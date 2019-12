Un film d’animation russe en lice pour les Oscars

Russia Beyond

Il ne peut pas vivre sans l’espace, ce dessin animé du réalisateur russe Konstantin Bronzit a été inscrit sur la liste courte (shortlist) des œuvres prétendant à l’Oscar du Meilleur film d’animation de l’année, apprend-t-on sur le site de cette récompense prestigieuse américaine.

Long de 16 minutes, il met en scène l’histoire d’une mère et de son fils unique et aborde la question de la prédestination. L’animateur russe Konstantin Bronzit a déjà été en course pour un Oscar en 2009 avec son œuvre Histoire de toilettes, histoire d'amour, puis en 2016 avec Nous ne pouvons pas vivre sans l’espace.

Outre ce dessin animé, Une grande fille de Kantemir Balagov disputera le droit à l’Oscar du Meilleur film international. La cérémonie annuelle se tiendra le 13 janvier 2020.

