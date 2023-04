En images: ces bâtiments-symboles construits sous l’ère soviétique

Russia Beyond

Quand l’idéologie rencontre l’architecture: à différentes époques, des immeubles en forme de symboles communistes – étoile à cinq branches ou faucille et marteau – furent érigés en URSS. D’autres architectes du pays des Soviets se sont cependant inspirés d’objets moins politiquement connotés.

Vu du ciel, ce bâtiment insolite de la fabrique-cuisine de Samara ressemble à la faucille et au marteau, symbole de l’URSS.

À Oulan-Oudé, la capitale de la Bouriatie, il existe un complexe résidentiel, surnommé « Pentagone », construit en forme de trois lettres « C ». Il était prévu d’ériger la dernière partie pour que les bâtiments forment l’inscription « СССР » (URSS), mais suite à l’effondrement du pays des Soviets, le projet n’a jamais été achevé.

Un projet similaire devait, semble-t-il, sortir de terre dans le ville de Taganrog (près de la mer d’Azov) : un immeuble en forme de lettre « C », ou d’un anneau rompu, s’y dresse. Une des légendes urbaines assure que, dans les années 1930, trois autres bâtiments devaient être construits pour former l’inscription renvoyant au nom du pays.

Au début des années 1930, dans la ville d’Ivanovo (quelque 300 km au nord-est de Moscou), un immeuble résidentiel a été construit en forme de fer à cheval, dans le style du constructivisme.

Et à Moscou, il existe deux immeubles parfaitement ronds. Il était initialement prévu d’en ériger cinq en prévision des Jeux olympiques d’été 1980, et ce, pour former les anneaux olympiques.

À Moscou encore, l’on trouve le Théâtre de l’Armée russe, construit en forme d’étoile à cinq branches.

L’Institut de la robotique et de la cybernétique technique à Saint-Pétersbourg rappelle une tulipe par sa forme.

Le bâtiment du Théâtre musical d’Omsk fait référence à la fois à un piano, mais aussi à un bateau à voile – tout dépend de l’angle de vue.

Les balcons de cet hôtel à Dombaï (Caucase russe) semblent se superposer en nid d’abeilles.

Un autre hôtel de Dombaï reprend la forme d’une soucoupe volante.

