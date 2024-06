Quand Johann Strauss tombait amoureux d’une beauté russe

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les admirateurs de Johann Strauss affluaient en nombre, notamment de Saint-Pétersbourg et de Tsarskoïé Selo, et la salle ne pouvait pas accueillir tous les désireux d’assister aux prestations, durant lesquelles le grand compositeur non seulement dirigeait, mais aussi jouait du violon. Outre ses propres œuvres, Strauss interprétait d’autres compositeurs, y compris russes. Il a par ailleurs profité de ces « saisons » de Pavlovsk (il a participé à 10 d’entre elles !) pour composer Dans la forêt de Krapfen, d’abord Im Pavlovsk Walde (Dans la forêt de Pavlovsk) ou encore Newa et le quadrille Saint-Pétersbourg.

Un jour, l’on lui a transmis un bouquet de roses blanches avec un message de la part d’une inconnue. Plus tard, dans le salon du comte Lev Sollogoub, il rencontrera l’auteur de ces lignes, Olga Smirnitskaïa, l’une des premières femmes compositeurs russes, et tombera amoureux d’elle. Il a inclus ses œuvres dans ses concerts, lui a consacré des valses et des polkas et a espéré qu’un jour il pourrait l’épouser.

Hélas, les parents de l’élue de son cœur ont dit niet, considérant que le compositeur, même très célèbre, n’était pas un bon parti pour leur fille. Il a demandé sa main à plusieurs reprises, mais à chaque fois il se heurtait à un refus. Plus tard, il apprendra la nouvelle des fiançailles d’Olga avec un autre.

Il gardera son portrait jusqu’à la fin de ses jours et, en mémoire des saisons de Pavlovsk et de son amour pour Olga, il composera la valse Adieux à Pétersbourg.

