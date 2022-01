Quand les artistes de rue russes font leur entrée dans une galerie d'art

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

0331C. Clôture

Service de presse Service de presse

L'artiste de rue Jenia, surnommée « 0331c », a déjà eu des expositions personnelles. L'une d'elles est intitulée « Clôture » et son slogan est « Je ne suis que des lettres sur la clôture ». Son œuvre d'art est une pièce de porcelaine en forme de mur en béton typique de toute l'Union soviétique. (Découvrez l'histoire de cette célèbre clôture par ici).

Zoom. La catastrophe de nos jours

Service de presse Service de presse

Dans ses créations, l'artiste de rue Zoom recrée généralement des surfaces urbaines : des murs sales, des portes en métal rouillées, ou la toile préférée de nombreux graffeurs – un transformateur électrique.

Micha Most. #213

Service de presse Service de presse

Micha Most est l'un des graffeurs russes les plus célèbres et les plus innovants, ses œuvres ont déjà été exposées dans le monde entier. Son art montre les nombreuses couches et significations cachées dans une œuvre d'art de rue.

Vladimir Abikh. L'art de la vague de rue

Service de presse Service de presse

Vladimir Abikh travaille dans une variété de genres et à l'intersection du multimédia et du street art. Il réfléchit sur la place de l'homme dans l'espace virtuel, ainsi que sur l'influence de la virtualité sur la vie réelle.

Slava Ptrk. Vue de la fenêtre, de la « Série grise »

Service de presse Service de presse

À l'aide d'un pochoir, d'une pulvérisation sans restriction, de muraux monumentaux, d'affiches, d'autocollants et d'installations, Slava Ptrk utilise un large spectre de techniques et considère l'ironie comme son outil principal. Avec ses œuvres, il semble souligner l'absurdité de la réalité environnante.

Groupe artistique Zlyé (Méchants)

Service de presse Service de presse

Comme pour justifier son nom, le groupe d'artistes « Méchants » porte un coup provocateur aux points de pression les plus vulnérables de la société. Leurs œuvres ridiculisent les contradictions socioculturelles de nos vies.

Dimitri Aske. Mère des étoiles

Service de presse Service de presse

Dmitri Aske est l'un des idéologues des artistes de rue russes fortement influencés par le graffiti. Il crée des estampes, du street art, des panneaux à grande échelle et des œuvres d'art public. La principale caractéristique de son travail est la création de mosaïques à partir de contreplaqué.

Timofeï Radia. Figure 2. Jeu

Service de presse Service de presse

Timofeï Radia est surtout connu pour ses inscriptions dans l'espace public. « La vie est comme un jeu vidéo sans aucune chance de gagner », « Je t’enlacerais bien, mais je ne suis qu'un texte », « Plus il y a de lumière, moins l’on voit » et autres phrases absurdes qui parlent plus fort que tout. Radia propose également des performances à grande échelle et des installations satiriques provocatrices qui nous donnent l'occasion d'explorer en profondeur nos sentiments. Une vidéo de sa performance Figure 2. Jeu est disponible par ici.

Tourben. Or

Service de presse Service de presse

Tourben baigne dans le street art depuis 2008, et tout au long de son parcours créatif, il a essayé son spray dans de nombreux genres et a créé différentes allusions. Il mêle graffiti, naïf, pop art et images de la culture populaire.

Alexeï Partola. Projet « Parties des murs #35 »

Service de presse Service de presse

Alexeï Partola a fait ses débuts avec un livre de photographies en noir et blanc d'artistes de rue de Moscou au travail. Il a également réalisé une enquête à grande échelle sur le street art russe et publié deux albums photos « Parties des murs ».

Artiom Stefanov. Marie

Service de presse Service de presse

Artiom Stefanov joue avec les illusions d'optique, combinant des éléments et des reliefs réels avec une esthétique numérique.

Alexandre Jouniov. Une main lave l'autre

Service de presse Service de presse

Jouniov cherche l'inspiration dans le pop art, ainsi que dans le street art de Banksy. Il avait l'habitude d'expérimenter différents styles avant de trouver le sien. Le pixel art est son objectif principal depuis 2013.

L'exposition True Li présentant des œuvres d'artistes de rue russes se tiendra à la fondation Ruarts jusqu'au 15 mai 2022.

Dans cet autre article, découvrez comment une ville perdue de Sibérie devient un centre international du street art.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.