À l’affiche en octobre 2021: les événements culturels à ne surtout pas manquer

Des événements vraiment uniques attendent les amateurs d'art. Vous pourrez non seulement admirer l'étonnante collection de peintures des mécènes russes Morozov, mais aussi visiter l'exposition de toiles d'Ilia Répine, ainsi qu’observer de près des photographies historiques des beautés de l'Empire russe en costumes traditionnels.

Exposition « La Collection Morozov - Icônes de l'art moderne »

Maria Tchobanov Maria Tchobanov

Date : 22 septembre 2021 – 22 février 2022

L’exposition réunit plus de 200 chefs-d’œuvre d’art moderne français et russe des frères moscovites Mikhaïl Morozov (1870-1903) et Ivan Morozov (1871-1921).

Présentée pour la première fois hors de Russie, La Collection Morozov rassemble des œuvres majeures de Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Renoir, Monet, Bonnard, Denis, Matisse, Derain et Picasso aux côtés d’artistes emblématiques de l’avant-garde russe tels que Vroubel, Malevitch, Répine, Larionov, Serov.

Conçue par Anne Baldassari, commissaire général, l’exposition déploie cet ensemble dans une muséographie originale occupant la totalité des espaces de la Fondation Louis Vuitton.

Cet événement, le second volet de la grande manifestation Icônes de l'art moderne, est organisé en partenariat avec le Musée d’État de l’Ermitage (Saint-Pétersbourg), le Musée d’État des Beaux-Arts Pouchkine (Moscou) et la Galerie nationale Tretiakov (Moscou).

Après l’exposition de la Collection Chtchoukine à la Fondation Louis Vuitton en 2016-2017, la Collection Morozov constituera un autre volet historique majeur consacré aux grands collectionneurs russes du début du XXe siècle.

Vous pouvez en savoir plus sur l'exposition dans notre publication dédiée. De plus, nous avons préparé pour vous une liste de 10 peintures auxquelles vous devrez absolument faire attention lors de votre visite à la Fondation Louis Vuitton.

Exposition « Ilia Répine. Peindre l’âme russe » au Musée du Petit Palais

Dates : 05 octobre 2021 – 23 janvier 2022

Peu connue en France, l’œuvre d’Ilia Répine est pourtant considérée comme un jalon essentiel de l’histoire de la peinture russe des XIXe et XXe siècles. Une centaine de tableaux, prêtés notamment par la Galerie Tretiakov de Moscou, le Musée Russe de Saint-Pétersbourg et le musée d’art de l’Ateneum d’Helsinki, dont certains très grands formats, permettront de retracer son parcours.

Ilya Répine Domaine public Domaine public

Conférence sur la vie et l’œuvre de Répine, en français

Date : 12 octobre à 19:30

Organisée par le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe du quai Branly à l'occasion de l'exposition des toiles du célèbre peintre russe Ilia Répine au Petit Palais, cette conférence vous permettra d'en savoir plus sur la vie et l'œuvre de cet artiste exceptionnel. L'événement sera suivi par l'historienne de l'art russe Tatiana Mojenok-Ninin, ainsi que par la commissaire de l'exposition, Stéphanie Cantarutti. Si vous souhaitez profiter de l'art de Répine présenté au Petit Palais ce mois-ci, ne manquez pas cette occasion unique de préparer votre visite au musée.

Exposition photo « Beauté russe : Collection Chabelskaïa »

Date : 1 – 27 octobre de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 19:00

Au XIXe siècle, l'intelligentsia russe s’est intéressée à l'art populaire. Ainsi, l'épouse d'un grand propriétaire terrien, Natalia Chabelskaïa, a rassemblé une collection unique de costumes anciens, de coiffes, de broderies et d'articles ménagers de toutes les provinces de Russie, et les a également photographiés.

La famille Chabelski a emporté une petite partie de la collection de photos en France, mais la majorité est maintenant conservée au Musée ethnographique russe de Saint-Pétersbourg. La beauté des femmes russes capturées sur ces clichés est à couper le souffle ! Chaque photographie de cette exposition est non seulement une source pour l'étude de l'histoire du costume traditionnel russe, mais aussi un véritable chef-d'œuvre de l'art. Pour les admirer, rendez-vous en octobre au Centre spirituel et culturel orthodoxe russe sur le quai Branly.

Exposition « Le rêve d’un homme ridicule »

Service de presse Service de presse

Date : 18 – 26 octobre

La Maison russe des sciences et de la culture à Paris invite tous les amateurs d'art à l'exposition personnelle de l'artiste russe Yana Germann.

La collection, créée pendant la pandémie, comprend 15 peintures et 3 sculptures réalisées en coopération avec la Manufacture de porcelaine impériale de Saint-Pétersbourg.

En créant cette série, l'artiste a été inspirée par le roman du même nom de Fiodor Dostoïevski, dont le 200e anniversaire est célébré cet automne, et elle vous montre son dialogue avec cet écrivain russe exceptionnel dans l'espoir d'un renouveau spirituel de l'humanité à l'ère numérique, la survie de notre civilisation.

« Le coronavirus n'a servi que de "déclencheur", les changements étaient inévitables. Les anciens schémas ne fonctionnent plus et les nouveaux n'ont pas encore été créés. Nous vivons tous une profonde transformation. Ce à quoi ressemblera le nouveau monde dépend de nous, du choix personnel et du niveau de conscience de chacun », avance Yana Germann.

Exposition de peintures, photos, dessins « De Kungur à Gargilesse »

Service de presse Service de presse

Date : 4 – 17 octobre

Cette exposition, qui aura lieu en octobre à la Maison russe des sciences et de la culture à Paris, incarne l'amitié entre deux villes – la ville russe de Koungour et la française de Gargilesse, dont le lien est maintenu en grande partie grâce aux efforts d'Hélène Texier-Richard, présidente de l’association Pour Kungur, qui offre un soutien aux orphelinats de la région de Perm.

L'idée de l'exposition croisée, lorsque des artistes représentent des villes partenaires à partir de photographies, appartient à la fille d'Hélène, Nadège Texier, qui a été adoptée de Russie. Elle a réalisé une série de photographies de la ville de Gargilesse où elle vit avec ses parents et les a envoyées à Koungour. Les habitants de la ville russe ont volontairement décidé de participer au projet, et des peintres français les ont rejoints.

L'événement littéraire le plus attendu de cette année difficile, où la pandémie imposait en permanence des restrictions à l'ensemble du secteur événementiel, est bien sûr les Journées du Livre Russe. Cependant, en la matière, vous attendent bien d’autres dates !

Les Journées du Livre Russe

Service de presse Service de presse

Date : 2 octobre de 10:00 à 20:00

Créées en 2009 par l'association France-Oural, les Journées Européennes du Livre Russe et des Littératures Russophones sont devenues un événement incontournable dans la vie culturelle franco-russe.

Cette année, pour des raisons liées à la situation sanitaire, les rencontres de février se sont déroulées en ligne, mais nous vous proposons de réserver votre 2 octobre pour le rendez-vous traditionnel à la Mairie du 5e arrondissement pour une journée spéciale consacrée à Dostoïevski, à l’occasion du 200e anniversaire de sa naissance.

Plus d'informations sont disponibles sur le site de l'événement.

Soirée littéraire et musicale « La morale de la fable… D’Esope à Ivan Krylov », en français

Service de presse Service de presse

Date : 12 octobre de 19:30 à 21:00

En cette année du 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine, qui a eu un impact significatif sur la littérature russe, les intrigues de ses fables ayant formé la base des célèbres adaptations poétiques interprétées par le publiciste russe Ivan Krylov, la Maison russe des sciences et de la culture organise une soirée musicale avec la participation de la célèbre comédienne française Anne Lefol et de la critique d'art russe Stella Kalinina.

Au cours de l'événement, inspiré par les salons français du XVIIe siècle, les fables les plus célèbres du classique français seront interprétées, accompagnées d'œuvres musicales de Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti, Christoph Willibald Ritter von Gluck, Alessandro Marcello et Joseph-Nicolas-Pancrace Royer.

Sortie du nouveau roman Son parfum chez Les éditions Macha

Service de presse Service de presse

Date : dès le 25 octobre

Il s'agit du roman bouleversant sur la vie d’Ernest Beaux, le créateur du N°5 de Chanel, le parfum le plus connu au monde, qui célèbre son centenaire cette année.

Au cœur de ce roman captivant, au caractère presque épique, se trouve une belle histoire d’amour, écrite par la petite-fille de ce parfumeur, Nathalie Beaux.

Le livre sera en librairie dès le 25 octobre.

Si vous êtes passionné par la conquête de l'espace, une rencontre intéressante dédiée aux stations spatiales a été mise sur pied spécialement pour vous.

Conférence en ligne « Première station orbitale MIR », en russe et en français

Service de presse Service de presse

Date : 25 octobre de 19:00 à 20:30

À l'occasion du 60e anniversaire du premier vol habité dans l'espace, la Maison russe des sciences et de la culture vous invite à une rencontre en ligne avec le concepteur général de l'une des entreprises leaders de l'industrie spatiale de l'URSS et de la Russie, RKK Energuia, Vladimir Soloviev, ainsi qu’avec l'astronaute français Michel Tognini.

Le sujet principal de la conversation sera l'histoire de la création et de l'exploitation de la station spatiale Mir (« Paix » ou « Monde » en russe), construite indépendamment par l'Union soviétique dans les années 1980.

Nicolas Pillet, blogueur français, passionné d'exploration spatiale, chef du projet Kosmonavtika.com, a de nouveau été invité à mener la conversation.

Enfin, comment ne pas inclure une touche de musique dans notre programme mensuel ?

Concert à l’occasion de la Journée des personnes âgées « Pour ceux à qui l’âge ne compte pas »

Service de presse Service de presse

Date : 1 octobre de 18:00 à 19:30

La Maison russe des sciences et de la culture à Paris prépare une soirée spéciale pour les personnes âgées parmi les compatriotes. L'événement sera animé par le maestro Andreï Chevtchouk. Les spectateurs pourront profiter des chansons et des œuvres les plus célèbres qui accompagnent les différentes générations de nos compatriotes au cours de leur vie, interprétées par de brillants artistes et un groupe de solistes de la chorale CheremetieffGrad dirigée par Ekaterina Ferrari.

Concert-conférence « Tolstoï et la Musique », en français

Domaine public Domaine public

Date : 7 octobre à 19:30

Un écrivain d'une telle ampleur que Léon Tolstoï n'a guère besoin d'être présenté. En octobre, le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe sur le quai Branly invite tous les amoureux de la littérature russe à une soirée dédiée à l'œuvre de l'écrivain. Une agréable surprise : lors de l'événement, vous rencontrerez l'arrière-petite-fille de Tolstoï, Martha Albertini Froy. Le côté musical de la soirée sera assuré par la soprano lyrique Sophie Galitzine, qui sera accompagnée au piano par Natalia Medvedeva.

Assemblée chorale russe de Paris

Date : les 9 et 10 octobre de 10:00 à 19:00

Du 9 au 10 octobre, le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe sur le quai Branly accueillera la quatrième Assemblée chorale russe de Paris. L'événement, qui sera dirigé par le maestro Andreï Chevtchouk, réunira des équipes de professionnels et d'amateurs.

Récital pour piano par Iakov Aïvaz. Chefs-d’œuvre de la musique romantique des XVIII – XX siècles. Ludwig van Beethoven, Sonates N° 23, 26, 29

Date : les 13 et 27 octobre à 19:00

En octobre, le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe de Paris accueillera deux concerts du pianiste virtuose, lauréat de nombreux concours internationaux, Iakov Aïvaz. L'artiste est né en 1946 en Crimée dans la famille d'un compositeur et pianiste soviétique. Des concerts avaient souvent lieu dans sa maison, le garçon a donc été immergé dans le monde de la musique dès son enfance. À l'âge de 8 ans, il est parti pour Leningrad (aujourd'hui Saint-Pétersbourg), où il a étudié à l'école de musique pour enfants surdoués du Conservatoire, puis au légendaire Institut de musique Gnessine. Après de nombreuses tournées internationales, Iakov s'est installé en France. Beaucoup considèrent Aïvaz comme l'un des meilleurs interprètes de la musique de Ludwig van Beethoven, Sergueï Rachmaninov, Franz Liszt. Dès les premiers accords, il sait captiver le public !

Préparez-vous pour deux voyages incroyables dans différentes parties de la Russie – sur les rives du lac le plus profond du monde, le Baïkal, et dans le Caucase du Nord, en République d'Ingouchie.

Exposition photo « Lac Baïkal — le plus grand réservoir d’eau douce de la planète »

Service de presse Service de presse

Date : du 1er au 31 octobre

Le 1er octobre, la Maison russe des sciences et de la culture à Paris invite le public à découvrir l’exposition photographique documentaire « Le lac Baïkal, le plus grand réservoir d’eau douce de la planète » sur son site et sur ses panneaux extérieurs.

En 1996, il y a exactement 25 ans, les experts internationaux de la 20e session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO, qui s’est tenue à Mérida (Mexique), ont confirmé la valeur universelle exceptionnelle de ce site russe unique et ont inscrit le lac Baïkal sur la Liste des biens naturels les plus importants de l’humanité.

Situé au sud-est de la Sibérie et couvrant une superficie de 3,15 millions d’hectares, le Baïkal est reconnu comme le lac le plus ancien (25 millions d’années) et le plus profond (environ 1 700 m) de la planète.

Le Baïkal renferme environ 20% de l’eau potable mondiale. Dans le lac, connu sous le nom de « Galápagos de Russie », en raison de son ancienneté, de son isolement et des nombreuses espèces endémiques, s’est formé un écosystème d’eau douce unique, même selon les normes mondiales, et dont l’étude est indispensable pour comprendre l’évolution de la vie sur Terre.

La dernière « Odyssée » scientifique de l’éminent écologiste-naturaliste français Jacques-Yves Cousteau s’est déroulée sur le lac Baïkal.

Journée culturelle de la république russe d'Ingouchie

Service de presse Service de presse

Date : 21 octobre à 18:00

Dans le cadre de l'Année croisée de la coopération interrégionale entre la Russie et la France, des invités de cette république du Caucase du Nord apporteront à nouveau en France une collection de tableaux décoratifs en cuir de poisson et des tapis réalisés par des artisans locaux, ainsi que des costumes nationaux colorés.

Toutes les personnes présentes à l'événement organisé par la Maison russe des sciences et de la culture profiteront d'une soirée musicale et d'une dégustation de plats traditionnels ingouches.

L'entrée est gratuite, mais sur réservation (paris@rs.gov.ru).

Pour ceux qui aiment l'histoire de la Russie, ce mois-ci a sera également des plus réjouissants.

Table ronde « Maurice Thorez et la Société d’amitié France–URSS »

Service de presse Service de presse

Date : 14 octobre de 19:00 à 20:30

Cette rencontre organisée par la Maison russe des sciences et de la culture est consacrée à la contribution de Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste français, au renforcement de l’amitié russo-française.

Homme politique exceptionnel, il était aussi l’un des organisateurs de la Résistance et des leaders du Mouvement de la paix.

Les participants de la table ronde évoqueront son rôle dans la formation et le fonctionnement de la Société d'amitié France-URSS, qui a beaucoup contribué au développement des liens culturels et sociaux entre les deux pays.

Parmi les autres conférenciers invités, il y aura le fils de Maurice Thorez, Pierre Thorez, l'historien et le professeur à l’Université de Rouen et Jean-Numa Ducange et le correspondant du célèbre journal soviétique et russe Pravda en Europe occidentale Andreï Doultsev.

Un volet spécial de l’événement sera consacré au journal de Thorez, publié en 2020 à l’occasion du centenaire du Parti communiste français.

Le public de la Maison russe pourra découvrir une exposition unique de la collection de cadeaux de Maurice Thorez, conservés dans les archives de la ville d’Ivry-sur-Seine.

Présentation de l’ouvrage Une Histoire de la Russie du professeur Jean-Pierre Arrignon, en français

Éditions Perrin Éditions Perrin

Date : 20 octobre à 18:00

L'un des événements les plus intéressants du mois d'octobre sera la présentation au Centre spirituel et culturel orthodoxe russe sur le quai Branly de l’ouvrage Une Histoire de la Russie de l’exceptionnel historien français Jean-Pierre Arrignon. Il a travaillé sur ce livre pendant plus de dix ans et l'a terminé en 2020, un an avant son décès.

La présentation se déroulera en présence de la veuve du chercheur, Zoya Arrignon, qui, comme son mari, a grandement contribué à l’essor des liens russo-français.

Pour en savoir plus sur Jean-Pierre Arrignon et son livre avant d'assister à la présentation, nous vous conseillons de lire une interview publiée sur notre site en septembre 2020.

L’on compte sûrement beaucoup d’amateurs de théâtre parmi nos lecteurs et, ce mois-ci, les attend un cadeau des plus agréables – une tournée d'artistes d'opéra et de ballet russes en France, organisée par Franceconcert.

Le Lac des Cygnes par l'Opéra national de Russie

Service de presse Service de presse

Dates : 17 septembre 2021 – 11 novembre 2021

Ballet le plus joué au monde, Le Lac des Cygnes est de retour pour une grande tournée en France. Il nous plonge dans la folle histoire d’amour du prince Siegfried et de la princesse Odette. Cette dernière est malheureusement prisonnière du célèbre sort du magicien Rothbart : elle se transforme en cygne le jour et redevient femme la nuit. Seule la promesse d’un amour éternel pourra la libérer de cet ensorcellement. Siegfried promet alors à Odette de l’épouser lors du bal donné en son honneur. Échapperont-ils aux fourberies de Rothbart et de sa fille Odile ? Le prince parviendra-t-il à sauver sa promise ?

Créé en 1875 par le compositeur russe Piotr Tchaïkovski, c’est en 1895 avec la reprise du chorégraphe Marius Petipa que Le Lac des Cygnes deviendra le plus grand succès classique de tous les temps. Entre Pas de deux, duos romantiques et Danse des Petits Cygnes, les danseurs, accompagnés par l’orchestre, interpréteront tout en élégance cette œuvre magistrale. Symbole du ballet romantique, Le Lac des Cygnes envoûte et continue d’enchanter des générations de spectateurs.

En Russie, il n'existe pas qu'un seul opéra « national ». Ce rôle est partagé par tous les théâtres d'État du pays. Cela peut sembler inhabituel pour les fans d'opéra et de ballet européens, mais ne vous inquiétez pas – situées dans différentes villes, ces institutions se distinguent par leur originalité et, en même temps, sont fidèles aux traditions de l'école russe d'opéra et de ballet, qui est si appréciée dans le monde entier.

+ Bonus

Concours international de courts métrages « In Ciné Veritas Europe »

Service de presse Service de presse

Date : jusqu’au 10 octobre

Le projet « Soirées du cinéma russe de Bordeaux » est de retour pour fêter son dixième anniversaire. Il vous invite à participer au concours international des courts métrages « In Ciné Veritas Europe » 2021.

Le Comité d’organisation de concours admet pour la participation les films de fiction, les films documentaires, les films d'animation et les vidéo-clips, réalisés en 2019-2021.

La durée maximale admissible des films retenus pour la participation au Concours est :

- films de fiction : jusqu’à 25 minutes

- films documentaires : jusqu’à 50 minutes

- films d’animation : jusqu’à 20 minutes

- vidéo-clips : jusqu’à 10 minutes

Pour prendre connaissance du règlement du concours et lire les instructions pour remplir le formulaire ainsi que voir la liste de nominations et les lauréats des années précédentes, veuillez suivre le lien vers le site du Concours In Ciné Veritas (centerfest.ru).

