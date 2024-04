Les dix meilleurs films policiers d’URSS à voir gratuitement en ligne

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les Aventures de Sherlock Holmes et du docteur Watson (1979—1986)

Igor Maslennikov/Lenfilm, 1985 Igor Maslennikov/Lenfilm, 1985

Les histoires policières d’Arthur Conan Doyle étaient tellement appréciées des citoyens soviétiques qu’elles ont été diffusées à plusieurs reprises.

Cependant, la série télévisée la plus légendaire est celle qui mettait en scène Vassili Livanov. Elle a été appréciée même dans la patrie de Sherlock – l’acteur a été décoré de l’Ordre de l’Empire britannique.

Il ne faut jamais changer le lieu d’un rendez-vous (1979)

Stanislav Govoroukhine/Studio d'Odessa, 1979 Stanislav Govoroukhine/Studio d'Odessa, 1979

Série culte sur la lutte de la police soviétique contre le gangstérisme dans le Moscou de l’après-guerre. Y incarne le rôle principal le légendaire Vladimir Vyssotski, tandis que son partenaire est joué par Vladimir Konkine.

L’on dit que lorsque les premiers épisodes ont été diffusés à la télévision, la criminalité a même diminué dans les rues – tout le monde voulait connaître les aventures de ces personnages hauts en couleur.

Dix Petits Nègres (1987)

Stanislav Govoroukhine/Studio d'Odessa, 1987 Stanislav Govoroukhine/Studio d'Odessa, 1987

L’adaptation cinématographique du légendaire détective signée Stanislav Govoroukhine a été tournée sur les falaises pittoresques de Crimée avec la participation des meilleurs acteurs soviétiques : de la belle Tatiana Droubitch à Alexandre Kaïdanovski, que le public connaissait depuis Stalker de Tarkovski.

Les experts conduisent l’enquête (1971-2002)

Viatcheslav Brovkine/Télévision centrale soviétique, 1971 Viatcheslav Brovkine/Télévision centrale soviétique, 1971

Dans cette histoire, trois officiers du Département d’enquête criminelle de Moscou démêlent des affaires compliquées.

La série a duré 18 ans sans interruption et a été tellement appréciée par le public qu’elle a ensuite repris après une pause. Nombreux sont ceux qui fredonnent encore la bande-son.

Cherchez la femme (1982)

Alla Sourikova/Mosfilm, 1982 Alla Sourikova/Mosfilm, 1982

Une comédie policière sur un meurtre dans un bureau de notaire parisien avec l’enchanteresse Sofiko Tchiaoureli dans le rôle principal. L’action se déroule dans un seul espace, la réalisatrice Alla Sourikova a tourné le film entièrement dans les pavillons de Mosfilm.

Toutefois, selon les rumeurs, des vues de Paris auraient été tournées pour le film par le célèbre réalisateur Gueorgui Danelia à l’aide d’une caméra amateur.

TASS est autorisé à déclarer… (1984)

Vladimir Fokine/Studio Gorki, 1984 Vladimir Fokine/Studio Gorki, 1984

Série d’espionnage de la guerre froide avec, dans le rôle-titre, le très populaire « Stierlitz » Viatcheslav Tikhonov. Selon l’intrigue, le KGB tente d’identifier un traître qui transmet des informations secrètes à la CIA sur les affaires soviétiques dans un pays africain fictif.

38, rue Petrovka (1980)

Boris Grigoriev/Studio Gorki, 1980 Boris Grigoriev/Studio Gorki, 1980

Cette adresse, en Russie, est désormais connue de tous, grâce à ce film. C’est là que se trouve le Département des enquêtes criminelles de Moscou. Ses employés enquêtent ici courageusement sur une série de vols commis par des bandits.

Le public a été particulièrement heureux de voir que le duo du film culte Les Officiers – les acteurs Gueorgui Ioumatov et Vassili Lanovoï – était à nouveau réuni.

La trilogie sur le policier Aniskine (1968-1978)

Mikhaïl Jarov, Vitali Ivanov/StudioGorki, 1978 Mikhaïl Jarov, Vitali Ivanov/StudioGorki, 1978

Aniskine, un policier rural débonnaire, maladroit mais astucieux, est passé maître dans l’art de résoudre les vols et les cambriolages. Le héros a fait l’objet de trois films : après le succès du premier volet, Détective du village, l’acteur Mikhaïl Jarov, qui tenait le rôle principal, a lui-même réalisé des suites – Aniskine et Fantomas et Et de nouveau Aniskine.

Piège pour un homme seul (1990)

Alexeï Korenev/Association des films de divertissement, 1990 Alexeï Korenev/Association des films de divertissement, 1990

Cette comédie policière est basée sur une pièce de théâtre française. L’action se déroule dans la banlieue parisienne : un jeune homme signale la disparition de sa femme à la police, mais soudain, une personne apparaît et se présente comme étant son épouse.

L’homme pense que l’usurpatrice souhaite obtenir son héritage, mais l’affaire s’avère bien plus compliquée...

L’Erreur du résident (1968)

Veniamine Dorman/Studio Gorki, 1968 Veniamine Dorman/Studio Gorki, 1968

Un polar psychologique subtil et complexe sur un agent de renseignement dans les années 1960. Le fils d’un comte russe et d’une émigrée arrive en URSS pour recruter des agents.

Néanmoins, le service de contre-espionnage soviétique se met sur sa piste. Plus tard, trois autres films sur cet agent sortiront : Le Destin du résident, Le Retour du résident et La Fin de l’opération « Résident ».

