Masha et Michka dans le top 5 mondial des projets pour enfants durant la pandémie

Durant le confinement mis en place par de nombreux pays en ces temps de pandémie de Covid-19, la série d’animation russe Masha et Michka s’est imposée comme l’un des projets de jeunesse les plus demandés, a appris l’agence TASS auprès du service de presse d’Animaccord, son studio de production.

« L’agence internationale Parrot Analytics a publié les résultats de la course globale des programmes pour enfant les plus demandés au monde durant la pandémie. Masha et Michka, produite par Animaccord, est inclue dans le top 5 », a informé ce dernier.

L’étude, couvrant la période comprise entre le 1er mars et le 3 mai, prend en compte la demande en ligne du contenu pour enfants durant le pic de la pandémie. D’après la source, c’est Peppa Pig qui se classe première, suivie de Bob l’éponge.Star Wars: The Clone Wars figure en troisième position, juste avant Masha et Michka.

Comme le rappelle TASS, les créateurs de la série animée russe avaient plus tôt lancé une campagne internationale intitulée Quand on est tous à la maison (nom du 32e épisode), qui comprenait de nouveaux spots thématiques dédiés aux règles d’hygiène et d’activités à pratiquer chez soi. Ils ont été diffusés aussi bien en ligne que par 26 chaînes de télévision, y compris en Italie, au Royaume-Uni et au Mexique.

Rien que sur les réseaux sociaux officiels du projet, la campagne a rassemblé plus de 10 millions d’utilisateurs, informe TASS, se référant aux données d’Animaccord. Sur YouTube, plus de 20 millions de vues ont été cumulées.

Masha et Michka a soufflé l’année passée ses 10 bougies. Depuis sa création, la série a été traduite vers 39 langues et diffusée dans plus de 150 pays du monde.

