La chanson de Little Big débarque dans le top des clips de l’Eurovision-2020

Little Big, qui représentera cette année la Russie au concours Eurovision, a dévoilé le 12 mars la chanson avec laquelle le groupe défendra les couleurs du pays.

Peu avant la publication du clip officiel sur le site du concours, il a été présenté à la télévision russe. Quoique moins déjanté que la plupart des clips du groupe, il a été dans l'ensemble bien accueilli par le public. Depuis la mise en ligne de la chanson sans clip sur la chaîne YouTube du groupe, elle a déjà collecté plus de 255 000 vues.

Quant au clip publié sur la chaîne de l’Eurovision, il a été visionné au moment de la publication de la présente dépêche plus de 1,8 million de fois, ce qui en fait le plus populaire parmi les candidats, et ce malgré le fait que la majeure partie des pays participants eussent dévoilé leurs clips dès le 10 mars, soit deux jours avant les Russes.

« D’abord tu te moques des commentaires des gens qui disent qu'ils le regardent en boucle, et puis toi-même tu ne parviens pas à t’arrêter », écrit une utilisatrice dans les commentaires.

