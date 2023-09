Dix lieux pour se plonger dans l’ambiance de Harry Potter en Russie

Les films de la saga Harry Potter impressionnent non seulement par leur intrigue et le jeu des acteurs, mais aussi par leur atmosphère unique. Châteaux anciens, pièces secrètes, boutiques hautes en couleurs et paysages pittoresques apparaissent à tout bout de champ. Et surprise, on trouve des endroits exhalant une atmosphère similaire en Russie.

Cathédrale de l’Immaculée-Conception de Moscou

Chaque rentrée scolaire commence pour Harry Potter et ses amis par un voyage en train depuis le quai 9 3/4 de la gare de King’s Cross. Mais les téléspectateurs se souviennent davantage de la façade néo-gothique de Saint-Pancrasse et de ses tourelles en briques rouges, survolées par Harry et Ron dans l’un des films.

La cathédrale néo-gothique de l’Immaculée-Conception située sur la rue Malaïa Grouzinskaïa à Moscou est presque identique.

Flèches ajourées, fenêtres à lancettes, hautes voûtes : tout cela donne à la cathédrale catholique un air de famille avec la brumeuse Albion.

Viaduc de Poudlingovy

L’un des paysages les plus mémorables de la série Potter est le viaduc de Glenfinnan, le long duquel passe le Poudlard Express pour se rendre à l’école de sorcellerie.

Un pont similaire peut être observé dans la région de Sverdlovsk (Oural). Ce viaduc où passe un chemin de fer a été construit en 1916 près du village de Poudlingovy. Bien qu’il ait plus d’un siècle d’histoire, le viaduc est toujours en fonctionnement. On ne peut pas s’en approcher, mais il est possible de l’admirer de loin : gravissez l’une des collines voisines et profitez du panorama.

Train Ruskeala Express4

Il existe également un Poudlard Express local en Russie. Il s’agit du train rétro Ruskeala Express, qui circule en Carélie, entre la ville de Sortavala et le parc de montagne de Ruskeala.

Étant donné que le train est tracté par une locomotive à vapeur, il exhale une atmosphère des plus vintage. Les voitures à compartiments et le wagon-restaurant sont décorés dans le style du XIXe siècle et disposés de telle sorte qu’on pourrait penser qu’une magicienne avec un chariot de bonbons magiques va passer dans le couloir.

Institut technologique Bardyguine à Egorevsk

Un bâtiment dans le style gothique anglais – l’Institut technologique Bardyguine situé à Egorevsk, ouvert en 1909 – rappelle l’école britannique de sorcellerie.

Comme à Poudlard, on peut voir le bâtiment principal avec des fenêtres à lancettes, une tour (certes, on n’y fait pas d’astronomie), et un jardin botanique avec un étang (on se rappelle du lac Noir avec des sirènes à côté du château écossais).

Orangerie de Tsaritsyno

L’orangerie du domaine de Tsaritsyno rappelle la serre de Pomona Chourave, où elle enseigne aux écoliers à déterrer et prendre soin des mandragores, ainsi que d’autres subtilités de l’herbologie. Par la richesse de ses collections florales, l’orangerie située à Moscou peut facilement rivaliser avec les serres de Poudlard.

Les premières orangeries de Tsaritsyno ont été fondées au début des années 1740. Depuis cette époque, des fruits exotiques et des plantes ornementales y sont cultivés : roses, oranges, raisins, figues, aloé et bien plus encore. Comme chez Pomona Chourave, des plantes rares fleurissent ici et les arbres donnent des fruits toute l’année.

Chêne de Grunwald

Un autre symbole de Poudlard est le saule cogneur, connu pour son caractère imprévisible. C’est lui qui se « bagarre » avec la Ford Anglia à bord de laquelle Harry et Ron se rendent à l’école en deuxième année. Les branches de cet arbre attrapent les oiseaux imprudents et un passage entre ses racines mène à la Cabane hurlante.

L’un des arbres les plus anciens de Russie est le chêne Grunwald de la région de Kaliningrad, qui a plus de 800 ans. Bien qu’il ne ressemble pas au saule, ce chêne imposant avec (plus de 13 mètres de circonférence et 40 mètres de largeur pour sa couronne) ne cède en rien à son alter ego magique en termes de beauté et par l’ambiance qui l’entoure.

Librairies Khodassevitch et Podpisnyé Izdania

L’établissement que tous les étudiants de Poudlard fréquentent avant de commencer l’école est la galerie Fleury et Bott. Il est possible d’y acheter des publications consacrées à l’herbologie, aux créatures magiques, à la transfiguration et à bien d’autres sujets.

Comme la galerie magique, la librairie Khodassevitch de Moscou regorge de livres de haut en bas. On peut se perdre chez ce bouquiniste : les passages exigus rappellent un labyrinthe, et chacune des nombreuses étagères contient des publications rares sur le théâtre, l’architecture, l’art, la philologie ou l’histoire.

Et voici une autre librairie fascinante : Podpisnyé Izdania à Saint-Pétersbourg. À l’intérieur du bâtiment Art nouveau septentrional, parsemé d’échelles et de hautes étagères, vous pouvez choisir un livre et le dévorer sur un large rebord de fenêtre ou avec un café.

Magasin Elisseïevski

Un autre lieu de Saint-Pétersbourg où l’on peut facilement imaginer les héros de la série Potter est le magasin des marchands Elisseïev. Avec son aspect impressionnant et sa grande variété de produits, il n’est pas sans rappeler le magasin des frères Weasley, Farces pour sorciers facétieux. Comme l’établissement des roux jumeaux, l’épicerie russe regorge de raretés extravagantes. Ses mets fins, ses friandises faites à la main et ses plats basés sur des recettes anciennes ne sont pas moins impressionnants que ses intérieurs Art nouveau.

Maison Singer

L’un des éléments centraux de Poudlard est la tour d’Astronomie, où se déroulent des événements dramatiques.

La maison de la société Singer à Saint-Pétersbourg, réalisée dans le style Art nouveau, est tout aussi impressionnante. Sa façade est ornée par des sculptures de Valkyries, chacune des guerrières tenant un fuseau avec un fil d’acier, tandis qu’à leurs pieds se trouve une machine à coudre, symbole de l’entreprise qui a commandé le bâtiment. L’édifice enchanteur est couronné par un dôme de verre avec un aigle aux ailes déployées. On se souvient forcément de la maison Ravenclaw, dont l’emblème est un aigle ; le salon de cette maison se trouve justement dans la Tour d’astronomie.

Bibliothèque d’État de Russie

On peut certes trouver tous les livres possibles et imaginables dans la bibliothèque de Poudlard, mais la Bibliothèque d’État de Russie -(ou, comme l’appellent les Russes, la « Léninka ») contenant près de 49 millions de livres ne lui cède en rien. Le hall et le grand escalier sont impressionnants et la salle de lecture principale, ornée de boiseries, de marbre et de bronze, rappelle un musée.

