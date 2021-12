Le sculpteur russe Andreï Kovaltchouk décoré de l’Ordre des «Arts et des Lettres»

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En ce mercredi 22 décembre, sera remis, à l’ambassade de France à Moscou, l’Ordre des « Arts et des Lettres » au sculpteur russe Andreï Kovaltchouk, dont plusieurs des œuvres ornent le territoire de l’Hexagone ou s’avèrent liées aux relations bilatérales entre les deux pays.

En effet, en 2007, il a donné naissance, dans la capitale russe, à un mémorial rendant hommage aux pilotes du mythique escadron Normandie-Niemen, symbole de l’amitié franco-soviétique dans l’adversité contre l’Allemagne nazie. En 2011 ensuite, a été érigée sur les Champs-Élysées, à Paris, sa statue à l’effigie de Pierre Cardin, emblématique créateur de mode. Enfin, à Grasse, se dresse depuis 2017 son monument en l’honneur d’Ivan Bounine, célèbre écrivain russe ayant vécu dans cette cité des Alpes-Maritimes.

Statue de Pierre Cardin à Paris LivornoDP (CC BY-SA 3.0) LivornoDP (CC BY-SA 3.0)

Aujourd’hui âgé de 62 ans et président de l’Union des artistes de Russie, ses œuvres décorent en réalité de nombreuses villes à travers le monde, de Noursoultan, capitale du Kazakhstan, à Munich, en passant par Turku, en Finlande, et d’innombrables lieux en Russie, à l’instar de son impressionnant troupeau de mammouths, grandeur nature, à Khanty-Mansiïsk, ou de sa composition Les jeunes mariés, à Iochkar-Ola, dont les modèles ne sont autres que Grace Kelly et le prince Rainier III de Monaco.

Composition "Mammouths" à Khanty-Mansiïsk (Sibérie occidentale) Erwann Pensec Erwann Pensec

D’ores et déjà détenteur de multiples distinctions, à l’instar du titre d’Artiste du peuple de la Fédération de Russie et du prix d'État de la Fédération de Russie, il avait été, en 2013, également décoré de la médaille d’or de la Renaissance française dans la catégorie culturelle.

