En images: l'école et les écoliers dans les tableaux des artistes russes

Des élèves des campagnes aux scouts soviétiques – les pupitres d'école, les manuels et la vie quotidienne des écoliers ont occupé de nombreux peintres.

Pour la première fois en Russie, les peintres se sont tournés vers la représentation de personnes ordinaires au XIXe siècle. Les enfants de paysans et les écoles de village sont alors apparus dans les tableaux des peintres réalistes et progressistes.

Vladimir Makovski. L’école du village. 1883 Musée des Beaux-Arts de Toula/Domaine public Musée des Beaux-Arts de Toula/Domaine public

Il était important de montrer non seulement des images idylliques de visages d'élèves brillants, mais aussi des scènes de genre dramatiques, telles que des examens ratés.

Dmitri Joukov. Échec. 1885 Musée d'histoire locale de Volsk/Domaine public Musée d'histoire locale de Volsk/Domaine public

Alexeï Korine. Encore échoué. 1891 Musée des Beaux-Arts de Kalouga/Domaine public Musée des Beaux-Arts de Kalouga/Domaine public

Alexeï Korine. Au livre. 1900 Musée d'art d'Extrême-Orient/Domaine public Musée d'art d'Extrême-Orient/Domaine public

Toute une série de tableaux de genre sur l'éducation des paysans, réalisés par l'artiste Nikolaï Bogdanov-Belski, est largement connue. Il a représenté non seulement des enfants, mais aussi des adultes dans la salle de classe. Le contraste entre l'apparence des élèves (souvent en sandales et vêtements en lambeaux) et l'intérieur soigné de l'école est intéressant.

Nikolaï Bogdanov-Belski. Dimanche de lecture dans une école rurale. 1895 Musée Russe/Domaine public Musée Russe/Domaine public

Nikolaï Bogdanov-Belski. Une école de village. Années 1890 Domaine public Domaine public

Nikolaï Bogdanov-Belski. Calcul mental à l'école populaire de S. A. Ratchinski. 1895 Galerie Tretiakov/Domaine public Galerie Tretiakov/Domaine public

Nikolaï Bogdanov-Belski. Au seuil de la classe. 1897 Musée Russe/Domaine public Musée Russe/Domaine public

Nikolaï Bogdanov-Belski. Rédaction. 1903 Musée Russe/Domaine public Musée Russe/Domaine public

Nikolaï Bogdanov-Belski. Petits nouveaux. 1904 Domaine public Domaine public

Nikolaï Bogdanov-Belski. Les enfants en cours. 1918 Domaine public Domaine public

Pendant l'ère soviétique, l'éducation est devenue l'un des sujets clés du réalisme socialiste – l'art officiel. Dans ces tableaux, nous voyons des pionniers (scouts soviétiques) heureux et athlétiques, des élèves en uniforme scolaire et des préparatifs pour le 1er septembre, qui, à partir des années 1930, est devenu le jour unique de rentrée scolaire dans toute l'URSS (et, à partir de 1984, une fête officielle, la Journée de la connaissance).

Anatoli Volkov. Premier septembre. 1951 Domaine public Domaine public

Ivan Tikhi. Admission parmi les pionniers. 1953 Ivan Tikhi Ivan Tikhi

Vladimir Serov. Devoirs. 1956 Domaine public Domaine public

Tatiana Iablonskaïa. Le matin. 1954 Sputnik Sputnik

L'une des peintures les plus connues sur l'école est Encore une mauvaise note de Fiodor Rechetnikov, qui reprend en quelque sorte l'intrigue du tableau Échec (1885) de Dmitri Joukov, mais dans une réalité et un cadre nouveaux. Nous voyons toute une palette d'émotions – la honte sur le visage de l'écolier, la tristesse de sa mère, les moqueries de son jeune frère et les reproches de sa sœur, bonne élève. Seul le chien sympathise avec le garçon.

Fiodor Rechetnikov. Encore une mauvaise note. 1952 Sputnik Sputnik

Rechetnikov a en vérité réalisé une trilogie entière sur la figure de l’écolier – le tableau Les rattrapages montre le même garçon qui s'ennuie dans ses révisions alors que les autres enfants profitent de leur été.

Fiodor Rechetnikov. Les rattrapages. 1954 Fiodor Rechetnikov Fiodor Rechetnikov

La toile Arrivé en vacances présente quant à elle un cadet d’école militaire exemplaire, saluant son grand-père, auquel il est venu rendre visite pour les vacances d'hiver. Le garçon est fier de son statut et de son uniforme.

Fiodor Rechetnikov. Arrivé en vacances. 1948 Sputnik Sputnik

Le peintre social-réaliste Sergueï Grigoriev a de son côté peint une série de tableaux de genre sur l'école. Il a montré le côté social de cette institution – l'admission à l'organisation de la jeunesse communiste, le Komsomol, comme un examen complet, où l'élève se présente devant une commission de ses semblables.

Sergueï Grigoriev. Admission dans le Komsomol. 1949 Sputnik Sputnik

Ou, par exemple, la pratique fréquente de l’analyse du dossier personnel d'un élève – comment un enfant est humilié pour une mauvaise note lors d'une réunion scolaire spéciale. Des reproductions de cette peinture ont été largement diffusées dans les écoles soviétiques.

Sergueï Grigoriev. Discussion d’une mauvaise note. 1950 Sputnik Sputnik

