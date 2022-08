En images: le tout premier jour d'école des enfants soviétiques

Russia Beyond

En Russie, l'année scolaire commence le 1er septembre et cette grande date est célébrée comme la «Journée de la connaissance». Vous trouverez ci-dessous des photos révélatrices d'élèves de première année prises par de célèbres photographes soviétiques.

La première rentrée scolaire est un jour spécial. Alors, que faisaient généralement les élèves de première année le 1er septembre ? Pour commencer, ils se pressaient devant l'école avant la cérémonie.

Boris Kaufman/Sputnik

Boris Kaufman/Sputnik

Se mettre sur son 31 pour la rentrée était indispensable.

Alexandre Kroujkov/Archives de Pavel Soukharev

L’on achetait des fleurs pour le professeur (la tradition voulant que chaque écolier offre un bouquet à son professeur est toujours d’actualité en Russie).

Iouri Ivanov/Sputnik

Découverte de l'école – le nouvel endroit qui deviendra une seconde maison pour les 10 prochaines années !

Valentin Tcheredintsev/Sputnik

La rencontre avec leur tout premier enseignant.

Boris Babanov/Sputnik

Le début du voyage d'apprentissage.

Igor Gnevachev/MAMM/MDF

Certains ne pouvaient s’empêcher d’amener leurs jouets.

Alexandre Stechanov/MAMM/MDF

Se sentir excité par toutes les nouveautés, y compris le savoir (ici, des enfants de constructeurs du chemin de fer Baïkal-Amour montrent leurs abécédaires lors de leur première leçon de lecture).

Viktor Marikovski/TASS

La première « première sonnerie » (c’est ainsi que l’on nomme symboliquement la rentrée, en référence à la sonnerie retentissant alors) pour une fillette et la dernière pour un élève de dernière année.

Borzine/TASS

Essayer d’être attentif.

Viktor Kochevoï/TASS

Étudier l'alphabet.

Nikolaï Maximov/Sputnik

Apprendre à écrire...

Iouri Somov/Sputnik

...et à lire (sur la photo de gauche, Elena Gagarina, fille du premier homme dans l'espace).

Valentin Tcheredintsev/Sputnik

Prendre des cours de dessin (et comparer ses compétences avec celles de son voisin de bureau).

Boris Kavachkine

Essayer d'être le premier dans toutes les disciplines et d'obtenir les meilleures notes (d'ailleurs, en Russie, c'est 5 et non 20 !).

Alexandre Makarov/Sputnik

Avoir la première leçon de « paix » (les paroles de la chanson Puisse toujours briller le Soleil sont écrites sur le tableau noir)

Khamsine/Sputnik

Être un sujet de fierté pour maman.

Guennadi Ratouchenko/Sputnik

Et être un peu nostalgique de l’été joyeux.

Boris Kavachkine/Sputnik

