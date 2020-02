Qui est cette artiste russe ayant chanté aux Oscars 2020?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La voix officielle d’Elsa … et d’autres princesses Disney

La chanteuse Anna Boutourlina est la voix russe officielle d'Elsa, le personnage principal des films animés La Reine des neiges. Elle prête ainsi sa voix à la princesse dans la version russe de ces deux œuvres. Lors de la cérémonie des Oscars qui s'est tenue le 9 février à Los Angeles, elle s'est produite avec d'autres « Elsa » des États-Unis, d'Allemagne, de Norvège, du Danemark, du Japon, du Mexique, de Thaïlande et d'Espagne. Anna a alors chanté sa partie en russe !

Into the Unknown (Dans un autre monde, dans la version française) a été nominée pour le titre de meilleure chanson originale. Écoutez donc sa version russe ici :

En réalité, Anna collabore avec Walt Disney Pictures depuis 2009. Elle a interprété Tiana dans La Princesse et la Grenouille (2009), la fée dans Clochette et la Pierre de lune(2009), et bien sûr, Elsa dans les films La Reine des neiges. Aussi, en plus de la voix de ces personnages, elle a contribué aux bandes originales russes de ces dessins animés.

La première chanteuse russe aux Oscars

Anna est entrée dans l'histoire en devenant la première chanteuse russe à la cérémonie des Oscars. Elle n'est toutefois pas seulement une musicienne pop ou une diva de l'opéra – Anna est une véritable chanteuse de jazz classique ! « Le jazz n'est pas du show business en Russie », a-t-elle un jour déclaré lors d’une interview, ajoutant que dans ce pays, il n’existe pas de producteurs susceptibles d’investir dans l'industrie du jazz, et que les musiciens le font donc « pour l'amour de cette musique ».

Célèbre chanteuse de jazz

Boutourlina est l'une des chanteuses de jazz les plus connues de Russie. Née à Moscou en 1977, elle a débuté comme soliste dans le légendaire groupe de jazz Anatoli Kroll en 1996, puis a collaboré avec différents artistes de renom. Elle s'est par exemple produite avec Daniel Kramer, Alex Rostotski, Igor Boutman et Oleg Lundstem. Vous pouvez entendre la voix sensuelle d'Anna Boutourlina notamment durant les festivals de jazz annuels organisés au jardin de l'Ermitage et au domaine d'Arkhanguelskoïé, tous deux situés à Moscou. En 2015, elle a également mis sur pied son propre festival de jazz, dans le parc moscovite de Kolomenskoïé.

Elle est en outre lauréate de nombreux concours internationaux de ce style musical et a enregistré cinq albums solo. En 2015, elle s'est enfin produite à l'Assemblée générale des Nations unies à l’occasion du concert dédié au 70e anniversaire du jour de la Victoire.

Actrice de comédies musicales

Au-delà du jazz classique, Anna s'est essayée à la scène du théâtre. En 2011, elle a joué dans la pièce musicale Penelope, ou 2+2 de W. Somerset Maugham au Théâtre de musique et d'art dramatique Stas Namine de Moscou. En 2018, elle ensuite décroché le rôle principal dans la comédie musicale Les Gentilshommes du Music Hall.

Révélatrice de talents

Depuis le début de sa carrière, Anna aide d'autres artistes à exprimer leurs talents. En 2009, elle a organisé le premier concours de Moscou destinés aux jeunes musiciens de jazz et, aujourd'hui, elle se produit régulièrement avec sa fille Evdokia, âgée de 13 ans.

