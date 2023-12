Comment l’URSS a dissuadé Stanley Kubrick de réaliser un grand film sur Napoléon

Russia Beyond

Russia Beyond (Photo : Sputnik ; ullstein bild via Getty Images ; Domaine public)

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Et pourtant, dans les années 1970, un film digne de ce nom aurait bien pu voir le jour. L’un des réalisateurs les plus talentueux de l’histoire du cinéma, à qui l’on doit Spartacus, Full Metal Jacket et 2001, l’Odyssée de l’espace, Stanley Kubrick, s’apprêtait à tourner un film à grande échelle sur Napoléon, avec Jack Nicholson dans le rôle de l’empereur.

Malheureusement, ce projet ambitieux n’a jamais été réalisé. Et la raison était l’échec au box-office du film soviéto-italien Waterloo de Sergueï Bondartchouk en 1970.

Sergueï Bondartchouk (à gauche) et Rod Steiger pendant une pause dans le tournage du film soviéto-italien Waterloo B. Krishtul/Sputnik B. Krishtul/Sputnik

Le blockbuster historique épique du réalisateur soviétique impressionne encore aujourd’hui par ses scènes de bataille comprenant très nombreux figurants (l’armée soviétique a fourni 15 000 soldats pour le tournage). Cependant, cette année-là, le film a obtenu des résultats extrêmement médiocres au box-office mondial.

Les producteurs du Napoléon de Kubrick, craignant de voir le fiasco se répéter, ont brusquement interrompu la production. Le réalisateur a tenté pendant un certain temps de relancer le projet, mais en vain.

Photo du film conjoint soviéto-italien Waterloo V. Ouvarov/Sputnik V. Ouvarov/Sputnik

Kubrick a par la suite mis en œuvre certaines des idées destinées à ce film mort dans l’œuf dans son drame historique Barry Lyndon (1975) et même dans le thriller psychologique Eyes Wide Shut (1999).

Cependant, pour le plus grand plaisir des fans de cinéma historique et de Stanley Kubrick, Steven Spielberg et HBO tournent actuellement la mini-série Napoléon, basée sur le scénario du grand réalisateur.

Le réalisateur Stanley Kubrick lors du tournage du film Barry Lyndon AP Photo AP Photo

Dans cette autre publication, découvrez comment Charlie Chaplin a inspiré Sergueï Eisenstein pour son célèbre film Volga Volga.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.