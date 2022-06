À qui est dédiée la seule et unique œuvre d’art se trouvant sur la Lune?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

1er août 1971. Un rover est stationné quelque part dans la périphérie sud-est de la mer des Pluies. Au milieu de ce paysage lunaire, le commandant d’Apollo 15, David Scott, installe une statuette en aluminium sur la surface poussiéreuse d'un petit cratère et le satellite naturel de la planète bleue se transforme ainsi en le plus important espace d’art de l’Univers.

Baptisée Fallen Astronaut (« Astronaute tombé »), cette sculpture reste la seule et unique installation artistique sur la Lune. Haute de 9 centimètres, elle est l’œuvre de l’artiste belge Paul van Hoeydonck, qui a décidé de ne la doter d’aucun trait renvoyant à l’origine ou au sexe du personnage représenté. David Scott l’a acheminée sur l’astre de la nuit dans une poche de sa combinaison. L’ayant déposée sur le sol, il a planté à côté une plaque commémorative avec les noms de 8 Américains et 6 Soviétiques qui avaient contribué à la mise en valeur de l’espace, mais n’étaient plus en vie.

Theodore Freeman, Charles Bassett, Eliott See, Gus Grissom, Roger Chaffee, Edward White, Edward Givens, Clifton Williams – ce sont les noms des astronautes américains y étant mentionnés. Mais qui sont les 6 Soviétiques ?

Vladimir Komarov

Il s’agit du premier homme mort dans l’espace. Vladimir Komarov fut le commandant de Soyouz 1, qui a décollé en avril 1967 et avait pour mission de procéder au tout premier arrimage de deux navires dans l’espace (Soyouz 2 a été envoyé en orbite juste après). Or, dès le début, rien ne s’est passé comme prévu.

Ainsi, l’un des panneaux solaires ne s’est pas déployé. Ensuite, la commande d’orienter le vaisseau sur le Soleil n’est pas passée, car la communication par ondes courtes a échoué... Il est devenu évident que la mission s'était soldée par un échec et qu’il fallait rentrer. Toutefois, lors de la phase finale de l’atterrissage, le parachute de la capsule s’est entortillé et cette dernière, descendant à une vitesse de 60m/s, s’est écrasée sur Terre. Plus tard, les constructeurs admettront que Soyouz n’était pas suffisamment au point et qu’il ne fallait pas l’envoyer dans l’espace avec un cosmonaute à bord – aucun des trois vols de test ne s'étaient déroulés sans faille.

Iouri Gagarine

C’est le premier homme ayant effectué un vol spatial. Cet événement légendaire a eu lieu le 12 avril 1961 et, même si épuisant et difficile (ce que la propagande soviétique a longuement caché), son voyage dans l’espace a incontestablement été une victoire pour l’humanité dans son ensemble.

Depuis la fin de cette mission, il n’est jamais retourné en orbite. Devenu adjoint du chef du Centre d'entraînement des cosmonautes et commandant du corps des cosmonautes soviétiques, il a été désigné en 1966 comme remplaçant de Komarov. L’on sait que le père du programme spatial soviétique, Sergueï Korolev, avait promis à Gagarine la place du pilote de Soyouz. Cependant, sa mort a redistribué les cartes. C’est donc Komarov qui a été retenu et son vol s’est terminé par sa tragique fin.

Quant à Gagarine, il a disparu deux ans plus tard, en 1968, lors d’un vol d’essai à bord d’un MiG-15OuTI. Jusqu’à présent, aucun consensus sur les causes de la catastrophe ayant provoqué sa mort n’a été atteint. L’une des versions, avancée par le cosmonaute Alexeï Leonov, est que la tragédie se serait produite après que l’avion aurait pénétré dans la traînée d’un chasseur à réaction. Une autre version avance que l’appareil aurait heurté une sonde météorologique. Outre Gagarine, le pilote-instructeur Vladimir Sereguine se trouvait à bord.

Pavel Beliaïev

C’est grâce à lui qu’est devenue possible la toute première sortie extravéhiculaire de l’histoire. En mars 1965, il est parti pour l’orbite avec le second pilote Alexeï Leonov et a commandé le vaisseau tandis que la mission de ce deuxième était d’effectuer la sortie révolutionnaire.

Plusieurs situations d’urgence ont eu lieu. D’abord, la combinaison spatiale de Leonov s’est tant gonflée qu’il n'est dans un premier temps pas parvenu à réintégrer le vaisseau. Ensuite, lors de la phase finale du vol, le système d’orientation du vaisseau est tombé en panne, ce qui a rendu impossible l’atterrissage automatique. Beliaïev a donc dû positionner le vaisseau manuellement, ce que nul n’avait fait avant lui. Grâce aux actions du capitaine, la mission a été un succès.

Beliaïev n’est mort ni dans l’espace, ni lors d’entraînements. Il a quitté ce monde en 1970, après avoir subi une opération chirurgicale. La cause : une intoxication provoquée par une péritonite purulente.

Gueorgui Dobrovolski, Viktor Patsaïev et Vladislav Volkov

Quatre ans après la fin tragique de Vladimir Komarov, un équipage composé de trois cosmonautes a entamé une mission spatiale. En juin 1971 Gueorgui Dobrovolski, Viktor Patsaïev et Vladislav Volkov ont mené avec succès le tout premier arrimage d'un vaisseau spatial avec la station Saliout 1 et ont reçu l’ordre de rentrer sur Terre.

Contrairement à la mission de Komarov, celle-ci s'est déroulée sans faille. Toute se passait comme prévu, jusqu’au moment où la communication s’est brusquement coupée lors de l’atterrissage, lorsque la capsule se trouvait à 150km de la surface de la planète bleue. L’appareil a tout de même poursuivi sa descente, est entré dans les couches denses de l’atmosphère et a atterri dans la zone prévue. Cependant, arrivés sur place, les sauveteurs ont découvert que les trois cosmonautes étaient décédés.

L’enquête qui a suivi a démontré qu’à l’altitude de 150km, l’une des valves de ventilation, responsable du maintien de la pression à l’intérieur de la capsule, s’était ouverte. L’équipage avait essayé d’intervenir, mais au bout de 40 secondes, la pression avait chuté à l’intérieur de l’appareil et les cosmonautes s'étaient évanouis. Leur décès est devenu l’une des pages les plus tragiques de l’histoire de la cosmonautique soviétique. Depuis 1971, aucun cosmonaute soviétique ou russe n’est mort en vol.

