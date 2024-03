En images: neuf œuvres d’artistes russes contemporains sur l’espace

Aujourd’hui encore, les gens aiment dessiner des mondes extraterrestres et conquérir des étoiles lointaines.

Ivan Razoumov. Monde

Nikolaï Fiodorov, l’un des fondateurs du cosmisme russe, rêvait de ressusciter tous les hommes : après avoir formé une danse en rond géante, ils s’installeraient sur différentes planètes. En travaillant sur le tableau Monde, Ivan Razoumov s’est inspiré de cette idée : en se réunissant dans une danse folklorique, les gens semblaient faire voler une station spatiale.

Agne-Maria Silkinaïte. Trois voyageurs

L’artiste aborde souvent le thème de l’espace et a créé plusieurs séries dédiées à son exploration. Par exemple, Kalouga-Mars n’est pas réalisé sur de la toile ou du papier, maissur un panneau composite en nid d’abeille à trois couches – ceux-ci sont utilisés pour construire des carénages de fusée.

Dmitri Chorine. Deuxième vitesse spatiale

« Pouvez-vous m’emmener jusqu’à Mars ? » – selon l’artiste de Saint-Pétersbourg, les voyages interstellaires ressembleront bientôt à ceci : un extraterrestre conduisant une Lexus spatiale et un passager terrestre tracent un itinéraire sur la carte. Et ils sont sur le point d’accélérer jusqu’à la deuxième vitesse spatiale – 11,2 km par seconde. Le cosmonaute en combinaison spatiale, reflété dans le rétroviseur, les rattrapera-t-il ?

Nastia Miro. Le rêve d’une mariée

Tout en travaillant sur une série de peintures sur la navette spatiale Bourane, l’artiste s’est rendu à plusieurs reprises à Baïkonour pour découvrir son histoire. La navette a effectué son seul voyage en 1988 et a fait deux fois le tour de la Terre, après quoi elle est restée au cosmodrome pendant de nombreuses années, jusqu’à ce que le toit de son hangar s’effondre et la détruise. Tout comme les créateurs du vaisseau pensaient qu’à l’avenir, il serait utile et naviguerait à nouveau vers les étoiles, la jeune fille en robe de mariée espère également une nouvelle vie.

Sergueï Katran. Voyager 3

Dans un passé lointain, l’on écrivait sur de l’écorce de bouleau. L’artiste Sergueï Katran a utilisé ce matériau pour son message aux habitants de planètes lointaines. Les sondes américaines Voyager transportaient des disques spéciaux contenant des diapositives avec des vues de la Terre, des données scientifiques, des coordonnées du système solaire et des salutations en 55 langues. Sur les disques en écorce de bouleau, qui pourraient être transportés dans l’espace par Voyager 3, Katran a rassemblé des dessins du disque d’or, des images d’extraterrestres et même le salut vulcain de Star Trek.

Alexeï Begak. Gagarine

L’artiste a littéralement dressé le portrait du premier cosmonaute à partir de ses souvenirs – il a utilisé des fragments de journaux publiés le 13 avril 1961, au lendemain du vol de Gagarine à bord du vaisseau spatial Vostok.

Dmitri Chaguine. Laïka, Terechkova et Leonov

L’artiste a représenté les héros de l’exploration spatiale soviétique comme des personnages sur des timbres-poste pour souligner leur reconnaissance massive. En effet, absolument tout le monde connaissait Valentina Terechkova, Alexeï Leonov, Belka et Strelka.

Marina Zviaguintseva. Solaris

Zviaguintseva a recréé l’océan intelligent de la planète Solaris à partir du roman du même nom de Stanislaw Lem en utilisant la technique du monotype volumétrique. En s’étalant surle tissu, la peinture forme un motif unique qui peut être interprété comme bon vous semble.

Damir Mouratov. Ours sur Mars

L’artiste a interprété à sa manière le motif traditionnel des tapis soviétiques, en reprenant l’image des ours du tableau d’Ivan СhiсhkineUn matin dans une forêt de pins. Comme vous pouvez le constater, les quadrupèdes se sont échappés de la forêt pour s’envoler vers Mars. Mouratov possède également une œuvre intitulée Cerfs sur la Lune.

