Comment une église de la ville de Pskov a-t-elle inspiré Le Corbusier?

Pendant son séjour en URSS en 1921, Le Corbusier a visité plusieurs villes, dont Pskov. L’architecte a été impressionné par ses édifices religieux, surtout par l’église de l’Épiphanie de Zapskovié.

Située sur la rive droite de la rivière Pskova, cette église en pierre blanche a été construite au XVè siècle. Son système complexe de galeries et son clocher ajouré s’élevant sur un fondement massif font d’elle un édifice remarquable. De la petite hauteur sur laquelle il se trouve, l’on peut bien voir les environs, un paysage magnifique dont on ne peut détacher le regard.

On distingue des lignes de l’église de Pskov dans la chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp, un projet sur lequel Le Corbusier a travaillé au milieu des années 1950. L’idée d’un imposant bâtiment en béton, qui ressemble à un bateau majestueux, s’est formée dans l’esprit de l’architecte qui repensait aux ruines du Parthénon d’Athènes, à villa d’Hadrien et à l’église de l’Épiphanie de Pskov.

« L’on dit souvent que, pour concevoir l’église de Ronchamp, Le Corbusier s’est inspiré de l’église de l’Épiphanie de Zapskovié. Je suppose que cela est partiellement vrai, car l’architecture médiévale russe a fait forte impression sur lui, comme en témoignentnombre de ses lettres et beaucoup de notes dans son journal intime, pense la critique d’art Olga Mamaeva. Toutefois, il n’est guère possible d’affirmer que Ronchamp ne s’inspire que de l’Epiphanie ; il serait plus pertinent de parler d’éléments communs qu’il n’est pas difficile de discerner. La première chose qui saute aux yeux est la fusion avec la nature et l’intégration des bâtiments dans le paysage : les deux églises se trouvent sur une colline. Proportionnalité, composition complexe et asymétrique, murs blancs, refus délibéré de décoration caractérisent tant l’église de Pskov que la chapelle de Ronchamp. Pourtant, il est important de se rappeler que l’architecture de Le Corbusier est une synthèse de traditions différentes, parfois contradictoires, mais qui coexistent harmonieusement ».

Le chef-d'œuvre de l’architecte franco-suisse a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2016 ; l’église de Pskov, en 2019.

