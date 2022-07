Vingt chefs-d'œuvre du Fonds des diamants du Kremlin de Moscou

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La comptabilité et le stockage des objets de valeur sont effectués en Russie depuis l'époque de Pierre le Grand. Un fonds spécial des métaux précieux et des pierres précieuses comprenait des insignes de couronnement, des bijoux de têtes couronnées et une grande variété de bijoux fabriqués à partir de pierres rares, de diamants, d'or et d'argent, et de pépites uniques.

En 1920, les bolcheviks ont créé le Trésor des valeurs d'État de Russie (Gokhran), qui, en plus du trésor tsariste, comprenait également des chefs-d'œuvre de bijoux nationalisés ayant appartenu à des nobles et à des propriétaires terriens. Gokhran existe toujours et reconstitue régulièrement ses collections de bijoux et d'art de la taille de pierre avec des œuvres modernes. Les principaux chefs-d'œuvre de la collection sont aujourd'hui exposés au Fonds des diamants du Kremlin. Voici les œuvres les plus impressionnantes.

Grande couronne impériale

Le joaillier de la cour Georg Friedrich Eckart et le diamantaire Jeremiah Pozier ont créé ce chef-d'œuvre en seulement deux mois pour le couronnement de Catherine II en 1762. Le principal symbole de l'Empire russe est orné de 75 perles et 4 936 diamants, et est surmontée d'un rare spinelle rouge de près de 400 carats.

Petite couronne impériale

Habituellement, lors du couronnement, l'empereur hissait cette couronne sur la tête de sa femme. Il y avait plusieurs couronnes de ce type, certaines d'entre elles ont été vendues par les bolcheviks à l'Ouest. Celle-ci, comme le suggèrent les scientifiques, a été créée en 1801 pour l'épouse de l'empereur Alexandre Ier, Élisabeth Alexeïevna. Elle comprend 48 gros diamants et 200 plus petits.

Sceptre

L'un des principaux symboles du pouvoir monarchique - le sceptre - est une tige dorée de près de 60 cm de long. Celui-ci a été réalisé en 1762 par Leopold Pfisterer sur ordre de Catherine II. Le légendaire diamant Orlov pesant 189,6 carats est particulièrement précieux. La pierre a été achetée pour l'impératrice en 1774 par son favori, le comte Grigori Orlov.

Orbe

Une autre insigne importante est l'orbe, symbole du Royaume des Cieux. Le joaillier Eckart l'a réalisé pour le couronnement de Catherine II. L’orbe est couronnée par un saphir de Ceylan de près de 200 carats.

Ordre du Saint Apôtre André le Premier Appelé

La plus haute distinction d'État de l'Empire russe était l'Ordre du Saint Apôtre André le Premier Appelé, qui a été institué par Pierre le Grand. L'ordre est une croix oblique bleue avec la silhouette de Saint André crucifié. Autour de la croix de diamants se trouve une image des armoiries de l'État russe - un aigle bicéphale sous la couronne impériale.

Pour le couronnement de Catherine II, une chaîne de diamants, un signe et une étoile de l'Ordre de Saint André le Premier Appelé ont été produits. Ils ont ensuite été portés par les empereurs russes le jour de l'accession au trône.

Diamant Gros Bouquet

Le XVIIIe siècle est considéré comme le siècle des diamants en Russie. Il y a eu plusieurs impératrices sur le trône, et leurs bijoux étaient de véritables chefs-d'œuvre de l'artisanat joaillier. Le Grand Bouquet était la décoration de la robe de cérémonie de l'impératrice Élisabeth Ire. Des compositions de diamants colorés forment des fleurs d'églantier, d'iris, de narcisse et de myosotis. Les feuilles sont faites en émeraudes.

Portefeuille de diamants

Ce porte-bouquet de 1770 est l'équivalent féminin d'une boutonnière. Il s'agit d'un petit étui à fleurs, qui était attaché à la robe avec une épingle à cheveux. Il était même possible de verser de l'eau à l'intérieur de ce « vase » miniature. Des tiges dorées émaillées de vert sont enroulées autour d'un ruban de diamants noué en nœud.

Broche avec émeraude colombienne

Une pierre unique d'importance historique est cette émeraude colombienne verte dense avec une légère teinte bleuâtre, de 136,25 carats. Une feuille de vigne sertie de diamants orne cette broche du deuxième quart du XIXe siècle. Elle appartenait à la grande-duchesse Alexandra Iossifovna, épouse du fils du tsar Nicolas Ier.

Diadème de Maria Feodorovna

« Tiare russe » - c'est ainsi que l'Occident appelait ces diadèmes-kokochniks, qui ne se sont pas démodés à la cour russe du début du XIXe au début du XXe siècle. Ce diadème appartenait à Maria Feodorovna, l'épouse de l'empereur Paul Ier. Sa principale valeur est son diamant rose rare pesant 13,35 carats.

Bracelet avec diamant-portrait

Fabriqué en France en 1820, ce bracelet en or dans le style gothique orné d’émeraude et d’émail est considéré comme un véritable chef-d'œuvre de l'art joaillier. La miniature représentant l'empereur Alexandre Ier est réalisée sur de l’ivoire. Il est recouvert au sommet d'un diamant de 27 carats, qui est le plus gros diamant-portrait au monde.

Ordre de la Victoire

L'ordre militaire le plus élevé de l'URSS a été créé en 1943 et seules 17 personnes l’ont reçu, y compris des commandants étrangers des forces alliées. La commande a été réalisée en platine et en or. L'étoile de rubis est bordée de diamants et le mur du Kremlin avec le mausolée de Lénine et la tour Saint-Sauveur est représenté sur fond d'émail bleu. Sur l'émail blanc ont lit les mots Victoire et URSS.

Étoile du maréchal de l'Union soviétique

Cet insigne honorifique était décerné aux maréchaux de l'Union soviétique, ainsi qu’aux amiraux de la flotte. L'étoile à cinq branches est en platine et or et est incrustée de cinq diamants ronds. Au centre se trouve une composition de diamants en forme d'étoile soviétique à cinq branches. L'image de l'Étoile du maréchal est même apparue sur un timbre-poste de l'URSS.

Émeraudes de l'Oural

En Russie, un grand nombre de pierres précieuses diverses sont extraites. Le Fonds des diamants présente, entre autres, des cristaux de spinelle, de topaze, de lapis-lazuli et de jaspe. Les gisements d'émeraudes de l'Oural sont également particulièrement célèbres. Deux pépites pesant environ un kilogramme ont été trouvées en 1969 et 1978.

Diamant XXVIe Congrès du PCUS

Le Fonds des diamants possède une collection de diamants gravés. Le plus gros d'entre eux (et le plus gros gemme de Russie) est ce diamant jaune citron pesant 342,57 carats. Il a été trouvé en 1980 dans la cheminée de kimberlite Mir et a été nommé XXVIe Congrès du PCUS en l'honneur de l'événement mémorable - le Congrès du Parti communiste d’URSS, qui s'est tenu en 1981.

Pépite d'or Chameau

En 1745, un très riche gisement d'or a été découvert dans l'Oural et, au cours du XIXe siècle, la Russie est devenue l'un des leaders mondiaux de l'extraction d’or. Le plus souvent, les précieuses découvertes sont fondues, mais celles qui sont particulièrement intéressantes sont laissées telles quelles pour étude. Le Fonds des diamants contient plus d'une centaine de pépites aux formes les plus insolites (par exemple, Méphistophélès, Oreilles de lièvre). Voici par exemple la pépite Chameau pesant 9 kg 300 g trouvée sur le champ de la Kolyma en 1947.

Pépite de platine Mâchoire

Dans la nature, les pépites de platine sont assez rares. La collection du Fonds des diamants possède les spécimens les plus rares. L'un des plus grands est le Géant de l'Oural pesant 7,8 kg. Extérieurement, il ressemble plus à une pierre ordinaire. Quant à cette pépite d'une forme inhabituelle, ressemblant à une mâchoire, elle pèse 4,7 kg. Elle a été trouvé dans l'Oural durant la première moitié du XIXe siècle.

Pendentif avec tourmaline rose framboise

Cette tourmaline, en forme de baie ou de grappe de raisin, a été offerte à Catherine II en 1777 par le roi suédois Gustav III. La masse de la gemme est de 260,86 carats et la taille est de 4 x 2,7 x 2,3 cm. Des feuilles d'émail vert sur fond d'or mettent en valeur sa couleur inhabituelle. Le minéral a très probablement été extrait en Birmanie, puis il a fait un long voyage à travers les trésors des monarques européens, jusqu'à ce qu'en 1648 il soit capturé par les Suédois à Prague.

Broche en diamant Rose

En 1965, un laboratoire expérimental de bijoux a été créé auprès de Gokhran. Une équipe de cinq artisans a travaillé à la restauration d’objets rares du Fonds des diamants, des couronnes aux récompenses soviétiques. En 1970, les bijoutiers Viktor Nikolaïev et Guennadi Aleksakhien ont fabriqué la broche au design complexe Rose à partir d'un millier et demi de diamants iakoutes. Ils se sont inspirés d’une photographie d'un bijou similaire ayant appartenu à la dernière impératrice, Alexandra Feodorovna.

Diadème Belle Russe

Ce diadème composé de platine, d'or, de diamants et de 25 grosses perles possède également un prototype historique. Un diadème similaire en forme de kokochnik (une coiffe typique) a été commandé par l'empereur Nicolas Ier pour son épouse Alexandra Feodorovna en 1841. Après la révolution, les bijoux ont été vendus à l'étranger et se trouvent actuellement très probablement aux Philippines. En 1987, les joailliers du Fonds des diamants ont reproduit à l'identique le diadème perdu de Carl Bolin.

Carte de la Russie faite avec des diamants

Une carte entière de la Russie a été créée à partir d'une dispersion de diamants. Moscou est marquée d'un rubis de corindon rouge, les montagnes de l'Oural sont bordées de cristaux verts et la ville de Mirny, la capitale de l'industrie russe de l'extraction du diamant, est marquée d'un diamant noir. En outre, un cristal distinct marque le gisement d'Arkhangelsk.

Dans cette autre publication, découvrez cinq couronnes majeures de l'Empire russe qui ont survécu jusqu'à nos jours.

