Apple dévoile un film de 5h en un seul plan-séquence dédié aux trésors du musée de l’Ermitage

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Un film de cinq heures consacré au musée saint-pétersbourgeois de l’Ermitage, l’un les plus riches du monde et le plus grand trésor artistique de Russie, a été publié sur YouTube par l’entreprise américaine Apple.

La particularité de ce très long métrage est qu'il a été tourné en un seul plan-séquence, c’est-à-dire en une seule prise, sans pause ou coupure. En outre, il a été réalisé en utilisant le nouveau modèle iPhone 11 Pro Max, qui n’a pas eu à être rechargé au cours du tournage.

Les spectateurs du film sont ainsi invités à suivre une véritable excursion dans le musée afin de visiter 45 salles et d’apprécier près de 600 œuvres artistiques. Pendant ce voyage, ils sont accompagnés par des performances chorégraphiques et des compositions musicales originales de compositeurs néoclassiques et de jazz.

Selon la réalisatrice du film, Aksinia Gog, le but était en réalité d’essayer de capturer un jour de la vie du musée. « Pour moi, l'Ermitage est un personnage spécial, le protagoniste de notre voyage, qui vit sa vie. Dans ce projet, la connexion des temps est importante: plus précisément, l'art, existant au-delà du temps, et la vie moderne représentée par les technologies. J'espère que le public trouvera le temps de s'éloigner de l'agitation et de se plonger dans la beauté méditative », a-t-elle confié.

Pour sa part, le directeur général du musée de l'Ermitage, Mikhaïl Piotrovski, estime qu'une telle expérimentation permet de montrer « l’Ermitage en apparence "ordinaire", mais sous un angle inhabituel ». Le film, selon lui, affiche un voyage à travers l'Ermitage d'un homme qui examine de manière méditative les œuvres d'art, de sorte que le spectateur s’habitue à l’observation lente des images du musée.

En 2018, avec ses 4,2 millions de visiteurs, l'Ermitage est entré dans le top-10 des meilleurs musées du monde, occupant la 9e place du classement d’Art Newspaper. Un an plus tard, ce nombre se portait déjà à 4,5 millions, soit l’équivalent du record absolu atteint dans les années 70, après un déclin dans les années 90.

Dans cette autre publication, visitez le fastueux musée de l’Ermitage au travers de tableaux le représentant.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.