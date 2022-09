À l'affiche en septembre 2022: les événements culturels à ne surtout pas manquer

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En septembre, Paris accueillera plusieurs expositions liées à la Russie, organisées entre autres dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Vous pourrez admirer des photographies d'archives de l'une des stars inégalées du ballet russe, Galina Oulanova, les étendues enneigées du plus profond lac du monde, le Baïkal, ainsi qu'observer les détails des portraits composés de matériaux naturels (tels que feuilles et fleurs) de personnages célèbres créés par les mains habiles d'une artiste russe contemporaine.

Exposition Symphonies de Glace sur le Lac Baïkal

Service de presse Service de presse

Date : 17 septembre de 10:00 à 19:00

Le Centre spirituel culturel orthodoxe russe vous invite dans l’univers grandiose du lac Baïkal afin de découvrir les magnifiques sculptures réalisées à partir de la glace du lac, au pied du rocher Chamanka, totem emblématique du Baïkal.

Nous sommes ici au point de rencontre de 3 cultures installées chronologiquement sur le temps long : au début, le chamanisme Sibérien du fond des âges, premières expressions métaphysiques de l’humanité ; puis, dans le fulgurant sillage de Gengis Khan, se développent le bouddhisme et la Pax Mongolica… avant de laisser la place aux audacieux cosaques, pionniers de l’âme russe. Ces héritages successifs s’expriment ensemble subtilement dans l’imaginaire des créateurs.

Les artistes sélectionnés doivent se laisser remplir de l’esprit du lieu, de ses vibrations profondes et de son atmosphère vertigineuse afin de créer en 5 jours des pièces uniques et délicates, véritables hommages à la beauté et à la pureté de ce lac unique au monde.

Ce festival est inspiré par un respect absolu pour le Baïkal : rien n’est pris, rien n’est dégradé ; la glace y est sublimée par des sculpteurs en osmose parfaite avec l’environnement… avant de se fendre et d’être inéluctablement absorbée par le dégel.

Ainsi, pour se prolonger au-delà de son existence matérielle, la sculpture sur glace a besoin d’être immortalisée en photographie : ces deux expressions artistiques se combinent ici parfaitement sous la majestueuse lumière de la plus belle scène éphémère du monde…

Exposition photo Galina Oulanova: l'âme du mouvement – le mouvement de l'âme

Service de presse Service de presse

Date : 17 septembre de 10:00 à 19:00

Le 8 janvier 2020, le monde a célébré le 110e anniversaire de la grande ballerine du XXe siècle Galina Oulanova.

« Une déesse ordinaire », disait Alexeï Tolstoï à propos d'Oulanova. « Une personne d'une autre dimension », l'appelait le célèbre réalisateur russe Sergueï Eisenstein. « Le génie du ballet russe, son âme insaisissable, sa poésie inspirée », a déclaré à propos de son talent le compositeur Sergueï Prokofiev.

L'exposition photo consacrée à Galina Oulanova a été élaborée par le Musée théâtral d'État Alexandre Bakhrouchine en utilisant sa riche collection photographique. Elle comprendra des copies de photos originales représentant l’illustre ballerine.

Le but de cette exposition n’est pas de reproduire en détail la biographie d’Oulanova, mais de se concentrer sur l’héritage artistique de cette danseuse exceptionnelle, de permettre à tous les amateurs de ballet et admirateurs d’Oulanova de ressentir une fois de plus cette personnalité merveilleuse, dont les œuvres sont devenues un phénomène dans la chorégraphie et ont marqué un renouveau de l'art du ballet.

Une section de l'exposition est par ailleurs consacrée à son activité d’enseignante et à ses célèbres élèves : Vladimir Vassiliev, Lioudmila Semeniaka, Nadejda Gratcheva, Nikolaï Tsiskaridzé et d'autres.

En plus des photos issues de la collection du Musée Bakhrouchine, l'exposition présentera des clichés fournis par le photographe du théâtre Bolchoï Mikhaïl Logvinov.

Une vidéo contenant des fragments des ballets avec la participation d'Oulanova (Giselle, Roméo et Juliette, Chopiniana et d’autres) complétera l’événement.

Exposition Impressionisme floral

Service de presse Service de presse

Dates : du 1er au 30 septembre

La Maison russe des sciences et de la culture à Paris vous invite à une exposition unique d’œuvres d’une talentueuse artiste russe vivant en France.

Après avoir déménagé dans l’Hexagone, la Russe Agnessa Lefevre (Meсhtchanskaïa), ingénieur de formation, a découvert le don de la créativité en elle-même, choisissant des matériaux naturels (tels que feuilles et fleurs) comme palette et moyen d’expression.

Depuis lors, Agnessa est devenue l’auteur d’un grand nombre d’excellents ouvrages floristiques. Des images vives de Iouri Gagarine, d’Alexandre Pouchkine, d’Ivan le Terrible, de Van Gogh et d’autres personnalités célèbres ont été exposées à plusieurs reprises en France.

La Maison russe est heureuse de présenter à Paris ses œuvres remarquables et de vous informer sur ses plans et projets créatifs.

L'écrivain postmoderne russe Viсtor Pelevine retient magistralement l'attention du lecteur, de sorte qu'il est tout simplement impossible de s'arracher à ses livres, pleins de rebondissements inhabituels. Si vous avez déjà lu les œuvres de cet auteur ou l’envisagez, portez attention à la nouveauté de Masha Publishing.

Sortie chez Masha Publishing du roman de Victor Pelevine Iphuck

Service de presse Service de presse

La maison d'édition Masha Publishing vous fait part de la bonne nouvelle : dès fin août, vous pourrez en effet retrouver le roman de Victor Pelevine Iphuck, traduit en français, dans les librairies du France.

« L'œuvre de Pelevine s'inscrit dans la continuité de la grande tradition littéraire russe de la satire sociale, remontant à Gogol en passant par Boulgakov », a écrit la légendaire Ursula Le Guin à propos de ce livre sur les pages de The Guardian.

Iphuck, c'est :

- La critique littéraire s’accorde à qualifier iPhuck comme le meilleur roman de Victor Pelevine.

- Un roman vertigineux, de par son style, son dénouement, mais aussi les sujets fascinants qu’il aborde, comme notre rapport à l’intelligence artificielle, à la sexualité ou à l’art.

- Une construction innovante qui change de l’ordinaire, dans la tradition de Boulgakov, avec une large utilisation de figures de style, dont la focalisation interne : marque d’un vrai talent littéraire.

- Un auteur reconnu dans le monde, traduit dans 35 pays : en anglais, allemand, japonais...

Objet de toutes les convoitises, iPhuck est un gadget à usage multiple dans ce monde du futur qui permet, entre autres, d’entretenir les relations charnelles, oubliées depuis longtemps par les êtres humains. Porfiri, un enquêteur et auteur de romans policiers, entreprend un nouveau travail en se servant de cet objet à code unique afin d’analyser le marché de l’art et de pénétrer ces œuvres digitales (NFT). Mais Porfiri n’est pas humain. Il est une intelligence artificielle qui peut prendre toutes les formes. Bientôt, il va se rendre compte que Mara, son employeuse, une historienne d’art humaine, l’utilise afin de falsifier des œuvres d’art. Quel stratège l’emportera ? L’homme ou la machine ? Qui survivra ?

Pour les passionnés d'histoire russe, ce mois de septembre a également préparé quelques événements à ne pas manquer. Participez à une dictée spéciale sur la connaissance des événements de la Seconde Guerre mondiale et à la présentation d'un livre sur les aviatrices russes.

La Dictée internationale de la Victoire

Service de presse Service de presse

Date : 3 septembre à 11:00

Si vous êtes intéressé par la Seconde Guerre mondiale, cet événement est pour vous. La Maison russe des sciences et de la culture à Paris vous invite à prendre part à une action appelée la Dictée de la Victoire, en participant à laquelle vous pourrez tester vos connaissances sur le conflit le plus sanglant de l'histoire de l'humanité. L'événement coïncide avec le jour de la capitulation du Japon, date de la fin de la guerre, qui est considérée comme le 2 septembre dans le monde et le 3 septembre en Russie. Le but de l'action est de conserver dans la mémoire des peuples la lutte contre le nazisme.

Vous pouvez vous inscrire sur le site officiel de la Dictée ou venir le 3 septembre sur l'une de ses plateformes offline. Les questionnaires seront disponibles en différentes langues, dont le français.

Présentation du livre Entre ombre et lumière de Martine Gay, en français et en russe

Service de presse Service de presse

Date : 20 septembre 19:00

Le livre Entre ombre et lumière écrit par l'aviatrice et écrivain passionné Martine Gay, qui participe régulièrement au rallye aérien Toulouse – Saint-Louis du Sénégal, est une ode au courage des aviatrices qui ont choisi de devenir agents de renseignement au cours des Première et Seconde Guerres mondiales. Parmi les héroïnes du livre, le lecteur retrouvera, entre autres, la première aviatrice russe, la princesse Eugénie Chakhovskaïa.

L'année dernière, nous avions le plaisir de vous informer de l'ouverture du Centre de la Société russe de géographie à Paris. Il est temps de fêter son premier anniversaire !

Anniversaire du Centre de la Société russe de géographie en France

Service de presse Service de presse

Date : 6 septembre à 19:00

Le 6 septembre, la Maison russe des sciences et de la culture à Paris organise une soirée consacrée au 195e anniversaire de la naissance de l’éminent voyageur et explorateur russe Piotr Semionov-Tian-Chanski, et à l’anniversaire de la création du Centre de la Société russe de géographie en France (6 septembre 2021).

Le programme de la rencontre comprend une allocution de bienvenue au nom de la direction de la Société russe de géographie, un bref rapport de l’activité et une présentation des projets au nom du président du Centre de la Société russe de géographie en France, l’inauguration de l'exposition documentaire de la Société russe de géographie sur la vie et les recherches de Piotr Semionov-Tian-Chanski avec la participation en ligne du célèbre voyageur et chercheur Alexandre Bogdanov.

Des expositions spéciales de photographies de ses descendants seront également dédiées à la mémoire du scientifique : Piotr Semionov-Tian-Chanski (paléontologue-géologue) et Kirill Semionov-Tian-Chanski (critique d’art, photographe).

À partir du 7 septembre l’exposition et les collections photos seront ouvertes au public et accessibles jusqu’au 30 septembre. Entrée sur invitation uniquement.

Le cinéma est peut-être le meilleur moyen de découvrir une autre culture sans quitter son propre pays. En plus d'un film russe moderne, vous avez la chance de vous familiariser avec le cinéma de Iakoutie, qui vous rapprochera de cette région habitée la plus froide du monde, de son folklore, de ses traditions et de la mentalité particulière de ses habitants.

Projection de la comédie musicale Flash mob, en russe avec sous-titres anglais

Service de presse Service de presse

Date : 8 septembre à 19:00

Dans le cadre de son Ciné-club L’Oiseau de feu, la Maison russe des sciences et de la culture à Paris vous invite à la projection de l’un des derniers films russes, qui a été chaleureusement accueilli par le public de notre pays. La comédie musicale Flash mob(2021, réalisatrice Aliona Roubinshtein) raconte l’histoire de la jeune femme russe appelée Dina. C’est une mobbeuse débutante (une personne qui participe aux actions flash mobs). La journaliste débrouillarde Dina veut désespérément gravir les échelons de sa carrière et fait tout pour faire plaisir à son patron. Elle est amenée à rejoindre un groupe de mobbeurs locaux qui organisent périodiquement des flash mobs dans des endroits inattendus de la ville. Cependant, Dina, en train de travailler sur son reportage, tombe amoureuse du leader du groupe, Dan.

Projection du film L’Oiseau-Roi, sous-titré en russe et en anglais

Date : 17 septembre de 15:00 à 17:00

Exclusivement pour les Journées européennes du patrimoine 2022, le Centre spirituel culturel orthodoxe russe à Paris en collaboration avec le Ministère des relations extérieures et des affaires ethniques de la République de Sakha – Iakoutie (Fédération de Russie) et la compagnie de production SAKHA FILM présentent la projection du long-métrage L’Oiseau-Roi, sorti en 2018 et réalisé par Edouard Novikov. Récompensé par le Grand prix au Festival international du film de Moscou en 2018, ce film a attiré l’attention sur l’industrie cinématographique iakoute, qui prend de l’ampleur en devenant un vrai phénomène.

Dans les années 1930, dans la taïga profonde de Iakoutie, un vieux couple, Mikipper et sa femme Oppouos, finissent leurs jours. Ils mènent une vie rustique, entre la chasse, la pêche et les vaches. Un jour, au début de l'hiver, arrive un aigle, oiseau considéré sacré. Toute la saison ils le nourrissent. Le soir de Noël particulièrement froid, l'aigle pénètre dans la maison et se met dans le coin vénéré à côté des icônes. À partir de ce jour, l'homme, la femme et l'oiseau se mettent à vivre ensemble.

Projection du film Le soleil ne se couche jamais au-dessus de ma tête, sous-titré en russe et en anglais

Date : 18 septembre 2022 de 15:00 à 17:00

Il s'agit d'un autre film projeté lors des Journées européennes du patrimoine 2022 par le Centre spirituel culturel orthodoxe russe à Paris en collaboration avec le Ministère des relations extérieures et des affaires ethniques de la République de Sakha - Iakoutie et la compagnie de production SAKHA FILM. Premier film réalisé par Lioubov Borissova d’après le roman de Nikolaï Louguinov Le cap en pierre, il a conquis les cœurs des spectateurs et des jurys de plusieurs festivals à travers le monde.

Suite à une dispute avec son père, le jeune Altan part travailler dans l’extrême nord. Il s’apprête à passer un mois en solitude, mais peu de temps après, il rencontre son voisin Baïbal. Le vieil homme est venu ici pour passer la fin de sa vie. Un jour, Altan apprend que la fille de Baïbal a disparu toute jeune. Alors, il convainc le vieil homme de créer un blog vidéo pour essayer de la retrouver, mais aussi de prolonger sa vie.

+ Bonus!

Quelques annonces pour ceux qui veulent apprendre le russe.

Inscription aux cours de russe de la Maison russe des sciences et de la culture à Paris

Date : du 5 septembre au 24 septembre

La Maison russe des sciences et de la culture à Paris propose 9 niveaux du russe fondamental, depuis le niveau débutant jusqu’au niveau supérieur, ainsi que des cours spécialisés (« Le russe des affaires », « Les médias russes », « La Russie d’aujourd’hui », « La littérature russe », etc.)

Présentation en ligne des cours de russe de l'association MIR Franco-Russe

Date : 3 septembre à 17:00

L'association MIR Franco-Russe donne des cours de russe depuis 8 ans. Début septembre, elle vous invite à venir découvrir en ligne ses formations et à faire connaissance avec ses professeurs.

Participation gratuite après l'inscription.

Journée portes ouvertes à l'Association France-Russie-CEl Nantes

Date : 10 septembre 2022 de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00

L’association France-Russie-CEI Nantes, qui se donne pour objectif de promouvoir les liens culturels entre la France d’un côté, et la Russie et les républiques russophones de l’autre, vous invite à participer en septembre à sa Journée portes ouvertes. Les organisateurs vous attendent dans ses locaux du 14 rue de la Barbinais à Nantes, quartier Butte Ste Anne. Au cours de l'événement, vous aurez l'occasion d'en savoir plus sur ses activités : chorale de chants russes, conférences, expositions, ciné-club russe et fêtes. Vous pourrez également vous inscrire à des cours de langue russe.

