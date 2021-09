Des films de quels pays les Russes sont-ils le plus friands?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

11%, tel est le taux des Russes privilégiant les films de production française, apprend-on d’un récent sondage réalisé par le Centre panrusse d’étude de l’opinion publique (VTsIOM). Un indicateur semble-t-il en augmentation, puisqu’il atteint chez les 18-24 ans les 18%, contre 7% pour les 60 ans et plus.

Si les œuvres russes se maintiennent en première position avec 60% des voix (58% chez les 18-24 ans, 55% chez les 60 ans et plus), elles pourraient toutefois être amenées à être dépassées par les américaines d’ici quelques années, puisque si ces dernières recueillent 36% des votes, ce taux est de 77% chez les 18-24 ans, contre 8% chez les 60 ans et plus. Le cinéma soviétique suit avec 12% de popularité (2% chez les plus jeunes, 17% chez les plus âgés).

En quatrième position, juste derrière les productions françaises, viennent celles originaires du Royaume-Uni, avec un résultat de 7% (15% chez les 18-24 ans, 3% chez les 60 ans et plus). L’on retrouve ensuite le cinéma européen de manière générale, l’indien, l’italien, le turc, le japonais (3% chacun), ainsi que l’allemand, le chinois, le sud-coréen et l’ukrainien (2% chacun).

Par ailleurs, en ce qui concerne les nouveaux films de production nationale ayant le plus marqué les Russes ces dernières années, les plus cités sont T-34, Trois Secondes, Ogon, Kholop, Le Dernier Chevalier et Le Légendaire n°17.

À ce propos, 23% des Russes jugent que les films nationaux sortis en 2021 s’avèrent de meilleure qualité que ceux des précédentes années. 44% considèrent toutefois que le niveau demeure identique, tandis que 11% pensent au contraire que la qualité apparaît moindre.

Enfin, 69% des participants soutiennent l’idée que l’État se doit d’apporter son aide, y compris financière, à l’industrie cinématographique nationale, contre 20% d’avis opposés et 11% d’indécis.

Cette enquête a été menée le 25 août auprès de 1 600 citoyens âgés de plus de 18 ans.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.