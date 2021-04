La vie soviétique à travers l'objectif d'un photographe légendaire

Pendant de nombreuses années, le photographe soviétique Emmanuel Evzerikhine a travaillé pour la principale agence de presse du pays, TASS. Sur ses clichés, vous pouvez voir des enfants soviétiques, les ruines de Stalingrad, l’irrésistible ballerine Maïa Plissetskaïa, des pyramides de conserves sur les étagères de magasins et bien plus encore. Véritable artiste, il s'est fait un nom grâce à sa méthode photographique unique et sa vision du monde. Voici quelques-unes de ses meilleures photos.