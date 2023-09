Dix comédies musicales soviétiques qui ont fait chanter tout le pays

Leur musique est encore souvent diffusée à la radio en Russie, et ces films sont vus et revus même par ceux qui n’ont jamais vécu en URSS.

1. Joyeux garçons, 1934

Grigori Alexandrov, 1934/Moskinokombinat Grigori Alexandrov, 1934/Moskinokombinat

Première comédie musicale tournée en l’URSS, Joyeux garçons a constitué la consécration de la star du cinéma soviétique Lioubov Orlova.

Le film de Grigori Alexandrov narre les aventures du berger Kostia (Leonid Outessov), qui devient chef d’orchestre de jazz, et de la femme de ménage Anna (Lioubov Orlova), qui devient chanteuse.

Les chansons de ce film sont même enseignées dans les cours de musique à l’école.

2. La Nuit de Carnaval, 1956

Eldar Riazanov, 1956/Mosfilm Eldar Riazanov, 1956/Mosfilm

Impossible de concevoir le Nouvel An en Russie sans cette comédie musicale d’Eldar Riazanov avec Lioudmila Gourtchenko dans le rôle-titre.

Le personnel de la Maison de la Culture prépare un programme pour le réveillon du Nouvel An : danses, chants, tours de magie et sketchs sont au menu. Cependant, le directeur souhaite faire de cette soirée un événement solennel et barbant, avec des conférences données par des scientifiques. Mais les jeunes employés ont leurs propres projets...

3. Les Hirondelles célestes, 1976

Leonid Kvinikhidze, 1976/Lenfilm Leonid Kvinikhidze, 1976/Lenfilm

Cette comédie musicale de Leonid Kvinikhidze reprend le sujet de l’opérette française de 1883 Mam’zelle Nitouche. Les élèves du pensionnat des Hirondelles célestes apprennent les bonnes manières sous l’œil sévère de religieuses. Le personnage principal, Denise (Iia Ninidze), rêve de gloire sur scène. Elle apprend que leur professeur de chant (Andreï Mironov) mène une double vie : pendant son temps libre, il compose de la musique pour des productions théâtrales frivoles et son actrice préférée Korina (Lioudmila Gourtchenko).

Un jour, Denise reçoit une lettre de ses parents qui l’attendent à Paris et comptent lui trouver un mari. L’enseignant doit accompagner la jeune fille pendant son voyage. Et les aventures commencent...

4. Le Rock du Méchant Loup, 1976

Elizabeta Bostan, 1976/Mosfilm Elizabeta Bostan, 1976/Mosfilm

Vous vous souvenez du conte Le Loup et les sept chevreaux ? La maman chèvre part de la maison et dit à ses sept enfants de ne surtout pas ouvrir la porte au loup. Mais ce dernier prend une voix de fausset, se faisant passer pour une chèvre.

Dans cette coproduction soviéto-roumain-française, ce conte de fées a été transformé en une véritable comédie musicale avec des chants et des danses. Le rôle de la maman-chèvre est brillamment interprété par Lioudmila Gourtchenko et celui du loup par Mikhaïl Boïarski.

5. Ah, vaudeville, vaudeville, 1979

Gueorgui Jungwald-Khilkevitch, 1980/Mosfilm Gueorgui Jungwald-Khilkevitch, 1980/Mosfilm

La chanson sur une diseuse de bonne aventure qui « trouvera toujours au moins un client » est devenue populaire grâce à cette comédie musicale réalisée par Gueorgui Ioungvald-Khilkevich. Le film conte l’histoire de la fille d’un comédien que ce dernier veut marier contre son gré. Mais elle rêve elle aussi de jouer au théâtre ! Et pour duper un potentiel conjoint, elle change constamment d’apparence.

Son rêve devient réalité, et elle devient actrice. Plusieurs années plus tard, sa fille veut suivre ses traces, mais sa mère la persuade de choisir un autre métier.

6. Au-dessus de l’arc-en-ciel, 1980

Gueorgui Jungwald-Khilkevitch, 1986/Studio d'Odessa Gueorgui Jungwald-Khilkevitch, 1986/Studio d'Odessa

Un conte de fées musical sur un écolier soviétique qui écrit de la poésie et des chansons, et rêve de devenir le meilleur en saut en hauteur durant les cours d’éducation physique. Pourquoi un conte de fées ? Parce que la sorcière Sirena apparaît dans le film et réalise son souhait, mais à condition qu’il ne mente jamais aux autres.

Les chansons de ce film diront quelque chose même à ceux qui ne l’ont jamais vu. Des interprètes immensément populaires chantent dans le film comme Vladimir Presniakov Jr, Vladimir Boïarski et Alla Pougatcheva. Et les chansons tirées du film sont toujours écoutées aujourd’hui !

7. Carnaval, 1981

Tatiana Lioznova, 1981/Studio Gorki Tatiana Lioznova, 1981/Studio Gorki

Un film musical sur une jeune fille de province (interprétée par Irina Mouraviova), qui rêve « d’apprendre à devenir artiste » et part à la conquête de Moscou. Elle échoue aux auditions, mais reste pour retenter sa chance l’année suivante. Elle doit donc gagner sa vie en attentant. Elle se rapproche de son rêve lorsqu’elle obtient un emploi dans un music-hall. Un jour, elle monte sur scène pour remplacer un figurant malade, mais sa prestation est un fiasco…

Dans le film, les scènes de sa vie plutôt difficile alternent avec ses rêves de chant et de gloire ; à la fin, il est difficile de comprendre si elle est vraiment devenue une artiste ou si ce ne sont que des illusions.

8. Magiciens, 1982

Konstantin Bromberg, 1982/Comité d'État de l'URSS pour la radiodiffusion télévisuelle et radiophonique Konstantin Bromberg, 1982/Comité d'État de l'URSS pour la radiodiffusion télévisuelle et radiophonique

Une comédie musicale tirant sur la science-fiction basée sur un scénario des frères Strougatski. L’action commence quelques jours avant le Nouvel An dans un institut scientifique où l’on étudie la magie. Les salariés conçoivent une baguette magique et attendent une commission qui approuvera sa production pour le grand public. Un banquet du Nouvel An avec chants et danses est en préparation pour cette commission, mais un conflit amoureux va bouleverser la donne. L’un des employés, dans un accès de jalousie, en transforme un autre en sorcière au « cœur d’hiver ». Seul un baiser de l’être aimé peut briser le charme. Et bien sûr, un miracle du Nouvel An a forcément lieu. Pendant ce temps, la commission arrive...

9. Mary Poppins, au revoir, 1983

Leonid Kvinikhidze, 1983/Comité d'État de l'URSS pour la radiodiffusion télévisuelle et radiophonique Leonid Kvinikhidze, 1983/Comité d'État de l'URSS pour la radiodiffusion télévisuelle et radiophonique

Cet autre téléfilm de Leonid Kvinikhidze est devenu un véritable classique du genre. Il est basé sur le livre de Pamela Travers consacrée à Mary Poppins (jouée dans le film par Natalia Andreïtchenko). La musique a été écrite par l’un des compositeurs soviétiques les plus célèbres, Maxime Dounaïevski, et ces chansons sont encore aujourd’hui diffusées à la radio en Russie !

10. Nous sommes du jazz, 1983

Karen Chakhnazarov, 1983/Mosfilm Karen Chakhnazarov, 1983/Mosfilm

Le film se déroule au début de l’Union soviétique, au milieu des années 1920. À l’époque, le jazz résonne dans le monde entier, et le jeune membre du Komsomol Kostia Ivanov d’Odessa rêve de créer son propre groupe de jazz. Avec d’autres musiciens, il monte à Moscou. Mais au moment où la popularité arrive, l’URSS déclare le jazz « hors la loi ». Le film se termine par une rencontre de vieux amis plusieurs décennies plus tard.

Le film est l’un des plus réussis de son époque. En un an, il a été regardé par plus de 17 millions de téléspectateurs et acheté dans 46 pays.

