Cinq films de braquage russo-soviétiques à voir gratuitement en ligne

Des plans audacieux, des poursuites et un gros magot à la fin – les films de braquage russes peuvent vous faire rire et vous surprendre avec des intrigues à rebondissements et des fins inattendues.

Opération Y et autres aventures de Chourik, 1965

Leonid Gaïdaï/Mosfilm, 1965 Leonid Gaïdaï/Mosfilm, 1965

Les escrocs Trouss, Byvaly et Balbes (Lâche, Briscard et Nigaud) doivent organiser le braquage d’une base commerciale. Les bandits donnent même un nom à leur affaire : l’opération « Y ». Tout doit se dérouler comme prévu : il faut distraire la grand-mère gardienne et l’endormir à l’aide d’éther, ouvrir les serrures et emporter les marchandises. Cependant, survient un participant inattendu dans l’affaire – au lieu de la grand-mère, veille son locataire, l’étudiant Chourik.

La comédie du classique soviétique Leonid Gaïdaï n’a pas perdu de son charme. Il est impossible de ne pas rire aux gags qu’il a inventés : il y a l’« entraînement » des malfaiteurs sur des chats en céramique, l’alcool de contrebande que boit l’un des héros et une pitoyable chanson à la guitare. Le film est un parfait mélange de genres : une comédie sur le vol.

Les Vieux-Brigands, 1971

Eldar Riazanov/Mosfilm, 1971 Eldar Riazanov/Mosfilm, 1971

Miatchikov, enquêteur au bureau du procureur, est inquiet : il est sur le point d’être mis à la retraite. Son ami, l’ingénieur Vorobiov, élabore alors un plan parfait : voler un tableau de Rembrandt au musée et le « retrouver » triomphalement. Néanmoins, tout tourne mal : les gardiens sont persuadés que le tableau a été envoyé en restauration. Le duo doit alors recourir au plan « B » : piller un convoyeur de fonds. Cependant, là encore, une surprise désagréable attend les criminels.

La comédie lyrique d’Eldar Riazanov nous rappelle que la vie ne s’arrête pas à la retraite et ironise en même temps sur les péripéties classiques des détectives. Une bonne option pour voir le genre sous un nouvel angle.

Vsio i srazou (Tout et tout de suite), 2014

Roman Karimov/Invada Film Company, 2014 Roman Karimov/Invada Film Company, 2014

Des amis d’une ville de province décident de gagner de l’argent et de briser le cycle établi de la vie. Ils entreprennent d’organiser le cambriolage d’un passeur de drogue. Or, ils font de bien mauvais gangsters, bien que très diligents. Un problème survient alors : le transporteur de la marchandise s’avère être le fils d’un gros bonnet du crime local.

À première vue, Vsio i srazou ressemble parfaitement aux films de Guy Ritchie, mais l’œuvre de Roman Karimov se transforme ensuite en un drame fort avec une fin inattendue, qui vaut vraiment la peine d’être regardé pendant une heure et demie.

Vsio ili nitchego (Tout ou rien), 2018

Dmitri Souvorov/SSB Kino, 2018 Dmitri Souvorov/SSB Kino, 2018

Des cadres sont au bord de la crise de nerfs : ayant appris que leur patron allait réduire leurs salaires de 50% et supprimer leur assurance, trois employés banals décident de le dépouiller. Bien sûr, ils n’ont jamais tenu dans leurs mains quelque chose de plus lourd qu’un verre de café et crient comme des filles égratignées par des éclats de verre, mais ils font semblant d’être des voleurs endurcis. Le seul problème, c’est que l’argent qu’ils ont volé n’appartenait pas du tout à leur patron. C’est là que tout commence.

Cette comédie sur le vol d’un patron s’efforce de ressembler aux films hollywoodiens, et l’humour un peu simplet lui confère même un charme particulier.

Milliard, 2019

Roman Prygounov/Central Partnership, 2019 Roman Prygounov/Central Partnership, 2019

Le banquier Matveï Levine a transféré la propriété de tous ses biens à son associé. À la mort de ce dernier, il s’avère que les biens ont été attribués à sa fille. Levine décide de récupérer son dû – d’obtenir du dépositaire de la banque de Monte-Carlo un reçu qui confirmera ses droits. Pour ce faire, il réunit ses enfants illégitimes et leur promet une récompense d’un milliard de roubles. Une équipe composée d’un pirate informatique, d’un ouvrier du bâtiment, d’un psychologue et d’un voleur de troisième ordre se charge de l’affaire, comme elle pense le faire.

Il s’agit d’un film dynamique et enjoué, une sorte d’aventure à la russe de Danny Ocean, avec des vues de carte postale de Monte-Carlo – une bonne option à regarder entre amis.

