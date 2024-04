Le tableau Un matin dans une forêt de pins a-t-il vraiment été peint par Chichkine?

En voyant le tableau Un matin dans une forêt de pins à la galerie Tretiakov, les visiteurs lui sourient comme à un vieil ami. Cependant, si l’on y regarde de plus près, le cartel du tableau porte un autre nom: C. Savitski. Qui est donc véritablement l’auteur de ce chef-d’œuvre?

Amis et peintres ambulants

Ivan Chichkine et Constantin Savitski étaient amis. Tous deux étaient membres de l’Association des expositions ambulantes (dont les peintres membres sont surnommés les Ambulants). Ils s’entraidaient : selon les souvenirs de Valeria Dumoulin, la seconde épouse de Savitski, dans les tableaux de Chichkine, son mari « peignaient toujours les personnages ».

Ivan Chichkine Ivan Kramskoï Ivan Kramskoï

Tous deux ont partagé non seulement leurs succès, mais aussi leurs peines : Constantin était le parrain de l’un des fils de son collègue. Lorsque le petit garçon de trois ans est décédé, ils ont tous deux été affligés. Par ailleurs, en 1874, la première épouse de Chichkine est décédée de consomption. Un an plus tard, la première femme de Savitski, Ekaterina, s’est quant à elle suicidée.

Constantin Savitski Ivan Kramskoï Ivan Kramskoï

Les idées créatives étaient également partagées. La même Dumoulin a décrit comment était née l’idée de travailler ensemble sur Un Matin dans une forêt de pins : Savitski œuvrait sur le tableau À la guerre lorsqu’il a eu l’idée d’un nouveau sujet. Toute la nuit, il a réalisé une esquisse des Ours dans la forêt. Chichkine, ayant vu cette dernière, a été enchanté et Savitski lui a proposé de poursuivre en collaborant : « Vous connaissez la forêt mieux que moi ». Et c’est ce qui s’est passé. Chichkine a peint une forêt de pins se réveillant, et son ami – d’amusants oursons grimpant sur un arbre tombé au sol.

«Nous avons tué l’ours et partagé la peau!»

« Une fois, j’ai projeté un tableau avec des ours dans une forêt, j’en avais vraiment le désir. Ivan Chichkine a alors pris en charge l’exécution du paysage. Le tableau a été réalisé fidèlement à mon idée et a trouvé un acheteur en la personne de Tretiakov. C’est ainsi que nous avons tué l’ours et partagé la peau ! Toutefois, ce partage s’est fait avec de curieux accrocs ». C’est ainsi que Savitski a décrit la situation à ses proches.

Ivan Chichkine; Constantin Savitski Ivan Chichkine; Constantin Savitski

Le tableau a été présenté au public lors de la 17e exposition des artistes ambulants. Le célèbre collectionneur Pavel Tretiakov en a offert une somme assez importante – 4 000 roubles, dont Savitski n’a reçu… qu’un quart.

Dans les catalogues, seul Chichkine figurait en tant qu’auteur. Il existe différentes théories à ce sujet. Il est possible qu’il y ait eu un malentendu entre les artistes et que Savitski ait effacé son nom de famille. Il est aussi envisageable que les deux auteurs aient été spécifiés à l’origine et que Savitski ait été « supprimé » par Tretiakov en personne.

Ivan Chichkine; Constantin Savitski Ivan Chichkine; Constantin Savitski

Le mécène entretenait en effet des relations difficiles avec l’artiste à cause de son tableau Rencontre avec l’icône. Après l’avoir acheté, Tretiakov a fini par remarquer que la couche de peinture commençait à se craqueler. Savitski a donc promis au fondateur de la galerie de corriger le défaut, mais a décidé de le faire en son absence. Il a également choisi la mauvaise teinte de peinture, ce qui a rendu les nuages renouvelés très roses et voyants sur le fond gris et froid. Tretiakov a alors ordonné de rétablir immédiatement la couleur d’origine, même avec des craquelures s’il le fallait. La toile a finalement retrouvé son aspect d’origine, mais une animosité entre eux a subsisté.

C’est pourquoi, selon cette version, en voyant le nom de Savitski sur Un matin dans une forêt de pins, le collectionneur, qui ne tolérait pas les changements sur les tableaux achetés, l’aurait supprimé.

