Pourquoi vous devez regarder Le Hérisson dans le brouillard, chef-d'œuvre de Iouri Norstein

Gourou soviétique de l'animation, Iouri Norstein a créé une histoire fascinante sur l’amitié et la peur accessible à la fois aux adultes et aux enfants. Le Hérisson dans le brouillard est un voyage épique à travers la forêt de la vie.

Iouri Norstein, qui n'utilisait pas d’ordinateur pour réaliser ses œuvres emblématiques, est souvent considéré comme l'un des meilleurs auteurs de dessins animés de tous les temps.

Animation multicouche

Norstein a inventé sa créature animée la plus emblématique, le hérisson, en 1975. Depuis lors, son chef-d'œuvre a remporté de nombreux prix internationaux et a été classé n°1 dans un sondage au Laputa Animation Festival 2003 au Japon, où 140 animateurs du monde entier ont été priés de sélectionner les meilleurs films d'animation de l'histoire.

À quoi ressemble ce voyage à travers la forêt ? À un fantasme intemporel que l'on ne voit que dans un rêve. Dans l'animation signée Iouri Norstein, le hérisson parcourt une route forestière déserte pour retrouver son ami l'ourson. Ils boivent du thé avec de la confiture de framboises et comptent les étoiles ensemble. Au cours de ce bref voyage, le temps ralentit et les peurs grandissent. Le hérisson entre dans un brouillard dense, et tombe sur un hibou étrange, un escargot, une chauve-souris, un chien et un magnifique cheval blanc, s'élevant tel un fantôme à travers le brouillard. Les ombres sont toujours prêtes à fondre sur lui, le hérisson plongeant dans une forêt épaisse à la recherche d'un miracle. Selon un ancien proverbe allemand, « la peur rend le loup plus grand qu'il ne l'est en réalité ». En effet, rempli de suspense, d'espèces étranges et de surprises soudaines, Le Hérisson dans le brouillard ressemble à un conte miniature d'Hitchcock plein de mystère, de drame et riche d’une belle cinématographie.

L'animation multicouche de Iouri Norstein possède une atmosphère mystique et un style poétique. L'artiste a utilisé plusieurs couches de verre pour créer des effets tridimensionnels inhabituels. En 1984, l'autre chef-d'œuvre de Norstein Le Conte des contes a été élu meilleur film d'animation de tous les temps au Los Angeles Olympic Arts Festival. En 2003, son Hérisson dans le brouillard l’a détrôné.

Alors que techniquement, Le Hérisson dans le brouillard n’est rien de plus qu’une pauvre créature perdue dans une brume épaisse, si vous creusez plus profondément, vous découvrirez qu'il s'agit en fait d'un film sur la mystérieuse âme russe et sa raison d'être.

Le Hérisson dans le brouillard est visuellement frappant, émotionnellement fascinant et stylistiquement unique. Il parle le langage universel de la peur, de l'espoir et de la croyance.

Sources d'inspiration

Iouri Norstein a rappelé que lorsque lui et sa femme Francesca Iarboussova (avec qui il a travaillé sur tous ses films) ont essayé de déterminer à quoi devrait ressembler le personnage principal, ils ont trouvé l'inspiration dans Le Sauveur de Zvenigorod, une icône représentant le visage de Jésus-Christ peinte par Andreï Roublev. L'icône transmettait l'esprit du personnage que Norstein cherchait à refléter dans son œuvre. Le réalisateur l'a décrit comme un « sentiment d'universalité du personnage ».

Et pourtant, personne ne croyait au succès du Hérisson dans le brouillard. Lorsque Norstein a présenté son projet à la commission soviétique d'État chargée de donner le feu vert à la production du film, on lui a demandé pourquoi il avait choisi une histoire si ennuyeuse. Faute d'une meilleure réponse, l'animateur a cité Dante : « À mi-chemin du voyage de notre vie, je me suis retrouvé dans une forêt sombre ». Miraculeusement, cela a fonctionné et Norstein a reçu le feu vert.

Le Hérisson dans le brouillard est souvent interprété comme une parabole et la rivière dans laquelle tombe le hérisson est comparée au Styx (la rivière qui sépare la Terre et les Enfers grecs) et au Léthé, la rivière de l'oubli. « Chaque jour, le hérisson se rend chez l'ourson, mais un jour, il entre dans le brouillard et en ressort une personne différente. C'est une histoire sur la façon dont, sous l'influence de certaines circonstances que nous ignorons totalement, notre état habituel peut soudainement virer à la catastrophe », a expliqué Norstein.

Qualifiez cela de parabole, de méditation ou de prière silencieuse, le modeste dessin animé de Norstein est aussi un portail vers le subconscient enfantin. Vous seriez étonné du nombre de messages subliminaux qui s'y cachent, sous la forme de murmures et d'échos à peine audibles.

Métaphoriquement parlant, le petit hérisson qui lutte contre des sentiments de peur, de solitude, de curiosité et d'incertitude, représente chacun de nous, tandis que le brouillard lui-même est notre vie floue et imprévisible, pimentée par un état de perplexité et de confusion perpétuel.

Véritable philosophe dans l'âme, Norstein essaie de répondre à la question à plusieurs millions de dollars qui a laissé perplexe des générations d'artistes avant lui :

Quel est le sens de la vie? Juste compter les étoiles, peut-être ?

Norstein, qui a fêté son 80e anniversaire le 15 septembre 2021, ne le dit jamais à voix haute, préférant nous laisser lire entre les lignes…

