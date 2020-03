À l’affiche en mars 2020: les événements culturels à ne surtout pas manquer

Ballet du Bolchoï, célébration de la Maslenitsa et festival du cinéma russe… Il est venu le temps de sortir de votre hibernation et de partir à la découverte de la culture russe. Et ce, sans avoir besoin de quitter les frontières de l’Hexagone.

Théâtre

Le printemps est la meilleure saison pour tomber amoureux, surtout si c’est du ballet russe.

Roméo et Juliette (Bolchoï-Pathé Live)

Date : le 29 mars à 16h00

Pour la dixième année consécutive, les cinémas associés au programme Pathé Live proposent au public français la possibilité de profiter d'une diffusion des ballets du célèbre théâtre Bolchoï. Cette fois, vous pourrez admirer le légendaire Roméo et Juliette sur la musique du compositeur russe Sergueï Prokofiev.

Cette histoire d’amour, imaginée par Shakespeare, n’a nul besoin d’être présentée, mais le destin tragique des amants maudits a inspiré à Prokofiev une partition remarquable d’une grande variété rythmique, du thème musical délicat de Juliette à la sinistre Danse des Chevaliers. Les étoiles confirmées du Bolchoï Ekaterina Krysanova et Vladislav Lantratov montreront ici l'étendue de leur talent dans la production théâtrale de Ratmansky.

Pour plus d'information suivez le lien.

Jamais une visite au théâtre n’aura semblé être aussi semblable à un voyage. La nouvelle adaptation dramaturgique du livre de Sylvain Tesson vous transportera au cœur de la Sibérie.

Pièce Dans les forêts de Sibérie d’après le livre de Sylvain Tesson

Date : du 4 février au 8 avril

Sylvain Tesson, voyageur français et lauréat du prix Goncourt, sait ce qu'est la vie dans l'arrière-pays russe, puisqu'en 2004, il a effectué un périple à pied de la Sibérie à l'Inde, suivant l’itinéraire d'un véritable fugitif du Goulag.

Si vous voulez savoir ce que c'est que de passer plusieurs mois seul dans une hutte au bord du lac Baïkal, à pêcher et à ramasser du bois pour se chauffer, tout en étudiant la réalité russe – cette production du metteur en scène William Mesguich du Théâtre de Poche est pour vous.

Durant la pièce, Sylvain Tesson vous entraînera dans sa cabane : « …Et si la liberté consistait à posséder le temps. Et si la richesse revenait à disposer de solitude, d’espace et de silence, toutes choses dont manqueront les générations futures ? … »

Vous trouverez ici de plus amples informations.

Cinéma

Les amateurs du septième art n’auront pas l’occasion de s’ennuyer ce mois-ci. Si vous souhaitez en apprendre plus sur la cinématographie russe, voici les événements à inscrire à votre agenda.

Festival du film russe de Paris Quand les Russes nous étonnent

Date : du 2 au 9 mars

Lieu : 5 emplacements différents, listés sur le site de l’événement

Les Russes et leur culture peuvent étonner, tel est le slogan du 6e Festival du cinéma russe, qui se déroulera dans la capitale française. « Les Russes nous ont étonnés par leur fougue, leur ferveur et leur courage militaire. Par leur imagination, leur mysticisme et leur audace. Tous les ingrédients pour faire un cinéma inoubliable, noble héritier d’une grande littérature et d’une grande musique », décrit Macha Méril, actrice française d’origine russe et invitée de l’événement.

Le programme du festival comprend 10 films, dont la célèbre comédie soviétique La Croisière tigrée (1961) avec le charmant Evgueni Leonov dans le rôle principal, le drame du sensationnel Andreï Zviaguintsev Le Retour (2003), ainsi que le tout nouveau Le Français (2019), un film sur les aventures de l'étudiant Pierre Durant dans le Moscou soviétique. Lors de la cérémonie d'ouverture, qui ne manquera pas de vodka, de balalaïka et de pirojkis, Macha Méril parlera de son nouveau roman.

Pour plus de détails, suivez le lien.

Ciné-Club KinoKlub

Date : 14 mars, de 14h00 à 15h30

Lieu : Pavillon Colbert (35 Rue Jean Longuet, 92290 Châtenay-Malabry)

Ce mois-ci, c’est le film à succès international L'Île (2006), réalisé par Pavel Lounguine, qui fera l’objet de discussions au sein de KinoKlub.

Le personnage principal de l’œuvre, le moine Anatoli, reçoit d'en haut la possibilité de guérir les âmes humaines, mais le vieil homme lui-même n'est pas heureux de ce don. Il est accablé par un terrible crime commis dans le passé...

N'oubliez pas d'envoyer un courriel aux organisateurs à associationmirfrancorusse@gmail.com afin qu'ils vous envoient un lien pour visionner le film et que vous puissiez participer au débat ensuite.

Musique

Ce mois-ci en France, vous pourrez entendre de la musique classique russe, de l'opéra et du chant choral, et même les mélodies des peuples du Caucase. Choisissez un événement à votre goût et dépêchez-vous de rencontrer des artistes venus directement de la vaste Russie.

Concert de Vadym Kholodenko

Date : 3 mars à 20h30

Lieu : Salle Caveau, 45 rue La Boétie 75008 Paris

Considéré comme un virtuose exceptionnel, Vadym Kholodenko a largement prouvé qu’il est bien plus que cela. Véritable poète, il a rendu justice au sombre désespoir de la Sonate K.457 (peut-être la plus belle écrite par Mozart) ou, à l’opposé, la lumière juvénile de la Sonate D.664 (que d’aucuns ont rapproché du Quintette La Truite écrit à la même période) de Schubert. Sculpteur et coloriste, il restituera ici les textures diaphanes de la Ballade de Saariaho avant de déployer toute la plénitude sonore de son clavier dans Scriabine et Rachmaninov.

Tous les détails de l’événements sont disponibles sur son site.

Fête folklorique russe La semaine grasse

Date : 1 mars à 14h30

Lieu : Сonservatoire Rachmaninoff, 26, avenue de New York, Paris

Avec la chorale des enfants russes, vous vous immergerez pleinement dans la célébration de l’authentique Maslenitsa russe, l’une des fêtes les plus importantes dans ce pays, se déroulant juste avant le Grand Carême. Les enfants interpréteront des chansons et des danses russes et vous pourrez faire connaissance avec les costumes, les traditions et les instruments nationaux. Le tout, pour finir avec une dégustation de crêpes, met symbolique de cet événement. Plongez-vous donc sans hésiter dans cette atmosphère festive et pittoresque.

Plus de détails par ici.

>>> Comment célébrer Maslenitsa comme un véritable Russe?

Concert Printemps, Femme, Amour

Date : 5 mars à 19h00

Lieu : Centre de Russie pour la science et la culture à Paris

La Journée internationale de la femme, le 8 mars, est une fête aussi populaire en Russie qu’elle ne l’était en URSS. La veille, dans tout le pays, des manifestations sont organisées dans tout le pays – dans les jardins d'enfants, les écoles, les bureaux – mettant la gent féminine au centre de l’attention. Si vous voulez vous joindre à ce mouvement, assistez au concert de l'Association Vie et Croissance (Vanves). Le programme comprendra des prestations du pianiste Alexandre Dmitriev, lauréat de concours internationaux, de Natalia Bréeva (alto, mezzo-soprano), des musiciens caucasiens Anjélica Daourbekova (Kabardino-Balkarie) et Arsen Sasov (Ingouchie) et bien d'autres. Entrée sur inscription préalable.

Toutes les informations sont accessibles sur le site.

Conférence-concert Deux siècles d’art lyrique russe

Date : 27 mars à 19h30

Lieu : Centre de Russie pour la science et la culture à Paris

Vous êtes plutôt amateur d’art classique ? Optez dans ce cas pour cette conférence consacrée à l’art lyrique russe. Elle sera animée notamment par le maestro Andreï Chevtchouk, Vitali Efanov (basse) et Marina Matveeva (soprano), talentueux artistes de Russie.

Toutes les informations sont accessibles sur le site.

Expositions

Le Festival des Saisons russes en France se poursuit en mars, avec une passionnante exposition consacrée à l’architecture d’une cité historique de Russie.

Le patrimoine mondial de l’UNESCO. Les églises de Pskov

Date : 18 mars au 19 avril

Lieu : Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris

Dix anciennes églises faisant partie de la ville de Pskov, et inscrites depuis 2019 au patrimoine mondial de l’UNESCO, seront présentées durant cette exposition. Cette dernière inclura également des monuments historiques de cette cité qui ne sont pas inscrits sur la liste de l’UNESCO. L’exposition révélera une multitude de faits historiques ou de légendes liés aux sites d’intérêt du Pskov médiéval. Parmi les objets exposés, créés spécialement pour la manifestation, figureront des modèles réduits du Kremlin de Pskov, du monastère des Grottes de Pskov et de l’église de la Théophanie de Zapskovié.

Suivez ce lien pour en savoir plus.

Événements en dehors de Paris

Les Parisiens ne seront pas les seuls à jouir de la possibilité d’effleurer la culture russe ce mois-ci.

Les Musicales franco-russes

Date : du 10 mars au 3 avril

Lieu : Place Dupuy, 31000 Toulouse

Cette deuxième édition poursuit le dialogue entre musiques française et russe. Les interprètes toulousains de l’Orchestre national du Capitole et moscovites de l’Orchestre et du Chœur du Bolchoï seront au rendez-vous, rejoints par de nouveaux artistes. Plus que jamais, Toulouse apparaîtra comme le lieu privilégié d’une rencontre entre deux peuples tout autant épris de musique.

Cliquez ici pour plus de détails. www.lesmusicalesfrancorusses.fr

Un samedi russe

Date : 7 mars à partir de 14h00

Lieu : 2 place Sainte-Anne, 36400 Nohant-Vic

Comme beaucoup d'événements en mars, celui-ci est consacrée à la Journée internationale de la femme, ou plutôt aux femmes dans l'art. Vous pourrez ainsi visiter une exposition dédiée à Ida Karskaïa, amie du peintre franco-biélorusse d'origine juive Chaïm Soutine, découvrir le travail de Marina Tsvetaïeva, avec la participation de Marina Vlady, et bien plus encore.

De plus amples informations sont disponibles sur le site web de l'événement.

Tournée du Ballet national de Sibérie en France

Date : du 7 mars au 7 avril

Le Ballet national sibérien de Krasnoïarsk, nommé d’après l’illustre chorégraphe soviétique Mikhaïl Godenko, fait partie des meilleures compagnies professionnelles de danse traditionnelle de Russie. Cette tournée s'inscrit dans le cadre du programme des Saisons russes, un projet de grande envergure visant à présenter la culture russe au public européen. Le public français admirera en cette occasion les célèbres créations du chorégraphe, dont la danse lyrique Les Canetons, la danse cosaque Le Ravin rouge, la ronde Au puits, la suite Ma Sibérie et d'autres.

Les spectacles auront lieu dans 26 villes françaises : Lorgues, Bordeaux, Enghien-les-Bains, Pouzauges, Plougonvelin, La Baule-Escoublac, Le Blanc-Mesnil, Villeparisis, Lagny-sur-Marne, Bergerac, Asnières-sur-Seine, Gauchy, Chauvigny, Draveil, Yutz, Saint-Brice-sous-Forêt, Buc, Forges-les-Eaux, Saint-Ismier, Sanary-sur-Mer, Avon, Sens, Menton, Marignane, Saint-Donat-sur-l'Herbasse et Chateaurenard.

Retrouvez toutes les informations nécessaires sur ce site.

