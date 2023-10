À quoi ressemblaient les personnages des dessins animés soviétiques avant d’apparaître à l’écran?

Russia Beyond (Animation Foundation/Film Museum)

Certains d’entre eux ont considérablement changé à l’écran. Pour vous en convaincre, Russia Beyond vous dévoilent les croquis à l’origine de ces représentations cultes.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La Reine des neiges (1957, Lev Atamanov)

Alexandre Vinokourov/Animation Foundation/Film Museum; Lev Atamanov, 1957/Soyouzmoultfilm Alexandre Vinokourov/Animation Foundation/Film Museum; Lev Atamanov, 1957/Soyouzmoultfilm

Le célèbre réalisateur japonais Hayao Miyazaki a déclaré que l'adaptation cinématographique soviétique du conte de fées du même nom de Hans Christian Andersen lui montrait ce qu'il devait rechercher en matière d'animation.

Alexandre Vinokourov/Animation Foundation/Film Museum; Lev Atamanov, 1957/Soyouzmoultfilm Alexandre Vinokourov/Animation Foundation/Film Museum; Lev Atamanov, 1957/Soyouzmoultfilm

Ce classique de l'animation soviétique n'est pas seulement devenu célèbre dans son pays d'origine : dans les années 1960-1970, сe dessin animé était régulièrement diffusé à la télévision américaine pendant les vacances du Nouvel An.

>>> Comment des stars du cinéma mondial ont «joué» dans l’animation soviétique (Vidéos)

Cipollino (1961, Boris Diojkine)

Animation Foundation/Film Museum; Boris Diojkine, 1961/Soyouzmoultfilm Animation Foundation/Film Museum; Boris Diojkine, 1961/Soyouzmoultfilm

Basé sur un conte de fées de l'écrivain italien Gianni Rodari, ce dessin animé soviétique est plus simple et plus court que l'original. Le scénariste Mstislav Pastchenko avait l'intention de transmettre l'intrigue du conte de fées dans les moindres détails, mais le réalisateur Boris Diojkine a insisté sur une réduction.

Animation Foundation/Film Museum; Boris Diojkine, 1961/Soyouzmoultfilm Animation Foundation/Film Museum; Boris Diojkine, 1961/Soyouzmoultfilm

En conséquence, le film transmet tous les événements principaux et préserve le sens – le courageux petit oignon appelé Cipollino et ses amis sauvent de prison son père injustement condamné et lancent une révolution.

Les vacances de Boniface (1965, Fiodor Khitrouk)

Ce film d'animation soviétique est basé sur le conte de fées Boniface et ses neveux de l'écrivain tchèque Milos Macourek. Selon l'intrigue, le lion du cirque Boniface part en vacances chez sa grand-mère, mais les enfants locaux ne lui permettent pas de se reposer sur l'île.

Animation Foundation/Film Museum; Boris Diojkine, 1961/Soyouzmoultfilm Animation Foundation/Film Museum; Boris Diojkine, 1961/Soyouzmoultfilm

Le réalisateur Fiodor Khitrouk a déclaré que l'idée du dessin animé était née complètement par hasard : « Un jour, alors que je rangeais mon bureau pour l'équipe de tournage suivante, j'ai trouvé quelques feuilles de texte dactylographié dans l'un de ses tiroirs. Avant de les jeter, j'ai lu quelques lignes. J'ai été attiré par la remarque du directeur du cirque : "Pensez-y, j'ai oublié que les lions ont aussi des grands-mères !" ».

Mowgli (1967-1971, Roman Davydov)

Toute une série de dessins animés a été créée sur la base du Livre de la jungle de Rudyard Kipling. Il est intéressant de noter que dans la traduction russe du conte de fées, Bagheera s'est transformée en femelle et que cette caractéristique a été conservée dans le dessin animé.

Animation Foundation/Film Museum; Fiodor Khitrouk, 1965/Soyouzmoultfilm Animation Foundation/Film Museum; Fiodor Khitrouk, 1965/Soyouzmoultfilm

Lors de la création du dessin animé, Roman Davydov a forcé les animateurs à s'habituer aux rôles des animaux. Il a donné à ceux qui dessinaient Bagheera des devoirs consistant à observer les chats.

Animation Foundation/Film Museum; Fiodor Khitrouk, 1965/Soyouzmoultfilm Animation Foundation/Film Museum; Fiodor Khitrouk, 1965/Soyouzmoultfilm

Winnie l'ourson (1969-1972, Fiodor Khitrouk)

Le réalisateur n'avait pas regardé la version américaine de ce film d'animation, ce qui lui a permis de créer sa propre interprétation du conte de fées d'Alan Milne.

Animation Foundation/Film Museum; Fiodor Khitrouk, 1969/Soyouzmoultfilm Animation Foundation/Film Museum; Fiodor Khitrouk, 1969/Soyouzmoultfilm

Dans le dessin animé soviétique, Christopher Robin est tout simplement absent et toute l'intrigue est centrée sur Winnie l'ourson et ses amis. Pour le réalisateur, le conte de fées de Milne était entièrement « le monde de Winnie l’ourson ».

Animation Foundation/Film Museum; Fiodor Khitrouk, 1969/Soyouzmoultfilm Animation Foundation/Film Museum; Fiodor Khitrouk, 1969/Soyouzmoultfilm

>>> Dix chansons populaires des dessins animés soviétiques

Guéna le crocodile, Tchebourachka, Chapeauclaque (1961, 1971, 1983, Roman Katchanov)

Les épisodes de cette série de dessins animés portent le nom de ses personnages principaux – Guéna le crocodile, Tchebourachka, Chapeauclaque. Ils ont été inventés par l'écrivain pour enfants Edouard Ouspenski, qui a écrit le livre Guéna le crocodile et ses amis en 1966. Katchanov a réalisé un dessin animé basé sur cette histoire. À propos, le nom « Tchebourachka » est basé sur le verbe « tchebourakhnoutsia », c'est-à-dire « tomber ». Ouspenski a entendu ce mot alors qu'il rendait visite à un ami. Ainsi, littéralement, le mot « tchebourachka » signifie « celui qui tombe tout le temps ».

Animation Foundation/Film Museum; Fiodor Khitrouk, 1969/Soyouzmoultfilm Animation Foundation/Film Museum; Fiodor Khitrouk, 1969/Soyouzmoultfilm

Étonnamment, la rédaction de Soyouzmoultfilm a remarqué dans ce dessin animé une satire politique. Le réalisateur a été accusé d'avoir ridiculisé la création du Conseil d'assistance économique mutuelle dans le premier épisode de ce dessin animé Guéna le crocodile et les pionniers (équivalent soviétique des scouts) dans l'épisode Tchebourachka. Heureusement, ces films d'animation ont été encore largement diffusés et Tchebourachka, le petit animal aux grandes oreilles rondes, a tellement captivé les téléspectateurs qu'il est devenu l'un des symboles non officiels de la Russie.

Leonid Chvartsman/Animation Foundation/Film Museum; Roman Katchanov, 1969/Soyouzmoultfilm Leonid Chvartsman/Animation Foundation/Film Museum; Roman Katchanov, 1969/Soyouzmoultfilm

Film, film, film (1968, Fiodor Khitrouk)

Khitrouk a imaginé un court métrage ironique sur la « cuisine » de la production cinématographique et les tourments de créativité du réalisateur après avoir discuté avec son collègue Victor Chklovski. Ce dernier a raconté à Khitrouk comment ses films avaient été interdits, leurs idées originales déformées et, en général, le désordre qui régnait dans l’industrie cinématographique soviétique. Mais à la fin, avec un sourire, il a ajouté : « Mais c'est notre bonheur cinématographique ! ».

Vladimir Joukov/Animation Foundation/Film Museum; Fiodor Khitrouk, 1968/Soyouzmoultfilm Vladimir Joukov/Animation Foundation/Film Museum; Fiodor Khitrouk, 1968/Soyouzmoultfilm

Vladimir Joukov/Animation Foundation/Film Museum; Fiodor Khitrouk, 1968/Soyouzmoultfilm Vladimir Joukov/Animation Foundation/Film Museum; Fiodor Khitrouk, 1968/Soyouzmoultfilm

38 Perroquets (1976-1991, Ivan Oufimtsev)

Cette série se compose de 10 dessins animés sur l'amitié de Bébé éléphant, Singe, Boa et Perroquet. Leur sujet devient souvent complètement absurde. Par exemple, dans le premier épisode, les amis tentent de mesurer la longueur de Boa et découvrent qu’elle est de 2 Bébés éléphants, 5 singes ou 38 perroquets. Mais en conséquence, cette approche des auteurs s’est avérée très fructueuse et le dessin animé a gagné en popularité.

Animation Foundation/Film Museum; Ivan Oufimtsev, 1976/Soyouzmoultfilm Animation Foundation/Film Museum; Ivan Oufimtsev, 1976/Soyouzmoultfilm

Certains pensent que les créateurs du film d'animation ont délibérément présenté dans les personnages 4 types de tempérament selon Hippocrate : Boa – mélancolique, Éléphant – flegmatique, Singe – colérique et Perroquet – sanguin. Soit dit en passant, le prototype du dernier héros était Lénine.

Animation Foundation/Film Museum; Ivan Oufimtsev, 1976/Soyouzmoultfilm Animation Foundation/Film Museum; Ivan Oufimtsev, 1976/Soyouzmoultfilm

>>> Dix dessins animés emblématiques du studio soviétique Soyouzmoultfilm

Le Retour du perroquet prodigue (1984, Valentin Karavaïev)

Un jour, Karavaïev marchait dans la rue et a remarqué une volée de moineaux. En son centre était assis un perroquet qui semblait « raconter » quelque chose aux oiseaux rassemblés autour de lui. Il a commencé à se demander d'où aurait pu venir un perroquet dans une rue de Moscou – peut-être s'était-il enfui de ses propriétaires ? C'est ainsi qu'est née l'idée du Retour du perroquet prodigue.

Anatoli Savtchenko/Animation Foundation/Film Museum; Valentin Karavaïev et Alexandre Davydov, 1984/Soyouzmoultfilm Anatoli Savtchenko/Animation Foundation/Film Museum; Valentin Karavaïev et Alexandre Davydov, 1984/Soyouzmoultfilm

Selon l’intrigue, le perroquet nommé Kecha vit avec le garçon Vova. Mais Kecha a mauvais caractère, il se dispute constamment avec son maître et ne l'écoute pas du tout. L'oiseau s'enfuit régulièrement de chez lui et se retrouve dans divers problèmes, mais revient toujours et fait la paix avec Vova.

Anatoli Savtchenko/Animation Foundation/Film Museum; Valentin Karavaïev et Alexandre Davydov, 1984/Soyouzmoultfilm Anatoli Savtchenko/Animation Foundation/Film Museum; Valentin Karavaïev et Alexandre Davydov, 1984/Soyouzmoultfilm

Dans cet autre article, nous vous présentions les dessins animés soviétiques les plus psychédéliques.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.