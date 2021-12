Le série animée russe «Masha et Michka» dépasse les 100 milliards de vues sur YouTube

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La série d’animation russe Masha et Michka, pulvérisant tous les records de popularité à travers le monde, a franchi le seuil des 100 milliards de vues cumulées sur la plateforme YouTube, rapporte l’agence TASS. Pour célébrer cet exploit, a été réalisé un épisode spécial.

« L’équipe du studio Animaccord, en signe de remerciement envers son public dans le monde entier, pour sa loyauté et l’atteinte de la barre des 100 milliards de vues, a produit un nouvel et court épisode de Masha et Michka consacré à la reconnaissance mondiale des héros d’animation russes », ont annoncé les créateurs de cette œuvre à succès.

Cet épisode, d’ores et déjà disponible en russe et anglais, est intitulé 100 milliards autour du monde et retour !.

Pour rappel, créé en 2009, ce dessin animé, se déclinant actuellement en 104 épisodes d’une durée de 6 à 8 minutes, a connu un succès sans précédent dans le monde. Par exemple, le 17e épisode, Recette pour un désastre, occupe le huitième rang du classement des vidéos YouTube les plus visionnées de l’histoire, avec un total de 4,472 milliards de vues. Traduite dans de nombreuses langues, la série compte 30,6 millions d’abonnés sur sa chaîne anglophone, 36,1 millions sur la russophone, 5 millions sur la francophone, ou encore 10,3 millions sur l’arabophone.

Dans cet autre article, nous vous donnions cinq raisons de regarder avec votre enfant le dessin animé désormais culte Masha et Michka.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.