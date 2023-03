En images: dix bijoux modernes envoûtants réalisés dans le style russe

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Bague Tsarina Tamara, Axenoff Jewellery

Le travail du créateur Petr Axenoff est imprégné des anciennes traditions russes. Cette passion plonge ses racines dans son enfance, car la mère du joaillier était une célèbre peintre d’icônes. Le catalogue de sa marque, Axenoff Jewellery, comprend plusieurs collections qui font directement référence aux traditions. Ainsi, The Romanovs est une collection inspirée des bijoux de la famille du dernier tsar russe. Au début du XXe siècle, le « style russe » était en vogue à la cour, y compris dans les bijoux. Il est clairement incarné, par exemple, dans la bague Tsarina Tamara en or blanc avec diamants et topaze, réalisée sous la forme recherchée d’un kokochnik, un couvre-chef qui était porté lors des bals costumés.

Pendentif Croix d’Olga, Onega Jewellery

Igor et Katerina Komov créent des bijoux modernes dans le style russe. Mais les jeunes créateurs ne se limitent en aucun cas à copier les créations des musées ; chacune de leurs œuvres est une variation, une réinterprétation de bijoux historiques, et non un calque. Ils s’appuient sur les anciennes traditions russes, s’inspirant des sculptures sur pierre des temples pré-mongols et de l’écriture russe ancienne, des livres manuscrits et de l’artisanat populaire. Le pendentif Croix d’Olga fait référence aux premières principautés qui existaient lors de la formation de l’État russe. Réalisé en argent avec des grenats, il est porté sur une chaîne massive.

Boucles d’oreilles Style russe, Ilgiz Fazulzyanov

Le plus célèbre joaillier russe, Ilgiz Fazulzyanov, crée des bijoux divers et variés, dont une partie incarnent également cet « esprit russe ». C’est un maître de l’émail à chaud, qui utilise cette technique dans la plupart de ses œuvres. Dans les boucles d’oreilles Style russe, par exemple, les inserts en émail sont l’élément décoratif principal. Grâce à eux, le bijoutier transmet les motifs lumineux caractéristiques de l’architecture, des costumes et de la vie quotidienne de l’ancienne Russie - en un mot, une cristallisation de la culture russe ancienne.

Pendentif pliant Archange Saint-Michel, ArgentoV

Iaroslav Argentov est le principal spécialiste russe des camées et des intailles. Le légendaire maître des intailles russe Vladimir Popovitch collabore en outre avec la marque. Les produits comportant des pierres taillées constituent le gros des produits de la marque. On trouve notamment ce pendentif en or en forme de panaghia (icône portable), composé d’amétryne sculptée et d’émaux.

Bracelet, Chamovskikh

De nombreux produits de cette marque de l’Oural sont imprégnés des traditions russes et de la culture des palais. Ainsi, l’enseigne coopère de façon exclusive avec le musée-réserve de Peterhof : ses bijoux inspirés de l’esthétique de la célèbre résidence des tsars sont présentés dans son musée. Ce bracelet fait également référence aux palais, et l’on y trouve tout ce qui a inspiré les architectes du baroque russe. Le cadre en or à la fois massif et aérien, ainsi que la combinaison des couleurs avec l’éclat des diamants et la malachite vert vif rappellent les intérieurs des chambres des tsars.

Broche de la collection Goloubouchka, Oxioma

La jeune enseigne moscovite Oxioma possède plusieurs collections sur les thèmes nationaux. L’une d’elles – « Goloubouchka » – est dédiée au style russe. Ce sont des broches, des bagues, et des boucles d’oreilles avec une image stylisée de belle femme russe. Les designers utilisent une grande variété de matériaux : de l’argent, de l’or et de l’émail, ou encore du plexiglas et de la porcelaine. Cette broche est réalisée en plexiglas brillant avec des détails en or.

Anneau Souchki, Markin Fine Jewellery

Vladimir Markine se distingue par sa vision inhabituelle des objets du quotidien les plus simples. Ainsi, il a transformé un petit biscuit sec russe traditionnel – les fameux souchki – en une série de bijoux spectaculaires. Ils sont en argent plaqué or, et incrustés de diamants noirs qui représentent des graines de pavot.

Collier Matriochkaen or pur, Matryoshka

Cette marque, comme son nom l’indique, a pour principale source d’inspiration le souvenir des traditions russes. L’image de la matriochka est repensée de manière très originale, des versions traditionnelles aux abstractions sur ce thème. Ce collier, qui comporte un élément central en forme de poupées gigognes, est disponible dans différents métaux. Cette version, en or rose, est la plus onéreuse.

Bague Couronne de l’Empire, Dzhanelli Jewellery

La carte de visite de cette marque, ce sont les bijoux à tendance ethnique. Mais cette enseigne propose aussi des produits sur le thème russe. Par exemple, cette bague représentant le symbole principal de l’Empire russe. À partir du XVIIIe siècle, tous les monarques russes portaient une impressionnante couronne impériale. Chez Dzhanelli Jewellery, elle est en argent rhodié serti de quartz.

Bague Matriochka, Amarin Jewelry

La designeuse Marina Anokhina possède une collection spéciale baptisée Folk, qui reprend le design des motifs russes. La fameuse poupée matriochka, par exemple, a été transformée par la bijoutière en bague. Le message ne peut être décrypté qu’en regardant le produit sous un certain angle. Le modèle est en argent rhodié avec des inserts internes en bois peints à la main, dans l’esprit de l’artisanat populaire.

