Projection à Paris d’un film-conte narrant l’épopée d’un aventurier du folklore russe

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Alexandre Ptouchko, 1953/Mosfilm Alexandre Ptouchko, 1953/Mosfilm

Le 31 octobre, la Maison russe des sciences et de la culture à Paris organisera la projection du film-conte Le Tour du monde de Sadko (1953) sur un aventurier de l’ancienne Russie.

Le réalisateur soviétique Alexandre Ptouchko a créé sa propre version de la célèbre épopée du cycle de Novgorod, combinant une intrigue folklorique bien connue avec des motifs tirés de l’opéra de Nikolaï Rimski-Korsakov.

Le personnage principal du conte s’appelle Sadko et rêve de la prospérité de son peuple. Grâce aux histoires d’un vieil homme, il apprend que dans des contrées lointaines, il existe un oiseau qui apporte le bonheur. Pour y accéder, il faut organiser toute une expédition, et notre héros n’a pas un sou à son actif. Cependant, Sadko a quelque chose de plus précieux que les pièces de monnaie : le talent ! Avec son jeu inimitable de l’instrument de musique le plus ancien de Russie – les gousli – il attire l’attention de la fille du puissant souverain des mers, qui lui confère la richesse. Il est temps de partir pour un voyage dangereux, en laissant derrière lui sa bien-aimée Lioubava... Comment se terminera cette entreprise risquée, et le héros pourra-t-il trouver le bonheur absolu en terre inconnue ?

Venez à la projection de la Maison russe en vous inscrivant via ce lien pour découvrir la suite de cette histoire !

Dans cette autre publication, découvrez les dix meilleurs films soviétiques pour enfants.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.