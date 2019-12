À quoi ressemble le trésor le plus imposant trouvé en Russie?

Après la Révolution russe, de nombreuses familles nobles se sont enfuies à l'étranger, emportant à la hâte tout ce qu’elles pouvaient. Beaucoup ont réussi de diverses manières à prendre avec eux leurs bijoux de famille, mais d’autres n’ont pas eu cette chance. La riche famille Narychkine faisait partie de ces derniers. Leur incroyable collection de services et de couverts en métaux précieux, réalisés par les meilleurs maîtres russes et français, est ainsi demeurée en Russie.

Or, en 2012, lors de la restauration du manoir des Narychkine à Saint-Pétersbourg, des ouvriers ont découvert une pièce secrète où était caché le trésor de la famille. Il s'est avéré être le plus grand trouvé en Russie moderne : plus de 2 000 objets, comprenant samovars, casseroles, salières, fourchettes, cuillères, plateaux ... Et tous produits à partir de métaux précieux.

Chaque élément avait été soigneusement emballé, et parmi tout ce luxueux attirail, l’on a également retrouvé des documents de Sergueï Somov – gendre du dernier propriétaire de la demeure. Il est ainsi fort probable que Somov ait participé à la dissimulation du trésor, mais il a émigré plus tard et est mort sans laisser d'héritiers, de sorte que ce trésor a sombré dans l’oubli.

Après quelques années d'études, les experts ont transféré ces objets au musée de Tsarskoïé Selo, et à présent, environ 700 pièces du « trésor des Narychkine » sont présentées pour la première fois au public.

Vous pouvez par conséquent voir ces précieux objets jusqu'au 24 mars 2020 dans le palais Catherine du musée-réserve de Tsarskoïé Selo.

