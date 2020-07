Kirill Serebrennikov dévoile la bande annonce de son nouveau film

Sur la chaîne YouTube SonyPicturesRU a été mise en ligne hier la bande annonce du nouveau long métrage du cinéaste russe Kirill Serebrennikov, qui devrait sortir sur grand écran à l’horizon 2021.

Intitulé Les Petrov dans la grippe (traduction encore non officielle), cette œuvre se base sur le roman, encensé par la critique, d’Alekseï Salnikov Les Petrov dans la grippe et autour d’elle (2016) et narre la vie d’une famille ordinaire qui, souffrant simultanément de la grippe, se retrouve subitement à la frontière entre le réel et le fantastique.

Ce film est le fruit d’une collaboration internationale, puisqu’y ont pris par des sociétés de production allemandes, suisses, russes et françaises, ces dernières comprenant Logical Pictures, Charades, ARTE FRANCE CINEMA et Cinéma du Monde.

Pour rappel, Kirill Serebrennikov est un metteur en scène de théâtre et cinéaste russe comptant à son actif de multiples distinctions, telles que le Cannes Soundtrack, prix remis dans le cadre du Festival de Cannes pour la meilleure bande son, ayant récompensé en 2018 son film Leto, ou encore le grade de Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres de France.

