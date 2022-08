Cinq romans russes à lire pendant les vacances

Les rédacteurs de Russia Beyond ont sélectionné leurs romans préférés d’écrivains russes et vous conseillent de les inclure dans votre liste de lecture d’été ou de vacances. Voici pourquoi.

Ilia Ilf et Evgueny Petrov - Les douze chaises

Une lecture d’été légère et pleine d’humour !

Ce roman en deux parties vous emmènera dans un voyage aventureux à travers toute la Russie en compagnie de deux escrocs en quête d’argent facile. L'ancien propriétaire terrien Hyppolite Vorobianinov se rend dans la ville fictive de Stargorod à la recherche des bijoux de famille que sa belle-mère a cousus dans le rembourrage d’une chaise. Après la Révolution, les chaises se sont retrouvées dispersées à travers tout le pays. Ostap Bender se retrouve au même endroit par pur hasard et propose avec joie d’aider Hyppolite dans sa quête des diamants.

Mikhaïl Boulgakov - Le Maître et Marguerite

Atmosphérique et mystique ; vous le lirez d’une traite !

Il s’agit de la grande œuvre de l’écrivain, un conte satirique et surnaturel sur la visite du diable et de sa suite démoniaque dans le Moscou des années 1930. Le Dr Woland (Satan) s’oppose au nouveau mal : les fonctionnaires soviétiques bureaucratiques et indifférents. Le Maître écrit un roman sur Jésus (dont les chapitres sont partiellement inclus dans l’intrigue principale du roman). C’était incroyablement décalé en ces temps de propagande antireligieuse soviétique - Boulgakov n’avait aucune chance de publier son manuscrit, mais, en même temps, aucune possibilité d’arrêter de l’écrire. Telle Faust, Margarita vend son âme au diable et devient sorcière pour sauver le Maître, l’homme qu’elle aime.

Ivan Bounine – Les Allées sombres

Quand tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un roman hors normes sur l’amour !

Le premier lauréat russe du prix Nobel de littérature a écrit cette série de nouvelles sur l’émigration et elles constitue un dernier fragment de la grande tradition romanesque russe. Toutes les histoires racontent de manière très douce l’amour et la passion - mais un amour interdit et impossible. Jeunes femmes séduites, relations entre personnes de différentes classes sociales, amour malheureux qui fait souffrir… Toutes ces intrigues se mêlent à de doux souvenirs de premier amour. Au moment où il a été écrit, c’était un livre absolument choquant et sans fard, mais qui devrait toujours ravir n’importe quel lecteur.

Fiodor Dostoïevski - Les Frères Karamazov

Parce que vous ne trouverez pas d’autre moment !

Alors que tous les écoliers russes lisent Crime et châtiment pendant l’été (et, par la suite, détestent Dostoïevski), nous vous suggérons de jeter un œil à ce roman extraordinaire. Il a tout ce qu’un roman russe dostoïevskien a à offrir : un amour malheureux, la recherche d’un sens à la vie, de la philosophie, des problèmes père-fils, de la folie et, enfin, la recherche de Dieu.

En même temps, l’intrigue est en fait une histoire détective avec une enquête détaillée et de puissants monologues judiciaires. L’histoire tourne autour du meurtre du Fiodor Karamazov, un homme dépravé, très probablement de la main de l’un de ses fils… Et, bien sûr, de l’argent et une femme sont impliqués.

Frères Strougatski - Pique-nique au bord du chemin

Pour plonger au plus profond d’un univers parallèle !

Livre le plus célèbre du plus célèbre duo d’auteurs de science-fiction soviétique, il a servi de base littéraire au film Stalker d’Andreï Tarkovski (1974) et à une série de jeux vidéo. Nous sommes dans les années 1970, plusieurs « zones » étranges, où les lois de la physique ne fonctionnent pas, sont apparues sur Terre. Les gens ne sont pas autorisés à entrer dans ces zones, mais les dénommés stalkers y pénètrent illégalement en rassemblant des objets aux caractéristiques extraterrestres pour gagner ensuite de l’argent en les vendant sur le marché noir. Cependant, ces objets pourraient être dangereux pour l’humanité s'ils se retrouvent entre de mauvaises mains. Les stalkers risquent leur vie tous les jours, mais réalisent qu'ils ne peuvent pas vivre sans la Zone.

