En images: le ballet russe sublimé par la photographe primée Nina Alovert

Une photographe russe lauréate d'un Emmy partage sa vision du monde magnifique de la danse nationale et de ses artistes les plus célèbres.

Nina Alovert (née en 1935) a commencé sa carrière de photographe au théâtre Kirov, aujourd’hui nommé théâtre Mariinsky, la plus célèbre des scènes de Saint-Pétersbourg. Elle a émigré aux États-Unis dans les années 1970, mais a continué à prendre des photos des danseurs russes lorsqu'ils y étaient en tournée. Nina a notamment été photographe pour le téléfilm Wolf Trap Presents The Kirov: Swan Lake (1986), qui a remporté un Emmy.

Alovert a également essayé de jeter des ponts entre les cultures russe et américaine, et a été récompensée par plusieurs prix internationaux de ballet pour cette mission humanitaire. On peut admirer ses clichés dans les principaux livres de ballet américains et elle a en outre publié plusieurs albums solos avec les principales étoiles du ballet russe, de Mikhaïl Barychnikov à Nikolaï Tsiskaridzé. Jetons un coup d'œil à quelques-unes de ses brillantes photos.

Natalia Makarova dans La Bayadère de l'American Ballet Company, 1980 Nina Alovert/Photographie de presse Nina Alovert/Photographie de presse

Mikhaïl Barychnikov dans El Penitente de la Martha Graham Dance Company, 1988 Nina Alovert/Photographie de presse Nina Alovert/Photographie de presse

Andris Liepa en représentation à Boston, 1988 Nina Alovert/Photographie de presse Nina Alovert/Photographie de presse

Janna Aïoupova dans Giselle lors de la tournée du Théâtre Kirov (Mariinsky) à Washington, 1989 Nina Alovert/Photographie de presse Nina Alovert/Photographie de presse

Altynaï Assylmouratova et Konstantin Zaklinski dans Apollon musagète de George Balanchine, Théâtre Kirov (Mariinsky), 1992 Nina Alovert/Photographie de presse Nina Alovert/Photographie de presse

Vladimir Malakhov dans un studio de New York, 1994 Nina Alovert/Photographie de presse Nina Alovert/Photographie de presse

Elena Kouzmina et Igor Markov dans Giselle rouge. Théâtre Boris Eifman, 1997 Nina Alovert/Photographie de presse Nina Alovert/Photographie de presse

Valeri Mikhaïlovski dans le rôle du Cygne mourant, New York, 1998 Nina Alovert/Photographie de presse Nina Alovert/Photographie de presse

Svetlana Zakharova dans le rôle de Giselle, Théâtre Mariinsky, 1998 Nina Alovert/Photographie de presse Nina Alovert/Photographie de presse

Albert Galitchanine dans le rôle de Molière dans Molière Passion, ou The Mask of Don Juan. Théâtre Boris Eifman, 2001 Nina Alovert/Photographie de presse Nina Alovert/Photographie de presse

Diana Vichneva dans le rôle du Cygne mourant, 2008 Nina Alovert/Photographie de presse Nina Alovert/Photographie de presse

Nikolaï Tsiskaridzé en Narcisse lors de la tournée Kings of the Dance par Ardani Artists, 2009 Nina Alovert/Photographie de presse Nina Alovert/Photographie de presse

Nina Kaptsova et Artiom Ovtcharenko dans Roméo et Juliette au Théâtre Bolchoï, 2011 Nina Alovert/Photographie de presse Nina Alovert/Photographie de presse

Diana Vichneva dans Errand into the Maze de la Martha Graham Dance Company, 2012 Nina Alovert/Photographie de presse Nina Alovert/Photographie de presse

Denis Rodkine dans Spartacus lors de la tournée du Théâtre Bolchoï à New York, 2014 Nina Alovert/Photographie de presse Nina Alovert/Photographie de presse

Une exposition des photographies de Nina Alovert sera présentée à partir du 27 septembre 2021 au Musée Tchaïkovski de Moscou.

