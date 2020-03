Le groupe Little Big défendra les couleurs de la Russie à l’Eurovision

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

À l’approche de la 65e édition du concours musical de l’Eurovision, qui se tiendra en mai au Pays-Bas, c’est le groupe déjanté Little Big qui a été retenu pour représenter la Russie. Une nouvelle qui ne manquera pas de réjouir les millions de fans de ce collectif, faisant de nos jours partie des artistes russes les plus populaires à l’étranger.

« Nous n’avions jamais pensé, que nous aurions la chance de représenter la Russie à l’Eurovision, mais puisque c’est arrivé, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir », a ainsi réagi sur la chaîne télévisée Rossiya 1 Ilia Prissioukine, leader de Little Big, précisant ressentir le poids de la responsabilité reposant désormais sur les épaules des quatre membres du groupe.

Le mystère plane cependant toujours sur la chanson qu’interprétera ce dernier, qui ne sera révélée que dans quelques jours. Selon les règles de la compétition, l’œuvre défendue doit en effet être conçue de manière inédite pour l’événement, mais quelques indices ont d’ores et déjà été révélés au public.

« Le morceau sera nouveau. Il est joyeux, avec une teinte brésilienne. Nous avons toujours travaillé dans un style d’allégresse, de carnaval, et nous ne nous trahirons pas », a ainsi dévoilé Prissioukine à l’agence de presse TASS.

À noter que pour prétendre à la victoire, le groupe devra passer la première demi-finale, qui se tiendra le 12 mai à Rotterdam, soit quatre jours avant la grande cérémonie.

Fondé en 2013 à Saint-Pétersbourg, Little Big est un groupe d’electro-rave mettant l’accent sur des rythmes entêtants, des clips hilarants et des textes particulièrement loufoques. Leur premier single, Everyday I'm Drinking (Tous les jours je bois), avait immédiatement attiré l’attention du public international. Véritable phénomène planétaire, avec des clips atteignant jusqu’à 363 millions de vues pour SKIBIDI, ou encore 195 millions pour FARADENZA, Little Big fréquente désormais les scènes du monde entier, et notamment celles de France, où ils se produisent régulièrement en concert.

Pour rappel, la Russie n’a jusqu’à présent remporté l’Eurovision qu’à une seule reprise, grâce au chanteur Dima Bilan et son titre Believe, en 2008. L’an dernier, le pays, représenté par Sergueï Lazarev, a décroché la troisième place.

