Le premier assaut d’un avion détourné dans l’histoire de l’URSS

Le 2 novembre 1973, un groupe de quatre jeunes de 16 à 21 ans ont détourné un avion Yak-40 volant de Moscou à Briansk avec 28 passagers à bord. À cette époque, il n’existait pas de système d’inspection strict dans les aéroports du pays, et les jeunes hommes ont facilement transporté des armes dans leurs bagages.

Le mécanicien de bord et l’un des passagers ont tenté d’arrêter les pirates de l’air, mais ont été blessés. Après avoir brisé la porte menant à la cabine des pilotes, les malfaiteurs ont exigé que l’avion fasse demi-tour et retourne dans la capitale soviétique. Ils prévoyaient de ravitailler l’avion à Moscou et d’exiger une rançon de 1,5 million de dollars pour libérer les otages.

L’avion a atterri à l’aéroport de Vnoukovo, où sont rapidement arrivés le président du KGB (Comité pour la sécurité de l’État) Iouri Andropov et le ministre de l’Intérieur Nikolaï Chtchelokov. Décision fut prise de prendre l’avion d’assaut.

Il n’existait pas encore d’unité spécialement formée pour un tel cas de figure ; le groupe d’agents était constitué de policiers volontaires. Ils se sont cachés sous la carlingue de l’avion et ont attendu que les criminels ouvrent la porte pour récupérer de l’argent.

Au cours de l’assaut qui a suivi, le pirate de l’air Alexandre Nikiforov a été grièvement blessé et est décédé plus tard à l’hôpital, tandis que son complice Viktor Romanov s’est suicidé. Aucun policier ni passager n’a été tué, mais deux otages ont été blessés.

Vladimir Jalnine, alors mineur, a été condamné à dix ans de prison et est décédé peu après sa libération. Un autre pirate de l’air, Piotr Bondarev, sur l’insistance de ses parents, a été interné dans un hôpital psychiatrique, où il n’est resté que six mois. Il est décédé en 2006.

Après l’incident du Yak-40, le contrôle des passagers dans les aéroports a été considérablement renforcé. En outre, sur ordre d’Andropov, le 29 juillet 1974, le KGB a créé le groupe spécial Alpha, qui est plus tard devenu l’unité de lutte antiterroriste la plus célèbre du pays.

