Jour de la Victoire: projection à Paris d’un mythique film de guerre soviétique

Le 7 mai, à la veille de la célébration de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe de Paris projettera un film soviétique légendaire tourné à l’apogée du conflit. Nous parlons du légendaire Deux combattants (1943), réalisé par Leonid Loukov.

Le film raconte l’histoire touchante de l’amitié entre deux soldats soviétiques sur le front de Leningrad. Un soudeur d’Odessa nommé Arkadi Dzioubine et un métallurgiste de l’Oural, Alexandre Svintsov, ont survécu ensemble à de nombreuses batailles difficiles, mais leurs bonnes relations ont été compromises par une journée de repos au cours de laquelle ils ont rendu visite à une fille nommée Tassia. Malgré le fait qu’il s’agisse d’une connaissance d’Alexandre et qu’il ressentait une sympathie évidente pour elle, Arkadi a essayé de toutes ses forces d’attirer son attention... Cependant, plus tard, la vie quotidienne au front fait oublier aux amis tous les griefs et ils sont à nouveau prêts à risquer leur vie l’un pour l’autre...

Le rôle d’Arkadi est joué par le célèbre chanteur et acteur soviétique Mark Bernes. Dans ce film, il interprète pour la première fois la chanson Sombre Nuit, qui est devenue largement connue dans le monde entier comme l’une des principales chansons du front de l’Est.

