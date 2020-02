La maison de couture tchétchène Firdaws se produit à Paris (Vidéo)

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Un défilé de mode consacré aux dix ans de la maison de couture tchétchène Firdaws s’est tenu le 25 février à Paris sous l'égide du projet culturel international Les Saisons russes.

Firdaws, la première marque de mode nationale de haute couture de Tchétchénie, dirigée depuis 2016 par la jeune styliste Aïchat Kadyrova, fille du numéro un de la République tchétchène, a présenté à Paris sa collection automne/hiver 2020/21 Histoire d'amour. Le défilé s’est tenu mardi à l’Hôtel Le Marois, à deux pas des Champs Élysées.

La collection allie parfaitement la mentalité et la culture séculaires tchétchènes et les traditions vestimentaires du Caucase, qui s’appuient sur les exigences d'élégance, de grâce et de modestie chez la femme. Soie, dentelle, taffetas, cuir, broderies de perles et pétales de fleurs cousus main : les ensembles de soirée et de tous les jours, réalisés dans les techniques de couture chics et modernes, ont été portés par des mannequins venus d'Allemagne, d'Australie, du Belarus, de Chine, du Kenya, des Pays-Bas, de France et de Russie.

Pour les imprimés de sa nouvelle collection, la maison de couture Firdaws s’est inspirée des silhouettes des montagnes, des couleurs du ciel et de l’edelweiss, le talisman de l'amour. Comme l’assure Aïchat Kadyrova, il y a 8 ans, encore jeune fille, elle avait vu son père offrir un bouquet de cette fleur rare à sa mère.

Selon ses dires, pour trouver cette plante, il avait passé 3 jours à la montagne. C’est alors qu’Aïchat avait eu l’idée de raconter cette histoire dans le langage de la mode. Il aura fallu plusieurs années pour réaliser ce projet, le temps de former les maîtres aux techniques uniques de la couture, de la broderie de perles, du travail avec de la dentelle délicate et des motifs complexes sur tissu.

