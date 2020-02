La salle de concert moscovite Zariadié inaugure son grand orgue alsacien

Russia Beyond

Un événement exceptionnel débutera le 29 février à minuit dans la salle de concert du parc Zariadié, inauguré en 2017 à deux pas des remparts du Kremlin : pendant 24 heures, à tour de rôle, 24 joueurs d’orgue comptant parmi les meilleurs de la planète s’y produiront pour faire résonner dans toute sa splendeur l’instrument créé par le français Muhleisen.

Au programme du « marathon musical », figurent ainsi les Français Olivier Latry et Thierry Escaich, le Belge Bernard Foccroulle et bien d’autres talents tant russes qu’étrangers.

Produit par la Manufacture Muhleisen, l’orgue en question est destiné à devenir le plus grand de la capitale russe et l’un des plus grands du Vieux continent.

La salle de concert Zariadié a ouvert ses portes au public en 2018.

Dans cette autre publication découvrez en images ce parc aux allures futuristes.

