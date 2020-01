Des séminaristes orthodoxes russes envoutent le public de The Voice en France (vidéo)

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Kirill, Artour, Piotr, Denis et Vladimir, tels sont les prénoms de cinq candidats s’étant présentés ensemble aux auditions à l’aveugle du concours musical The Voice en France le 18 janvier. Ce quintet baptisé Schola Fratum est en réalité issu du séminaire orthodoxe russe de Sainte-Geneviève, situé à Épinay-sous-Sénart (Essonne).

Face au public et avec pour juges Lara Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine, ils ont ainsi interprété en russe Ô Mon âme, kontakion datant des VII-VIIIe siècles et provenant du Grand Canon d’André de Crète. Cette œuvre résonne habituellement dans les églises orthodoxes au début et à la fin du Grand Carême, appelant les pécheurs à la repentance.

Ébahis par la beauté de ce chant religieux, le jury a toutefois décidé de ne pas se retourner pour intégrer à leur équipe ces choristes, considérant, au vu de leur niveau de maîtrise, qu’ils ne pourraient rien leur enseigner de plus.



Lara Fabian, jouissant d’une grande popularité en Russie, leur a toutefois proposé de se produire sur scène avec elle lors de son prochain concert à Moscou.

