il tint le rôle principal dans Onéguine. Les spectateurs russes furent déçus que le texte en rimes d’Alexandre Pouchkine ait été transposé en prose. Mais, la performance de Ralph Fiennes, qui métamorphose son Onéguine sombre et froid en un Onéguine amoureux et perdu, les séduisit.

Vera Glagoleva/Film Base Berlin, 2014 Vera Glagoleva/Film Base Berlin, 2014

En 2014, sous la direction de la réalisatrice russe Véra Glagolieva, il tourna dans une adaptation d’Un Mois à la Campagne d’Ivan Tourguéniev. Ses partenaires étaient en grande partie russes. S’il apprit le russe spécialement pour ce film, il fut évidemment doublé.

Ralph Fiennes/BBC Films, 2018 Ralph Fiennes/BBC Films, 2018

Ralph Fiennes nourrit un grand intérêt pour la culture russe. En 2018, il produisit et réalisa Noureev dans lequel il joua le maître de ballet du danseur devenu une légende de son vivant.

