En images: qui était Mourzilka et pourquoi les enfants soviétiques l’aimaient-ils tant?

Ce chiot jaune pelucheux est apparu sur les pages du magazine populaire pour enfants Mourzilka et est immédiatement devenu une idole auprès des plus petits habitants de l’URSS. Le premier numéro est paru en mai 1924, et depuis lors, aucune publication n’a été manquée.

Après la Révolution de 1917, les nouvelles autorités bolchéviques ont accordé une attention particulière à la propagande et rapidement entrepris la création d’un grand nombre de périodiques et de journaux divertissants pour les ouvriers, les soldats, les paysans, les femmes et bien sûr les enfants soviétiques.

L’un d’eux – en fait, l’un des premiers – était Mourzilka, un mensuel pour les jeunes enfants (4-7 ans). Voici à quoi ressemblait le tout premier numéro, publié le 16 mai 1924.

Mourzilka (№1, 1924)

Le titre « Mourzilka » était en fait un petit nom de chiot tiré des nouvelles de l’auteur pour enfants Alexandre Fiodorov-Davydov. Et le premier numéro commençait par une histoire sur les aventures du mignon petit fauteur de troubles.

« Quand je serai grand, je serai aussi bolchevik » (№2, 1924)

Le magazine était en fait un petit livre pour enfants avec des histoires courtes sur une variété de sujets, y compris la nouvelle réalité soviétique et ses importantes leçons de morale, telles que la signification de la fête du 1er mai, l’importance de la figure de Lénine et les raisons de la Révolution bolchévique.

Des enfants soviétiques à côté du mausolée de Lénine (№1, 1926)

Les personnalités soviétiques célèbres de l’époque écrivaient pour Mourzilka : l’auteur des paroles de l’hymne soviétique Sergueï Mikhalkov, les écrivains Agnia Barto, Korneï Tchoukovski et Samouil Marchak, ou encore les comédiens Daniil Harms et Mikhaïl Zochtchenko.

Au XVIIe Congrès du Parti communiste de l’Union soviétique (№1, 1934)

Au début, Mourzilka était un supplément du journal Rabotchaïa Gazeta (« journal des ouvriers »), qui comprenait également un tas d’autres magazines devenus emblématiques : le magazine illustré Krokodil, le magazine féminin Rabotnitsa (« ouvrière ») et le magazine de cinéma Sovietski ekran (« écran soviétique »).

Fête du Travail (№5, 1930)

En juillet 1937, le magazine a présenté au public une toute nouvelle image de Mourzilka, peinte par l’artiste Aminadav Kanevski. Alors, il ne ressemblait plus à un chiot, mais à une créature jaune portant un béret et une écharpe rouges, avec un appareil photo par-dessus son épaule.

La nouvelle image de Mourzilka (№7, 1937)

Cependant, en 1941, Mourzilka a également été représenté comme un garçon dans un jeu de puzzle.

« Qui conduit Mourzilka ? » (№7, 1941)

En 1941, Mourzilka a commencé à être publié par la maison d’édition Molodaïa Gvardia (« jeune garde ») et à se concentrer sur un public légèrement plus âgé, de 6 à 12 ans.

Le « nouveau visage » du magazine (№5, 1941)

Le magazine n’a pas cessé de paraître même pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant cette période difficile, des histoires moralisantes sur les exploits du peuple soviétique, des récits de pionniers (scouts soviétiques), etc. apparaissent sur ses pages.

Une rencontre heureuse d’un soldat et d’un partisan (№1-2, 1942)

Et, bien sûr, le magazine a raconté aux plus petits habitants de l’URSS la guerre elle-même. Par exemple, des histoires d’enfants qui ont perdu leurs parents et ont été secourus par l’Armée rouge.

Les étoiles signifient les avions nazis abattus (№10, 1942)

En 1945, Mourzilka a célébré la victoire sur les nazis.

Gloire à l’Armée rouge (№5-6, 1945)

Le magazine a également publié des articles sur le tourisme soviétique, tels que des photos de villes, etc.

Le Théâtre Bolchoï à Moscou (№3, 1950)

Le Cavalier de bronze à Leningrad (actuelle Saint-Pétersbourg, №5, 1950)

Mourzilka soulignait également l’importance de l’éducation.

Journée de la connaissance (№9, 1951)

L’enfant soviétique devait savoir qu’il avait à être amical et à travailler avec d’autres enfants sur une mission commune.

Un soubbotnik (un événement de nettoyage public qui a généralement lieu un week-end, le samedi, « soubbota » en russe ) et plantation d’arbres (№4, 1958)

Et, bien sûr, en 1961, l’année du premier vol habité dans l’espace, Mourzilka a placé sur sa couverture un portrait de Iouri Gagarine. Ci-dessous, des enfants du monde entier lisent les nouvelles de son exploit.

« Honneur et gloire au premier cosmonaute Iouri Gagarine » (№5, 1961)

L’image du Mourzilka pelucheux et jaune est réapparue dans le magazine en 1959 et est depuis devenue un symbole culte.

Mourzilka à skis (№1, 1959)

Dans les années 1960-1980, le tirage du magazine dépassait les cinq millions d’exemplaires (dans les années 1920 il était seulement de 20 000 exemplaires), de sorte que la plupart des enfants soviétiques avaient la possibilité de le lire ou de l’emprunter à des amis ou à la bibliothèque.

Édition de Mourzilka publiée à l’occasion du 60e anniversaire de l’Organisation des pionniers (№9, 1981).

Le magazine contenait de nombreuses images colorées et des pièces jointes que les enfants pouvaient découper et coller comme des autocollants.

Après l’effondrement de l’Union soviétique, le magazine a continué à être publié. Aujourd’hui, il est toujours d’actualité !

Famille de Mourzilka (№9, 1991)

En 2011, Mourzilka est entré dans le Livre Guinness des records en tant que « magazine pour enfants le plus ancien ». C’est assez impressionnant !

« Étudier, c’est important ! » (№9, 2002)

En 2015, une énorme archive numérique de tous les numéros de Mourzilka a été mise en ligne, afin que tout le monde puisse les consulter gratuitement dès maintenant.

Couverture du dernier numéro (№6, 2023)

