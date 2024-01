Dix héros de livres qui faisaient rêver les enfants soviétiques

Timour et sa brigade, Denis Korablev et Elektronik, Neznaïka et bien d’autres: nous revenons ici sur ces héros que les enfants et les adolescents admiraient en URSS.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Timour Garaïev

Detgiz, 1955 Detgiz, 1955

Ce héros d’un livre d’Arkadi Gaïdar publié en 1940 a créé une équipe composée d’enfants d’un village de datchas. Leur objectif : aider les personnes âgées et les familles dont les proches servaient dans l’Armée rouge. L’une de leurs tâches principales consiste à ramener à la raison le garnement Michka Kvakine, qui, avec ses complices, vole des fruits dans les jardins des datchas.

Timour et sa brigade sont devenus incroyablement populaires en URSS : c’est avec ce livre de Gaïdar qu’a commencé le mouvement des « Timourites » - des écoliers et des pionniers qui fournissaient une aide pendant la Grande Guerre patriotique et par la suite aux personnes âgées et aux familles, et entretenaient les tombes des défunts. Les aventures de Timour se sont poursuivies dans les œuvres de Gaïdar initulées Le Commandant de la forteresse des neiges et Le Serment de Timour.

Denis Korablev

Maison d'édition Malych, 1968 Maison d'édition Malych, 1968

Le personnage principal des Récits de Deniska, écrits par Viktor Dragounski, avait un prototype bien réel : le fils de l’écrivain, Denis. L’histoire se déroule dans le Moscou de la fin des années 1950 et des années 1960. Denis vit avec ses parents et se retrouve constamment dans diverses situations rigolotes. Un jour, il jette son petit-déjeuner par la fenêtre. Bien sûr, celui qui s’est retrouvé avec de la bouillie sur la tête vient lui demander des comptes ; à une autre occasion, il se cache sous le lit de sa voisine lors d’une partie de cache-cache et imagine comment il y passera vingt ans, avant de donner une peur bleue à la pauvre vieille dame ; dans un autre épisode, il organise une attaque contre les « blancs » (les ennemis des bolcheviques, ndlr) lors de la projection d’un film sur la guerre. Dragounski a écrit plus de soixante histoires sur Denis Korablev, qui ont souvent été portées à l’écran.

Ivan Semenov

Maison d'édition de livres de Perm, 1962 Maison d'édition de livres de Perm, 1962

Le récit consacré à la « vie difficile, pleine d’épreuves et de dangers d’Ivan Semenov » de l’écrivain Lev Davydytchev a connu un grand succès dans les années 1960-1980. Le personnage principal, un bambin des plus inventifs, écrit des lettres au ministère des Finances pour expliquer qu’il prendrait bien sa retraite, joue à imiter un ours polaire et attrape des espions. Dans l’ensemble, ce garçon doté d’une imagination débordante et qui n’aime pas beaucoup l’école a une vie bien remplie. Comparé à certains personnages un peu trop parfaits, Semenov avait l’air bien réel ; comme si un petit voisin vous racontait ses aventures.

Alissa Selezneva

Roman Kachanov/Soyouzmultfilm, 1981 Roman Kachanov/Soyouzmultfilm, 1981

Cette petite fille curieuse venue du futur est sortie de l’imaginaire de l’écrivain de science-fiction Kir Boulytchev. Avec son papa, elle part à la recherche d’animaux exotiques et sauve un capitaine de vaisseau spatial en difficulté, voyage dans le passé, capture des pirates de l’espace, rencontre les habitants de l’Ère des légendes, durant laquelle vivaient des magiciens et des dragons, et sauve la Terre d’un virus qui rend fou. Aujourd’hui, Alissa serait qualifiée de super-héroïne : très forte physiquement, elle est en outre capable de s’entendre aussi bien avec un oiseau qu’avec un écolier ordinaire.

Ioura Barankine

Maison d'édition de littérature jeunesse, 1967 Maison d'édition de littérature jeunesse, 1967

Les aventures de Ioura Barankine et Kostia Malinine, personnages du livre de Valeri Medvedev Barankine, sois un homme !, commencent par de mauvaises notes en géométrie. Leurs camarades de classe se moquent d’eux, à tel point que le personnage principal décide qu’il en a assez d’être humain et invente un sort qui le transforme, lui et son ami, en moineaux. Mais il s’avère que la vie des oiseaux regorge de dangers. Par la suite, Ioura et Kostia prononcent des formules magiques pour se transformer en papillons et en fourmis, mais ils se rendent compte qu’ils ne parviennent pas à obtenir une existence insouciante et décident de retrouver leur forme humaine.

Lelia et Ossia

Iskatelkniga, 2020 Iskatelkniga, 2020

Les histoires autobiographiques sur l’enfance de Lev Kassil et de son frère Iossif plongent les lecteurs dans le monde fictif de Chvambrania, en guerre contre Balvonia et Caldonia. Lelia (Lev) en est le roi tandis qu’Ossia (Iossif) est un facteur. Le pays de l’enfance insouciante, où tout rappelle Jules Verne, devient le refuge de deux frères de Pokrovsk alors qu’une révolution fait rage dans le monde réel. La vie suit son cours à Chvambrania. Mais au fil du temps, la frontière entre vie ordinaire et vie fictive s’estompe, jusqu’à ce que Chvambrania finisse par disparaître.

Kroch

Detgiz, 1962 Detgiz, 1962

Le héros des histoires d’Anatoli Rybakov, Sergueï Kracheninnikov (surnommé Kroch), lutte pour la justice. Il élucide un vol dans un dépôt automobile, la disparition d’une collection de figurines de japonaises netsuke et tente de trouver le nom du soldat inconnu. Les aventures sont très ancrées dans le quotidien, et en même temps un peu naïves, ce qui leur donne un charme particulier.

Kych et Dvaportfelia

AST, 2008 AST, 2008

Aliocha Sergoglazov, surnommé Dvaportfelia, et son chiot Kych sont les héros de l’histoire éponyme de Youz Alechkovski. Aliocha est un écolier de CP qui possède un chien que son père a acheté au marché. Il doit son surnom au fait qu’il est le plus petit de sa classe - il ne mesure que deux cartables (c’est ce qu’a mesuré un de ses camarades de classe). Mais cela ne l’empêche pas de se faire des amis, et ses parents - une mère stricte et un père insouciant - le soutiennent dans toutes les situations.

Elekronik

Eksmo, 2022 Eksmo, 2022

Le professeur Gromov a inventé un androïde qui ressemble à un garçon de 12 ans et possède des capacités psychiques et physiques extraordinaires. Mais le héros des histoires d’Evgueni Veltistov, Elektronik, rêve de devenir un garçon en chair et en os. Un jour, il s’enfuit du domicile professeur et rencontre Serioja Syroïejkine, dont Gromov a emprunté l’apparence pour réaliser son robot. Elektronik va à l’école à sa place, obtient d’excellentes notes, mais ignore que des criminels sont à ses trousses...

Neznaïka

Detgiz, 1956 Detgiz, 1956

Un sombrero qui laisse échapper des mèches rouges, un pantalon jaune vif, une cravate verte et une chemise orange – Neznaïka (nom qui fait référence à l’ignorance) est facilement reconnaissable. Il ressemble un peu à tous les enfants à la fois - hyperactif, agité, mais en même temps audacieux et vif d’esprit. Il n’a pas de grandes connaissances, mais adore se vanter : il se comporte en fait comme un enfant de sept ans.

La première nouvelle de Nikolaï Nossov sur Neznaïka a été publiée en 1954 : les lecteurs y rencontrent le héros et ses amis, d’autres habitants de la ville fleurie - Vintik et Chpountik, Tioubik et Pilioulkine et d’autres. Neznaïka et ses amis voyagent dans la ville du Soleil et même sur la Lune. Ses aventures se sont poursuivies au cours des années 2000 : les écrivains Svetlana Osseïeva et Piotr Solodki ont écrit une histoire sur ses périples dans l’espace.

Dans cette autre publication, découvrez neuf livres soviétiques pour enfants encore populaires de nos jours.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.