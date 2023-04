Des archives sur la vie et l’œuvre de Sergueï Rachmaninov seront exposés à Paris

Grand talent et travail minutieux, reconnaissance mondiale et émigration, mal du pays et souffrance créatrice. Le destin de l’un des plus célèbres compositeurs russes du XXe siècle, Sergueï Rachmaninov, est plein de contrastes et inextricablement lié à la Russie. Quel genre de personne était ce génie qui a donné au monde une musique si merveilleuse, et pourquoi lui a-t-il été difficile de composer des œuvres en exil? Vous apprendrez les réponses à ces questions en visitant l’exposition à Paris.

« Je suis un compositeur russe et ma patrie a laissé une empreinte sur mon caractère et mes opinions. Ma musique est le fruit de mon caractère et, par conséquent, c’est de la musique russe », a dit de lui-même l’un des compositeurs les plus célèbres du XXe siècle, Sergueï Rachmaninov, dans les pages du magazine musical The Etude en 1941. À cette époque, le musicien vivait loin de son pays natal, en Amérique, depuis plus de 20 ans. Il avait quitté la Russie en 1917 pour échapper aux flammes de la révolution. L’émigration n’a pas été facile pour Rachmaninov. Sa patrie lui manquait et, pendant longtemps, il n’a pu composer de musique.

Vous pourrez mieux comprendre quelle place la Russie a occupée dans sa vie et son œuvre en visitant l’exposition « Sergueï Rachmaninov : « Je suis un compositeur russe » à la Maison russe des sciences et de la culture à Paris. Elle sera inaugurée le 7 avril à l’occasion du 150e anniversaire de la naissance du musicien. Dans ses stands, vous trouverez de véritables trésors – des traces uniques de la vie du grand maître appartenant aux fonds du Musée national russe de la musique. Les visiteurs pourront non seulement voir de leurs propres yeux les manuscrits du compositeur, mais aussi se familiariser avec ses travaux d’étudiants et son arbre généalogique, observer des photographies des amis célèbres de Rachmaninov et les intérieurs de sa villa suisse, ou encore, bien évidemment, écouter des enregistrements de sa musique.

Afin de préparer le public parisien à l’exposition, la Maison russe organisera le 6 avril une table ronde avec la participation de Mikhaïl Bryzgalov, directeur général du Musée national russe de la musique. « Quel est le génie de l’œuvre de Rachmaninov ? Tout d’abord, il réside dans la combinaison de trois incarnations créatives égales, il est un compositeur exceptionnel, un pianiste talentueux et un excellent chef d’orchestre, a-t-il partagé avec Russia Beyond avant l’événement. Il est incroyablement doué, a une mémoire et une oreille excellentes, ainsi qu’un style musical particulier qui a absorbé de nombreuses sources, de la musique de salon tzigane au chant ecclésiastique Znamenny et à la sonnerie des cloches. Mais peut-être le plus important, c’est sa capacité à anticiper les changements et à les refléter dans la musique ».

Pour en savoir plus sur Sergueï Rachmaninov, retrouvez dix faits le concernant dans cet autre article.

